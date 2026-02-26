Министър Янкулов за казуса с Теодора Георгиева: Това е удар върху имиджа на българското правосъдие

П оредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие - така служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов определи казуса с българския европрокурор Теодора Георгиева. Той говори пред медиите преди заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет и в отговор на въпрос относно това, че Георгиева е призната за виновна по образуваното срещу нея дисциплинарно производство от институцията и предлага освобождаването й. За решението, в което не се споменава името й, се разбра вчера чрез съобщение, публикувано от Европейската прокуратура.

Според него това дава основание да се смята, че е трябвало да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България, една от които по думите му е „Осемте джуджета“.

Европрокуратурата: Българският европейски прокурор Теодора Георгиева е извършила тежко нарушение

Янкулов обясни, че не е запознат с мотивите за решението на Европейската прокуратура, както и с подробности по извършената от тях проверка и не знае каква е конкретната причина за решението. От съществено значение е какви са точно основанията на Европейската прокуратура да вземе това решение, бих искал да ги разбера, дали ще е възможно е отделна тема, каза той.

По отношение на все още неприключилата процедура за попълване на бройката на европейски прокурор от квотата на България, министър Янкулов посочи, че ще бъде направена преценка на действията по нея. Той обясни, че тя все още е висяща и не е приключила на ниво европейски институции. Според министъра трудно могат да се дадат гаранции, че процедурата отговаря на всички необходими стандарти, че да се стигне до един избор, който някога в бъдеще да не дискредитира отново правосъдието.