Ремонт променя движението по АМ „Марица“ в посока Пловдив

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П роменя се организацията на движение по автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив заради ремонт на фуги на мостово съоръжение.

Поетапно се ограничава движението по трите пътни ленти при 68-ия километър на магистралата. Автомобилите ще преминават по свободната лента в участъка, в който се извършват ремонтните дейности.

Ограничението ще важи при максимална разрешена скорост от 90 км/ч.

Очаква се работата да приключи в петък, след което движението да бъде възстановено в нормалния му режим.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание през участъка и да спазват ограниченията на скоростта.