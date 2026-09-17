Ремонт променя движението по АМ „Марица“ в посока Пловдив

П роменя се организацията на движение по автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив заради ремонт на фуги на мостово съоръжение.
Поетапно се ограничава движението по трите пътни ленти при 68-ия километър на магистралата. Автомобилите ще преминават по свободната лента в участъка, в който се извършват ремонтните дейности.
Ограничението ще важи при максимална разрешена скорост от 90 км/ч.
Очаква се работата да приключи в петък, след което движението да бъде възстановено в нормалния му режим.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание през участъка и да спазват ограниченията на скоростта.