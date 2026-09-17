България

Лятото се завръща: Слънце и до 31° в четвъртък

Хубавото време с още по-топли дни ще се задържи и през уикенда

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 септември 2026, 06:30
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П редстои предимно слънчев четвъртък с температури между 26° и 31°, като едва на отделни места сутринта ще има утринни мъгли или слаби превалявания по южното крайбрежие. Хубавото време с още по-топли дни ще се задържи и през уикенда.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. 

В четвъртък, в сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 27°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 12°.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 17 септември
Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 17 септември Източник: НИМХ

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 8 мин. и залязва в 19 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 25 мин. Луната в София изгрява в 14 ч. и залязва в 22 ч. и 30 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб, в събота до умерен вятър от изток-югоизток. Температурите ще се повишат с градус-два.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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