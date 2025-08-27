Осиротяло мече, обгрижвано от хора, облечени като мечки

Р ъкавици, кожено палто и маска на мечка. Този тоалет може да звучи като авангардна мода, но всъщност е униформата на болногледачите от Хуманното общество на Сан Диего, които отглеждат осиротяло черно мече, пише CNN.

Къмпингуващи в Националната гора Лос Падрес в Калифорния откриха малкото през април. Биолози от щатския Департамент по рибарство и дива природа се опитваха да търсят майката на малкото в продължение на няколко дни. След като нямаше и следа от нея, хуманното общество го прие.

Според Отъм Уелч, мениджър „Операции с дивата природа“ в дружеството и един от болногледачите на малкото, мечето, което е било на почти два месеца, е най-младата черна мечка, за която организацията някога се е грижила.

„На тази възраст той би бил с майка си 24/7 и всъщност не би се осмелил да се отдалечи от бърлогата си. Определено не би могъл да оцелее сам, така че най-вероятно ще бъде на рехабилитация около година“, каза Уелч.

Целта е евентуално малкото да бъде пуснато обратно в дивата природа, така че мечешките костюми, носени от болногледачите му, намаляват риска то да остави отпечатък върху хората.

Orphaned bear cub cared for by humans dressed up as bears

Но дали костюмите наистина убеждават малкото мече, че за него се грижат други мечки?

Според Уелч, това е така. Тя каза, че болногледачите наскоро са извършили тест, като са влезли в заграждението му без костюма, за да се уверят, че малкото не ги идентифицира като хора.

„Той се уплаши и хукна да се качва на дървото. Това искаме“, каза Уелч.

Болногледачите носят истински кожени палта, дарени на хуманното общество, каза Уелч. За да направят костюмите още по-правдоподобни, кожите се съхраняват в запечатани контейнери със сено, доставено от местен резерват за диви животни, където се намират и мечки. Тя каза, че сеното помага на кожите да имат аромат на черна мечка.

Workers at a San Diego wildlife center are going all out to help rehabilitate a tiny orphaned black bear cub so he can be released back into the wild, with footage showing them dressed in bear suits and playing with teddy bears to “fight” with the cub. https://t.co/ctmMDFVHWX pic.twitter.com/K52Twtt0Qs — ABC News (@ABC) May 15, 2025

„Сега не знаем дали ни гледа като на сурогатни майки. Имам чувството, че сме по-скоро негови другари в играта, като негови братя и сестри, които идват при него, и ако иска да играе с нас, го насочваме към плюшените му мечета“, каза тя.

Освен плюшени мечета, заграждението на малкото е пълно и с дарени кожи, сено с аромат на черна мечка, дървета и много места, където то може да се катери и да се крие, симулирайки леговище, каза Уелч.

Малкото мече продължава да спи и се крие под едно от по-големите плюшени мечета, което Уелч смята, че вижда като майка си.

„Това голямо плюшено мече беше нещо, което му носеше утеха. Когато не бяхме там, той търсеше подслон при нея, отиваше да си почива до нея, дремваше, сгушен с мечето“, каза Уелч.

Болногледачите използват времето си в заграждението на малкото, за да го научат на умения, на които майка му би го научила, като например как да се катери, как да намира треви и насекоми за ядене и как да строи гнездо, каза Уелч.

„Чудесно е да го видя да постига различни важни етапи“, каза тя.

Служителите на Хуманното общество в Сан Диего не са първите, които се обличат в костюми, за да се грижат за осиротели диви животни. Служители в Центъра за диви животни Ричмънд във Вирджиния носеха маска на лисица, докато се грижеха за осиротяло коте . В Центъра за диви животни Мидландс в Южна Африка служител използва импровизиран костюм на кран, за да научи осиротяло пиле как да пие вода.

Уелч каза, че носенето на маска за грижа за малките диви животни е стратегия, която са използвали при хранене с шише на бебета миещи мечки и малки койоти. Тя каза, че това е важно, тъй като младите диви животни са много впечатлителни.

Тъй като никога не са се грижили за толкова млада мечка, те трябваше да поръчат консумативи, включително мечи маски. Уелч изчислява, че грижите за малкото в продължение на една година ще струват 72 000 долара.

„Това е труд, изпълнен с любов. Щастливи сме да помогнем на тези животни, да ги върнем обратно и някой ден да го видим да процъфтява в дивата природа – това ще бъде най-хубавото нещо, което някога съм правил“, каза тя.