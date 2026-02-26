ИТН поиска оставката на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов

О т "Има такъв народ" (ИТН) прочетоха декларация с информация за служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов и негови назначения и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

След като разкрихме случая със Стоил Цицелков и успяхме да прекратим участието му в изпълнителната власт, е ред да изложим малко информация за друг представител в изпълнителната власт - господин Иван Христанов - министърът на народа, както сам се титулува в интернет, посочи заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов, който прочете декларацията от трибуната на Народното събрание.

"Като заместник-министър в правителството на Кирил Петков, Иван Марков Христанов, в чийто ресор е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) има огромни интереси в производството на храни и в извършването на лабораторни проби. Това обяснява огромният му личен хъс да бъде преустановена дейността на конкурентната му лаборатория за изследване на пестициди, намираща се на границата с Турция и от тази негова амбиция ясно личат корпоративните семейни интереси на Христанови", каза депутатът от ИТН. Той отбеляза, че след продажбата на фирмата за кредити, съпругата на Христанов - Ива Палма, се ориентира към дейности, свързани с производството на храни и към фирма за произвеждане на лабораторни изследвания.

Но нека видим и назначенията на Христанов от момента на встъпването му в длъжност вече като министър в служебното правителство на Андрей Гюров. В първите си дни на служба Христанов назначава лицето Ангел Мавровски за изпълнителен директор на БАБХ, посочи Балабанов. Той цитира информация, според която в Търговския регистър на името на Мавровски са регистрирани няколко фирми, сред които и "Мавровски ВЕТ" ЕООД, която развива дейност в сферата на ветеринарномедицинските услуги, търговията с ветеринарни препарати и оборудване, както и широк спектър от други търговски и консултантски дейности. Все сфери, които попадат пряко в обхвата на ресора, за който се обсъжда назначението, коментира Станислав Балабанов.

"Според медията особено внимание буди факта, че в период, когато Мавровски е заемал поста заместник-изпълнителен директор в БАБХ, дружеството му отчита най-високи обороти. След освобождаването му от длъжността дейността във фирмата рязко намалява", посочи депутатът от ИТН и попита дали има потенциален конфликт на интереси.

На служебния ни имейл постъпи информация за господин Мавровски, че докато извършват дейност по договори с държавата чрез неговата фирма, има доклади от няколко областни дирекции, че не си е вършил работата и не е слагал ваксини, а си ги е попълнил като сложени и че докато е заемал държавна служба, от Инспектората е имал проверка, че за една година има пет тона гориво уж за командировки, само че без командировъчни", каза Станислав Балабанов. "Или да опровергае тази информация с документи, или да подава оставка заедно с Христанов незабавно", призова депутатът.

До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия, както и свои приятели на сладки държавни длъжности, коментира Балабанов. Той даде пример с назначаването като заместник-министър на бившия заместник-председател на партия "Единение" Ивана Мурджева, която ще отговаря за всички европейски средства. Ивана Мурджева е член на Българската асоциация по семейно планиране и забележете, сексуално здраве, това е поредното НПО (неправителствена организация), посочи Балабанов. "Значи Христанов си има лична негова Кобилкина, която ще отговаря за европейските средства", коментира депутатът.

Президентът Йотова сама спомена, че има резерви към няколко министри, които ще наблюдава внимателно, припомни Станислав Балабанов и обърна внимание на настоящата декларация за Христанов. След всички тези факти би било логично, госпожо Йотова, позицията ви да бъде една единствена - да поискате оставката му, заяви Балабанов.