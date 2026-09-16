Кола се преобърна след удар в камион на „Хемус“

Л ек автомобил се преобърна при катастрофа с товарен камион на автомагистрала „Хемус“ при 31-ия километър в посока Варна.

Инцидентът е станал между Dacia Duster и товарен автомобил Scania.

Катастрофа затруднява движението по АМ „Хемус“

По информация на МВР колата е напуснала платното вдясно по посока на движението и се е преобърнала. Пътник в автомобила е с оплаквания.

Заради катастрофата временно е ограничено движението в дясната активна лента. Трафикът се извършва в останалите свободни ленти и се регулира от „Пътна полиция“.

Пробите за алкохол и на двамата водачи са показали отрицателни резултати, уточниха от МВР.