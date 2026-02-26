България

Влак блъсна и уби човек край Пловдив

Извършва се оглед и е започнато разследване по изясняване на причините за тежкото произшествие

26 февруари 2026, 10:21
В лак е блъснал човек край Пловдив. Инцидентът е станал в междугарието на софийската жп линия в участъка между гара Тодор Каблешков и Пловдив. Движението е спряно.

Инцидентът е станал около 6 часа сутринта. Човекът е починал на място. Извършва се оглед и е започнато разследване по изясняване на причините за тежкото произшествие. 

Най-вероятно е искал да пресече жп линията, която в този участък е високоскоростна, но не е обезопасена с предпазна ограда.

