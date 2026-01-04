България

Поскъпване на хляб, кашкавал и зеленчуци. Кое е по-евтино

Ръст в цените на основни хранителни стоки, както и на някои плодове и зеленчуци отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в бюлетина за периода 22-30 декември 2025 г.

4 януари 2026, 09:47
Източник: iStock/GettyImages

Покачване на цените има при кашкавала и киселото мляко. Олиото и брашното също са с повишени цени. Скъпо ни е струвала зеленчуковата салата – основни зеленчуци като краставици, домати, зеле и лук са с вдигнати цени. 

Цената на кашкавала тип „Витоша“ се вдига с 0,09 на сто до 9,44 евро за килограм, кофичка киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) също поскъпва с 2,90 на сто и се продава по 0,73 евро. Прясното мляко поевтинява с 1,35 на сто до 1,19 евро за литър. Надолу е и цената на кравето масло в пакетче от 125 грама с 2,10 на сто и се предлага по 1,52 евро за брой. Кравето сирене се понижава с 0,20 на сто до 6,01 евро за килограм.

По-ниски цени и при замразеното пилешко месо. То поевтинява с 1,38 на сто до 3,52 евро за килограм, а цената на яйцата в размер М е надолу 2,33 на сто до 0,21 евро за брой.

Олиото е по-скъпо с 0,43 на сто и се продава по 1,68 евро за литър. Поскъпване има и при брашното – тип 500 е с 0,66 на сто нагоре и достига до 1,78 евро за килограм. 

От Комисията отчитат спадане на цената на лещата с 2,28 на сто до 2,11 евро за килограм. По-ниски цени се наблюдават и при ориза – с 0,72 на сто до 1,69 евро за килограм, както и при зрелия фасул – с 2,03 на сто до 2,13 евро за килограм. Захарта поевтинява с 2,96  на сто до 0,90 евро за килограм.

Най-скъпи са краставиците сред зеленчуците – с 11,66 на сто и те се търгуват по 2,54 евро за килограм. Доматите поскъпват с 8,79 на сто до 1,71 евро за килограм. Цената на зелето скача с 2,12 на сто до 0,39 евро за килограм, на лука с 0,22 процента до 0,48 евро за килограм, на тиквичките с 5,08 на сто до 1,21 евро за килограм. Намаляване в цените има при червените и зелените чушки. Те поевтиняват съответно с 0,07 на сто до 1,39 евро за килограм и 7,62 на сто до 1,14 евро за  килограм. 

Морковите също са по-евтини с 3,78 на сто до 0, 55 евро за килограм, както и картофите – с 3,02 на сто до 0,46 евро за килограм.

Понижаване на цената се отчита при лимоните – с 3,91 на сто 1,53 евро за килограм. Изгодни са и цените при портокалите – 0,87 на сто до 1,17 евро за килограм, както и при ябълките – с 2,27 на сто до 1,10 евро за килограм. Бананите поскъпват с 1,72 на сто до 1,39 евро за килограм.

Източник: Агенция "Фокус"    
цени на хранителни стоки поскъпване на храни поевтиняване на храни зеленчуци плодове млечни продукти зърнени храни месо и яйца ДКСБТ доклад пазарни тенденции
