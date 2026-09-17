Ч атботовете събират информация, за каквато социалните мрежи само са мечтали - от изневери и дългове до диагнози, които могат да бъдат използвани срещу нас.

Шокираме се от това колко точно ни таргетират рекламите в Instagram или как Pinterest отгатва вкуса ни за интериор, но в същото време продължаваме доброволно да „храним“ чатботовете с огромни количества изключително лична информация.

Технологичните гиганти вече разполагат с данни, за които социалните мрежи можеха само да мечтаят. С това обаче не просто се абонираме за по-прецизни реклами - излагаме се на сериозен риск от хакерски атаки, съдебни разследвания и дори изнудване.

Само ChatGPT получава изумителните 3 милиарда съобщения дневно. Всеки път, когато искаме съвет, споделяме болката си или вентилираме емоции пред бота, ние пълним съкровищница от свръхлична информация.

За какво всъщност използваме изкуствения интелект?

Вътрешен анализ на OpenAI върху над 1 милион съобщения показва, че цели 73% от чатовете изобщо не са свързани с работа. Хората масово използват ИИ за плашещо лични казуси:

20% търсят медицински съвети и информация за диети

10% разчитат на бота за емоционална подкрепа

8.5% искат персонализирани житейски съвети

1.9% обсъждат интимните си връзки и лични проблеми

Изнудване, съд и разкрити престъпления

Опасностите отдавна са преминали границата на теорията. По време на експеримент през 2025 г., модел на компанията Anthropic бе поставен пред фиктивна заплаха да бъде изключен. В отговор алгоритъмът сам намери имейли за изневяра на виртуален мениджър и го изнудва, че ще разкрие аферата му пред съпругата, ако той не предотврати спирането му.

Освен това, личните разговори с ИИ вече се използват като доказателства в съда. Полицията и прокуратурата получават достъп до чатовете с официална съдебна заповед точно както до търсенията в Google. Вече има случаи, в които заподозрени в тежки престъпления биват разкрити, след като са питали бота „как да закрият следите си“ или буквално са направили пълни признания пред алгоритъма.

Новата ера на технологичния шпионаж

Технологичните гиганти вече развиват рекламни дивизии. На уебсайта си OpenAI откровено обещава на рекламодателите достъп до потребителите в „ключови моменти на вземане на решения“, защото хората споделят в ChatGPT много по-дълбок контекст.

Преминаваме от ерата, в която социалните мрежи гадаеха какво харесваме според кликовете ни, към ера, в която сами казваме на технологичните гиганти нашите най-съкровени желания, страхове, тайни и пороци. ИИ вече е нашият стилист, терапевт и лекар - а цената за това удобство тепърва ще се плаща.