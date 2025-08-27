България

Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде оставка, но не беше приета

В молбата му няма посочени мотиви

27 август 2025, 13:33
Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде оставка, но не беше приета
Източник: БТА

З аместник-кметът  на Пловдив с ресор “Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование” Владимир Темелков е подал в сряда сутрин изненадващо оставка. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на общината. 

Той е внесъл молбата си в деловодството на Община Пловдив, като в нея няма посочени мотиви.

Кметът Костадин Димитров не е приел оставката на Владимир Темелков.

Оставката му идва в момент, когато в Пловдив се реализират мащабни инфраструктурни и образователни проекти. На част от тях Темелков е и възложител, уточниха още от общината.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова    
Пловдив заместник-кмет оставка Владимир Темелков
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
