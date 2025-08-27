Свят

Инспектори от МААЕ се върнаха в Иран

Това е първият екип, който се връща там след прекратяването в началото на юли от Техеран на сътрудничеството с ООН

27 август 2025, 13:53
Източник: AP/БТА

И нспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) "се върнаха в Иран", обяви нейният ръководител Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес.

Иран е гневен, заплаши Европа със "суров отговор"

"Сега първият екип инспектори на МААЕ се е върнал в Иран и ние сме на път да възобновим инспекциите", заяви Рафаел Гроси в интервю за "Фокс нюз".

Иран, който смята, че МААЕ носи част от отговорността за израелските, а след това и американските удари през юни срещу негови ядрени съоръжения, официално прекрати в началото на юли всякакво сътрудничество с МААЕ, след като парламентът гласува съответния закон.

Иран и Европа ще преговарят в Женева за ядрената програма на Техеран

Екипът инспектори от агенцията за ядрена безопасност напусна впоследствие Иран и се върна в централата във Виена. 

"Иран е член на Договора за неразпространение на ядрено оръжие, затова трябва да се подлага на инспекции", подчерта Гроси, като припомни, че в страната има "много съоръжения".

Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран

"Някои от тях бяха атакувани, други не. Затова обсъждаме вида на практическите мерки, които могат да бъдат въведени, за да се улесни възобновяването на нашата работа там", добави той. 

Това съобщение беше направено на фона на възобновяването на преговорите между европейците и Техеран в Женева. Вчера Иран заяви, че "ще преговаря с всички сили", за да попречи на европейците да задействат през есента механизма за възстановяване на санкциите, предвиден в международното споразумение от 2015 г. за иранската ядрена програма.

Източник: Асен Георгиев, БТА    
Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Мрачната история на бананите

Мрачната история на бананите

Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде оставка, но не беше приета

Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде оставка, но не беше приета

Уиткоф: Войната в Газа ще приключи до края на годината

Уиткоф: Войната в Газа ще приключи до края на годината

Минималното заплащане на час става 3,74 евро от догодина

Минималното заплащане на час става 3,74 евро от догодина

Toyota намери практично решение какво да се прави със старите батерии на EV

Toyota намери практично решение какво да се прави със старите батерии на EV

