Най-великата шега, правена някога в Космоса

27 август 2025, 13:52
Ж ивотът в Космоса никога не е скучен, но със сигурност може да бъде малко сериозен. Астронавтите са там, за да работят, но толкова далеч от дома, дори свободното време може да се усеща като не особено релаксиращо. Някои от астронавтите правят снимки, други свирят на инструменти. Ето ги Саманта Кристофорети, която се е косплейвала в орбита, и Скот Кели, който се е облякъл като горила . А след това е и Оуен Гариът, най-великият шегаджия, който някога е бил в орбита.

Преди Международната космическа станция, НАСА имаше Скайлаб , първата американска космическа станция. Имаше три мисии до Скайлаб, наречени, объркващо, Скайлаб 2, 3 и 4. Гариът беше част от Скайлаб 3, заедно с Джак Лусма и астронавта от Аполо 12 Алън Бийн, четвъртият човек, стъпил някога на Луната. Мисията започна на 28 юли 1973 г. и щеше да продължи два месеца, като тримата астронавти спазваха строг график от експерименти в своята плаваща лаборатория.

След изстрелването имаше известна драма, тъй като един от модулите на космическия им кораб разви теч и астронавтите развиха космическа болест за кратко, но работата им беше от решаващо значение за разбирането ни за ефектите на микрогравитацията и други. Те дори изпратиха два паяка в космоса , което показа, че космическите мрежи не са като тези на планетата Земя. Но момент на лекомислие настъпи на 10 септември 1973 г. и така Гариът разказа историята в интервю за проекта „Устна история“ на НАСА през 2000 г.

Докато Скайлаб се изкачва в орбита, за да осъществи радиовръзка, изведнъж се чува женски глас и казва:

„Здравейте, Хюстън, тук е Скайлаб.“

Командирът, който се оказа Робърт [Л.] Крипен, каза: „Здравейте, Скайлаб. Кой е това?“

Този женски глас казва: „Здравей, Боб, аз съм Хелън“, съпругата ми по това време.

„Какво правиш там горе?“, пита Крипен.

„Ами, просто дойдохме да занесем на момчетата прясна храна или топла готвена храна. Не са яли от доста време. Помислихме си, че може да им хареса.“

Той казва: „Как стигна до там?“

 Тя казва: „О, току-що долетяхме. Гледахме онези горски пожари, които бушуват из цяла Калифорния. Оттук горе е красива гледка.“ Женският глас казва: „Ами, виждам, че момчетата се носят в моята посока. Трябва да сляза от линията. Не би трябвало да говоря с теб. Ще се видим по-късно, Боб“ и тогава звъни.

Можете да си представите реакцията в контролния център на мисията. Обадиха се, за да проверят как са астронавтите от Скайлаб 3 и съпругата на един от тях – който очевидно не беше в Космоса – която не само разговаря с тях, но и отговаря на въпроси и коментари за това, което е видяла в орбита!

Нийл Хътчинсън, един от директорите на полетите по това време, попитал Крипен какво се случва, а Крипен успял само да отговори: „Чу го по същото време, когато и аз. Нямам представа. Просто отговарях на въпросите.“

И как е успял Гариът да го направи? Гласът на Хелън очевидно е бил предварително записан. Гариът е планирал сценария месеци предварително, мислейки за временни неща, които биха могли да се видят от космоса, като горски пожари и урагани. Хелън е записала репликите си с различни вариации на мерници и вариации на говорители (или Крипен, или Карл Хениз от Capcom), с подходящи паузи, за да може Capcom да задава въпросите.

Истинската тайна за объркването на контрола на мисията беше да има там инсталация, която може да съответства на предварително записаното изпълнение на Хелън. Е, не само една: две. И Крипен, и Хениз участваха в шегата, въпреки че Крипен беше този, който направи толкова убедително изпълнение, че в продължение на четвърт век озадачаваше НАСА. Едва през 1998 г. Гариът разкри тайната си.

„Те никога не са го разбрали. Затова се забавлявахме с това.“

Ако някой астронавт-шегаджия планира да направи шега, знайте, че това е летвата, към която да се стреми.

Източник: iflscience    
