Любопитно

Доброволен шпионаж: Как сами даваме най-дълбоките си тайни на изкуствения интелект

3 милиарда съобщения на ден пълнят базата данни на технологичните гиганти, превръщайки личните ни страхове, дългове и емоционални кризи в идеалната мишена за рекламодатели и хакери

17 септември 2026, 06:36
Доброволен шпионаж: Как сами даваме най-дълбоките си тайни на изкуствения интелект
Източник: iStock

Ч атботовете събират информация, за каквато социалните мрежи само са мечтали - от изневери и дългове до диагнози, които могат да бъдат използвани срещу нас.

Шокираме се от това колко точно ни таргетират рекламите в Instagram или как Pinterest отгатва вкуса ни за интериор, но в същото време продължаваме доброволно да „храним“ чатботовете с огромни количества изключително лична информация.

Технологичните гиганти вече разполагат с данни, за които социалните мрежи можеха само да мечтаят. С това обаче не просто се абонираме за по-прецизни реклами - излагаме се на сериозен риск от хакерски атаки, съдебни разследвания и дори изнудване.

Само ChatGPT получава изумителните 3 милиарда съобщения дневно. Всеки път, когато искаме съвет, споделяме болката си или вентилираме емоции пред бота, ние пълним съкровищница от свръхлична информация.

За какво всъщност използваме изкуствения интелект?

Вътрешен анализ на OpenAI върху над 1 милион съобщения показва, че цели 73% от чатовете изобщо не са свързани с работа. Хората масово използват ИИ за плашещо лични казуси:

  • 20% търсят медицински съвети и информация за диети
  • 10% разчитат на бота за емоционална подкрепа
  • 8.5% искат персонализирани житейски съвети
  • 1.9% обсъждат интимните си връзки и лични проблеми

Изнудване, съд и разкрити престъпления

Опасностите отдавна са преминали границата на теорията. По време на експеримент през 2025 г., модел на компанията Anthropic бе поставен пред фиктивна заплаха да бъде изключен. В отговор алгоритъмът сам намери имейли за изневяра на виртуален мениджър и го изнудва, че ще разкрие аферата му пред съпругата, ако той не предотврати спирането му.

Освен това, личните разговори с ИИ вече се използват като доказателства в съда. Полицията и прокуратурата получават достъп до чатовете с официална съдебна заповед точно както до търсенията в Google. Вече има случаи, в които заподозрени в тежки престъпления биват разкрити, след като са питали бота „как да закрият следите си“ или буквално са направили пълни признания пред алгоритъма.

Новата ера на технологичния шпионаж

Технологичните гиганти вече развиват рекламни дивизии. На уебсайта си OpenAI откровено обещава на рекламодателите достъп до потребителите в „ключови моменти на вземане на решения“, защото хората споделят в ChatGPT много по-дълбок контекст.

Преминаваме от ерата, в която социалните мрежи гадаеха какво харесваме според кликовете ни, към ера, в която сами казваме на технологичните гиганти нашите най-съкровени желания, страхове, тайни и пороци. ИИ вече е нашият стилист, терапевт и лекар - а цената за това удобство тепърва ще се плаща.

Източник: The Post    
Изкуствен интелект Чатботове Лични данни Поверителност Киберсигурност Изнудване Технологичен шпионаж Таргетирана реклама ChatGPT Рискове
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Крадец влезе в апартамент в центъра на София и заключи семейството вътре

Крадец влезе в апартамент в центъра на София и заключи семейството вътре

Зеленски: Русия на два пъти опита да атакува самолета ми

Зеленски: Русия на два пъти опита да атакува самолета ми

Откриха мъртви мъж и жена в столичния квартал

Откриха мъртви мъж и жена в столичния квартал "Бояна"

Камарата на представителите на САЩ прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия

Камарата на представителите на САЩ прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
McLaren иска повече модели. EV ще има, ама друг път

McLaren иска повече модели. EV ще има, ама друг път

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 19 часа
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 1 ден
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 1 ден
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Прокуратурата разследва финансирането на хижа „Петрохан“

Прокуратурата разследва финансирането на хижа „Петрохан“

България Преди 12 минути

Проверяват произхода на средства, с които са купувани автомобили, както и банкови сметки в България и САЩ

.

