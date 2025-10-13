България

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

"Адвокатите ми провериха всичко при покупката. Ще предприема правни действия срещу евентуалното събаряне на сградата", заяви Александър Ламдин

13 октомври 2025, 08:38
Изборите за Общинския съвет в Пазарджик - "ДПС-Ново" начало води убедително след преброяване на 91% протоколите
Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?
Защитата на Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми
Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Сезонните вируси - как да се предпазим и лекуваме от инфекциите
Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията
Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.

С лед бедствието в черноморския курорт Елените собственици на апартаменти в хотел "Негреско" са готови да съдят държавата, след като стана ясно, че сградата трябва да бъде съборена. С NOVA се свърза германският гражданин Александър Ламдин, който притежава жилище в зданието. Мъжът, който е архитект твърди, че сградата, наричана от българските власти хотел "Негреско" – всъщност не е хотел.

„Аз и още няколко германски сънародници притежаваме апартаменти в тази жилищна сграда, която е ваканционна. Така че категорично тя не е хотел", заяви той. 

По думите му всяко жилище има отделен собственик, свой данъчен номер и Булстат. "Плащаме си данъците. Общината е наясно, че в сградата има над 100 собственици, много от които са германски семейства", обясни той. И подчерта, че всички са били шокирани, когато разбрали, че тази сграда се нарича "хотел". 

Ламдин обясни, че той е архитект и проектира сгради, включително хотели. "Фирмата ми го прави от 15 години. Проектирал съм десетки хотели, но тази сграда никога не е била хотел. Имам всички документи – тя е проектирана и построена като ваканционен апартаментен комплекс с общи зони за отдих. Така е записано и в разрешителното за строеж. Моите нотариуси и адвокати провериха всичко при покупката", категоричен е той. 

След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка

Според него единственото, което го е притеснило при покупката на жилището било сметището зад тенис корта, което било достигнало височина колкото седем етажа. "Приличаше на втора планина и блокираше естествения път на реката с години. Слава Богу, че нямаше валежи. Каналът, построен под сградата, не само беше одобрен, но и беше с напълно достатъчен капацитет – 700 метра дължина, 20 метра ширина и 2 метра височина. Това е тунел, през който могат да минават коли. Той би издържал всякакви валежи. Но не и със  свлачищата, когато боклуците от сметището бяха довлечени от планината. Каналът беше блокиран. Стигна се до лавина", разказа той. 

И подчерта, че основната причина за случилото се е натрупаният с години боклук. "В Германия това не би се случило – сметището щеше да бъде изчистено отдавна за сметка на собствениците. Щяха да имат и хиляди глоби. Тук обаче боклукът просто беше оставен да се трупа"

Ламдин беше категоричен, че сградата няма причина да бъде съборена, защото е построена напълно законно. "Проблемът беше пълното запушване на канализационната тръба и колекторите под нея – не само заради сметището, но и защото от години не са били почиствани от общината"

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

По думите му той и останалите собственици в "Негреско" "няма да оставят нещата така". "Хотелът „Роял Касъл“ в курорта е с пет звезди. Няма уикенд, в който някой политик да не празнува рожден ден или друг повод там. Всеки уикенд колони от автомобили минават покрай нашата сграда. Всички я познават. А сега твърдят, че никой не знаел за съществуването ѝ – сграда с формата на замък, която е с над 140 апартамента. Това е несериозно. Нито едно министерство няма право да твърди подобни неща. Това е невярна информация, създадена, за да се намери бързо виновна сграда или лице. Но няма да го позволим", заяви собственикът. 

Той вече се е обърнал към германското посолство, към почетния консул и всички възможни институции, за да се извърши проверка. "Много германци са засегнати. Това изглежда като отчуждаване на частна собственост. Ние сме в Европейския съюз. Не може просто така да се отнемат имоти на германски инвеститори и собственици, защото някое министерство е на погрешно мнение, че сградата не трябва да е там, или защото "никой не знаел" за канализацията под нея". 

Архитектът заяви, че знае за случващото се в Елените от съседите си в сградата, тъй като самият той е в Германия. Няма и никаква представа какво ще се случи с имота му и дали ще бъде компенсиран по някакъв начин.

"Сградата е почти невредима, защото е добре построена. Дори е спряла лавината от боклук от канализацията и е спасила човешки животи. Сега единствената сграда, която е издържала на бедствието, трябва да бъде съборена – само за да се направи показно. Това е невероятно.  Вече съм предал всичко на адвокатите си и, за съжаление, ще предприема правни действия – както и моите съседи германци, и останалите собственици. Важно е да се знае, че ние сме много собственици. Недопустимо е да се обсъжда събарянето на сградата заради един човек, който според твърденията притежава офшорна компания в Кипър. Ако ще се предприемат правни действия, няма как да е срещу един – трябва да е срещу всички 140 собственици поотделно", обясни той. 

Евакуация на жителите на "Елените"
