В Кавала ексхумират 150 гроба на починали от COVID-19 заради забавено разлагане

П ет години след погребенията, разлагането на телата в гробищата на Кавала остава незавършено поради мерките за безопасност от ерата на COVID-19. Това подтикна властите да планират повторни погребения след отстраняване на защитните пластмасови обвивки.

Общината на Кавала в Северна Гърция се подготвя да ексхумира приблизително 150 гроба на лица, починали от COVID-19, след като властите установиха, че очакваното разлагане не се е случило дори пет години след погребението.

Според местни доклади забавянето се дължи на мерките за здравна безопасност, използвани по време на пандемията. Телата са били поставяни в защитни пластмасови чували, за да се предотврати потенциалното разпространение на вируса, което неволно е забавило естественото разлагане.

Общинският съвет одобри процес от две стъпки, включващ както ексхумация на телата, така и отстраняване на пластмасовите обвивки от ковчезите им. След това останките ще бъдат погребани повторно за поне още една година, за да се позволи на естествения процес на разлагане да се осъществи.

В брифинг на съвета се отбелязва: „При ексхумацията на случаи на COVID-19 пет години след смъртта беше установено, че телата са напълно запазени. Това е така, защото според действащото законодателство те са били поставени в пластмасови торби, за да се предотврати предаването на вируса.“

Планът има за цел да гарантира, че в гробовете в крайна сметка ще протече нормално разлагане, като същевременно се запази уважението и стандартите за обществено здраве. Властите подчертаха, че процесът ще бъде внимателно управляван в съответствие с всички хигиенни разпоредби.