Руска въздушна атака срещу Одеса и Киев: Десетки са ранени, сред тях и деца

Свят Преди 16 минути

Поразена е 19-етажна сграда в Одеса, а в Киев са регистрирани експлозии от ракети „Циркон“. Украйна отвърна с атаки срещу Ростов и Ярославъл

.

Великобритания внесе официално искане за екстрадицията на братята Тейт от САЩ

Свят Преди 28 минути

Андрю и Тристан Тейт остават в ареста, докато Държавният департамент разглежда молбата за предаването им на британското правосъдие

"Краят на войната с Иран може да е близо": Тръмп готви среща с лидерите от Залива

"Краят на войната с Иран може да е близо": Тръмп готви среща с лидерите от Залива

Свят Преди 45 минути

"Те искат да сключат споразумение. Ще видим как ще се развият нещата", каза той по отношение на Иран

Петролът поскъпва, горивата под натиск: Очакват ли ни цени от 2,50 евро

Петролът поскъпва, горивата под натиск: Очакват ли ни цени от 2,50 евро

България Преди 53 минути

Богдан Богданов предупреди за дефицит на дизел и керосин и призова за спешни мерки

"Може да е враждебен акт": Тръмп заплаши ЕС с мита заради Канада

"Може да е враждебен акт": Тръмп заплаши ЕС с мита заради Канада

Свят Преди 1 час

Американският президент реагира остро на предложението Канада да стане първата асоциирана държава към Европейския съюз

Капанът на вината: Защо не смеем да си вземем болничен, когато сме болни

Капанът на вината: Защо не смеем да си вземем болничен, когато сме болни

Любопитно Преди 1 час

Подходът ви към боледуването казва много за вас като личност и за мястото, където работите. По-старите поколения може би са били по-склонни да търпят, но това не прави този подход здравословен

След две катастрофи и бягство: Задържаха агресивен шофьор в Слънчев бряг

След две катастрофи и бягство: Задържаха агресивен шофьор в Слънчев бряг

България Преди 2 часа

36-годишният мъж е отказал тестове за алкохол и наркотици и е настанен в болница

д

Кола се качи на тротоар и блъсна пешеходец във Варна, велосипедист му спаси живота

България Преди 2 часа

21-годишният шофьор е избягал от мястото на инцидента, но по-късно е бил задържан

МВР събира ръководния състав преди президентските избори

МВР събира ръководния състав преди президентските избори

България Преди 2 часа

Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар Любомир Николов ще представят приоритетите за работа на службите

Ремонт променя движението по АМ „Марица“ в посока Пловдив

Ремонт променя движението по АМ „Марица“ в посока Пловдив

България Преди 2 часа

Поетапно се ограничават трите ленти при 68-ия километър, трафикът ще се пропуска по свободната лента

,

Твърде голяма подкрепа за Украйна? Какво мислят в Германия

Свят Преди 3 часа

Преобладаващата част от германците - 52% - подкрепя помощите за Украйна

17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

Любопитно Преди 3 часа

Те загинали в страшни мъчения за Христовата вяра

<p>Кабинетът трябва да одобри размера на линията на бедност</p>

Министрите се събират на заседание: Кабинетът трябва да одобри размера на линията на бедност

България Преди 3 часа

Предложението предвижда прагът да бъде увеличен с малко над 13%

Бруталното убийство на 6-годишно дете в София: Разследването продължава, какво се знае до момента

Бруталното убийство на 6-годишно дете в София: Разследването продължава, какво се знае до момента

България Преди 3 часа

По данни на МВР бащата на детето го е намушкал няколко пъти с нож, след което се е самоубил

,

Зад мълчанието на децата: Защо насилието в училище не е „просто детска разправия“

България Преди 3 часа

Над 75% от българите виждат насилието между децата като основна заплаха, но малцина родители подават сигнал. Проучване разкрива опасните последици от мълчанието у дома и нуждата от ранна превенция преди агресията да се превърне в трагедия

Всичко от днес

От мрежата

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Дъщерята на Риана навърши една годинка с диаманти и Dior

Edna.bg

Майка и три дъщери, останали верни на Христос: Историята на София, Вяра, Надежда и Любов

Edna.bg

Откриха мъртви мъж и жена в дома им в София

Nova.bg

Задържаха агресивен шофьор след две катастрофи и бягство в Слънчев бряг

Nova.bg