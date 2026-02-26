Влак блъсна и уби човек край Пловдив

В лак е блъснал човек край Пловдив. Инцидентът е станал в междугарието на софийската жп линия в участъка между гара Тодор Каблешков и Пловдив. Движението е спряно.

Влак по линията Кулата-София прегази човек

Инцидентът е станал около 6 часа сутринта. Човекът е починал на място. Извършва се оглед и е започнато разследване по изясняване на причините за тежкото произшествие.

Влак прегази мъж на жп линията в Пловдив

Най-вероятно е искал да пресече жп линията, която в този участък е високоскоростна, но не е обезопасена с предпазна ограда.