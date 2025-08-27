България

Увеличават бюджета на Министерството на енергетиката с 1,5 млрд. лева

Средства ще послужат за увеличение на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ)

27 август 2025, 13:39
27 август 2025, 13:39


Б юджетът на Министерството на енергетиката ще бъде увеличен с 1,5 милиарда лева. Това каза пред журналисти след заседанието на Министерския съвет министърът на енергетиката Жечо Станков. Тези средства ще послужат за увеличение на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ).

"Приехме решение на МС, което указва стъпките за увеличаването на акционерното участие на държавата в БЕХ", каза още министър Станков. Увеличението на капитала е във връзка с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2025-2028 г. и по никакъв начин не влияе на дефицита, добави министърът.

МС увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева

"Българската енергетика през последните няколко години беше изключително и само донор на средства, като включително от нея се взимаха средства за купуване на зърно, което българските граждани никога не видяха", допълни той.

"Тези 1,5 млрд. лв. ще подпомогнат БЕХ и неговите дружества при изпълнение на тяхната инвестиционна програма. Само в средносрочен план проектите, които са планувани в БЕХ са над 15 млрд. лв. Този милиард и половина ще бъде насочен директно за отстраняване на нанесените назад в годините върху хидроагрегатите на ПАВЕЦ „Чаира“ щети", посочи министър Станков.

"От четири хидроагрегата в момента работи един, на два от тях се извършва рехабилитация, като по думите му ще се наложи два да бъдат изцяло подменени. Извършват се ремонтни дейности по част от електроцентралите на Националната електрическа компания", каза още той.

"Над 700 км мрежи на електроенергийния системен оператор, както и на газовия оператор, ще бъдат рехабилитирани, подменени, новоизградени", посочи още министър Станков.

"Тези средства ще служат и за инвестиции както в пети и шести блок (на АЕЦ "Козлодуй" - бел. ред.), за да бъдат в необходимата кондиция, за да осигуряват сигурността на доставките на енергия до всички потребители в страната. Не на последно място проектът, който е на първо място в програмата на правителството като изключително важен – изграждането на седми и осми блок – с тези средства продължаваме да поддържаме тезата, че България ще бъде първата държава в Европа, която ще има работещи реактори AP 1000, които са на "Уестингхаус" и от страна на държавата ще продължим да осигуряваме необходимите средства в проектното дружество, така че да гарантираме изграждането на тази нова централа", добави министър Станков. 

Инвестициите, които ще се направят в дъщерните дружества на БЕХ, имат основна цел повишаването на приходите на дружеството, което в бъдеще отново ще гарантира, че тези дружества ще имат добри печалби и чрез дивидент ще успяват да внасят средства към държавния бюджет, които пък да достигат чрез инвестиционните програми на общините до хората, допълни той.

    

