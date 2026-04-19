След гонка с полицията: Шофьор блъсна патрулка във Варненско

М лад мъж нанесе материални щети на полицейска кола след преследване в района на Суворово, съобщиха от дирекцията на МВР във Варна.

Полицейски екшън във Варна

Екипът подал сигнал на шофьора да спре за проверка, но вместо това той увеличил скоростта. Последвало преследване, като мъжът тръгнал по черен път, за да се скрие. След това ударил автомобила на полицаите.

От полицията уточниха, че мъжът е на 28 години, предаде БТА. Той е известен на МВР и е без книжка, защото му е отнета заради шофиране след употреба на алкохол и наркотици. При настоящия инцидент е отказал да му бъде направен дръг тест. В колата му е открито пликче с кристали, като видът на веществото ще бъде уточнен с експертна справка.

По случая е образувано досъдебно производство.