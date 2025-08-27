Медицинска сестра прекоси буйна река, за да ваксинира новородено бебе (ВИДЕО)

С ензационно видео показва безкористна медицинска сестра в Химачал Прадеш да прекосява опасна бушуваща река, за да стигне до новорено бебе и да го ваксинира, съобщи Hindustan Times.

Във видеото, станало популярно в социалните мрежи, 40-годишната здравна работничка е видяна как скача от един камък на друг, държейки обувките си в едната ръка и раницата на раменете си, за да пресече бурната река в Манди.

„Притеснявах се за бебето. Майката не можа да дойде за имунизация заради времето. И така реших, че трябва да се свържа с тях“, каза тя пред The Indian Express.

Камла Деви, командирована в Центъра за първично здравеопазване в Судхар, е получила допълнителната отговорност за здравния подцентър Свaр, в който попада домът на майката и детето.

Such people truly need appreciation! 🙌 From Chauharghati Mandi HP, Kamla Devi, a health worker, crossed a flooded stream by jumping to reach Hurang village and vaccinate babies. With roads blocked due to floods and landslides, she carried duty on her shoulders. pic.twitter.com/FbysmHKqOB — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 22, 2025

„Това направи детето моя отговорност“, обясни тя.

В петък, 22 август, тя взе смелото решение да пресече бушуващата река, без да се страхува за своята безопасност. „Графикът за имунизация на бебето изискваше незабавно внимание. Нищо друго не ми минаваше през ума. Не знам кой е снимал видеото. Откакто стана сензационно, отговарям само на телефонни обаждания. Хората ме поздравяват и ме насърчават“, каза Деви.

Главният медицински директор Дипали Шарма призна „големия жест“ на Камла Деви, но предупреди здравните работници да не поемат „рискове, които могат да бъдат избегнати“.

„Това беше смел ход от нейна страна. Но не искаме нашите здравни работници да се излагат на опасност. Ако има пречки за достъп, ние ще уредим начин те да достигнат до нуждаещите се“, заяви тя пред The Indian Express.

Мнозина в социалните мрежи похвалиха смелостта на Деви. „Такива хора заслужават признание“, коментира един потребител.

Други обаче призоваха властите да намерят решения на подобни ситуации, така че здравните работници да не рискуват живота си. „Усилията ѝ са похвални. Но защо властите не осигуриха алтернативни решения? Защо няма спешен план за такива случаи?“ питат гражданите.