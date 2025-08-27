Инспектори от МААЕ се върнаха в Иран

И нспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) "се върнаха в Иран", обяви нейният ръководител Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес.

Това е първият екип, който се връща там след прекратяването в началото на юли от Техеран на сътрудничеството с ООН вследствие на войната, започната от Израел.

"Сега първият екип инспектори на МААЕ се е върнал в Иран и ние сме на път да възобновим инспекциите", заяви Рафаел Гроси в интервю за "Фокс нюз".

Иран, който смята, че МААЕ носи част от отговорността за израелските, а след това и американските удари през юни срещу негови ядрени съоръжения, официално прекрати в началото на юли всякакво сътрудничество с МААЕ, след като парламентът гласува съответния закон.

Екипът инспектори от агенцията за ядрена безопасност напусна впоследствие Иран и се върна в централата във Виена.

"Иран е член на Договора за неразпространение на ядрено оръжие, затова трябва да се подлага на инспекции", подчерта Гроси, като припомни, че в страната има "много съоръжения".

"Някои от тях бяха атакувани, други не. Затова обсъждаме вида на практическите мерки, които могат да бъдат въведени, за да се улесни възобновяването на нашата работа там", добави той.

Това съобщение беше направено на фона на възобновяването на преговорите между европейците и Техеран в Женева. Вчера Иран заяви, че "ще преговаря с всички сили", за да попречи на европейците да задействат през есента механизма за възстановяване на санкциите, предвиден в международното споразумение от 2015 г. за иранската ядрена програма.