Разкриха детайли за трагедията в „Младост" 3: Бащата опитал да се обади на 112 след нападението, но разговор не е проведен

СДВР съобщава, че по първоначални данни няма следи от външно лице или намеса в жилището при трагичния инцидент в „Младост 3“.

В телефона на бащата е регистриран опит за обаждане до 112, но разговор не е осъществен; първоначалният сигнал за детето е подаден от бабата.

Полицията е установила, че бащата е бил лекуван в Център за психично здраве и е приемал предписаните медикаменти; разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства.

Източник: Булфото

Няма данни за външно лице в жилището при трагичния инцидент в „Младост 3“, при който 40-годишен мъж скочи от петия етаж след нападение над детето си. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков, като уточни, че информацията е предварителна и е събрана в първите часове след случилото се.

„Това, което към момента категорично е установено, като искам да уточня, че това са първоначални данни, събрани в рамките на няколко часа след инцидента, е, че няма признаци в жилището да е имало външно лице и няма признаци някой да се е намесил по отношение на случилото се“, заяви Пелтеков.

Източник: Булфото

По думите му в телефона на бащата е регистриран опит за изходящо обаждане към телефон 112, но няма продължителност на разговора.

„В телефона на бащата има регистриран опит за изходящо обаждане към дирекция 112, но няма продължителност на разговора, което значи, че разговор не е провеждан. Вероятно, така предполагаме, но ви казах, че това няма как да го установим. Бащата е опитал да набере 112 и по някаква причина преустановил веднага набирането“, обясни директорът на СДВР.

Първоначалният сигнал за състоянието на детето е подаден от бабата, която се прибрала на домашния адрес, след като била до близък търговски обект за покупки. От СДВР посочиха, че са установени и двама съседи, които са подали сигнал във връзка с бащата.

Източник: Булфото

Пелтеков каза, че към момента няма информация за трудовата дейност на бащата, както и за наличие на наркотични или хазaртни зависимости. С бабата работят психолози от Института по психология на МВР заради състоянието, в което се е намирала след инцидента.

„Предвид това, че от трагичния инцидент до момента са изминали буквално час-два, не повече“, допълни Пелтеков, като уточни, че допълнителна информация може да бъде установена в процеса на работата с нея.

По отношение на психичното състояние на бащата директорът на СДВР посочи, че полицията е осъществила контакт с личния му лекар и с Центъра за психично здраве. Установено е, че той е бил лекуван и са му били изписани медикаменти, които е приемал.

Източник: Булфото

„Информацията, с която разполагаме, е, че си е приемал лекарствата и не е буйствал“, каза Пелтеков.

Началникът на 7-о РУ в София Радостин Ангелов съобщи, че през 2023 г. е имало сигнал за буйстване, при който полицейски екип е отвел мъжа в Центъра за психично здраве, където е бил настанен за лечение.

„Знам, че има проведено лечение. Вследствие на това лечение той си е пил редовно хапчетата, не е имало никакви други сигнали“, заяви Ангелов.

Източник: Булфото

По думите му полицаите са разговаряли с домоуправителя и съседи. Те не са дали информация семейството да е създавало проблеми или да е имало конфликти.

„Всички казват, че семейството е много добро, не са имали конфликти, постоянно са водили комуникация, така че никой не е очаквал, че ще има такова нещастие, което се е случило днес“, каза Ангелов.

В момента продължават действията по разследването, които трябва да установят всички обстоятелства и доказателства по случая.