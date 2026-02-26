Скандалът „Епстийн“: Семейството на Стивън Хокинг защити името на покойния физик

Н ови разкрития от разсекретените документи по делото срещу Джефри Епстийн хвърлят светлина върху посещенията на покойния физик Стивън Хокинг на частния остров на финансиста. Докато кадрите показват учения в неформална обстановка, семейството му категорично отхвърли всякакви внушения за неправомерно поведение, определяйки ги като „изключително пресилени“.

Стивън Хокинг с жени по бикини в досиетата "Епстийн"

Говорител на семейство Хокинг заяви: „Професор Хокинг е автор на едни от най-значимите постижения във физиката на 20-и век, като същевременно е и човекът, преживял най-дълго заболяване на моторните неврони – изтощително състояние, приковало го към инвалидна количка и оставило го зависим от апаратна вентилация, гласов синтезатор и денонощни медицински грижи. Всяко внушение за неподходящо поведение от негова страна е невярно и изключително пресилено.“, съобщава Independent.

Контекстът на снимките

Стивън Хокинг е бил заснет да отпочива на шезлонг в компанията на две жени по бански – кадър, станал част от архивите по делото срещу Джефри Епстийн. Снимката на покойния британски физик се разпространи в интернет пространството, след като бе включена в последния пакет от документи, разсекретени в рамките на разследването на Министерството на правосъдието на САЩ срещу Епстийн.

Посещението на остров Сейнт Томас

Макар да не е напълно ясно кога точно е направена въпросната снимка, известно е, че Хокинг е посетил конференция, организирана от Епстийн през март 2006 г. – пет месеца преди финансистът да бъде официално обвинен в склоняване на непълнолетно лице към проституция. Професорът бе сред 21 учени, посетили остров Сейнт Томас и частния остров на Епстийн, Литъл Сейнт Джеймс, като част от симпозиума на тема „Енергията на празното пространство, различна от нула“.

В публикация в блога на фондация „Jeffrey Epstein VI“ се посочва, че гостите са се събрали, за да „дискутират научни въпроси, да релаксират на плажа и да посетят близкия частен остров на научния филантроп Джефри Епстийн, който финансира събитието“. Конференцията се е провела в петзвездния хотел „Ritz-Carlton“ на остров Сейнт Томас, където нощувката е възлизала на 1600 долара.

Stephen Hawking seen lounging between 2 bikini-clad women as scientist's ties to Epstein return to spotlight https://t.co/wkzJAj7dIe pic.twitter.com/I2j2mVI4hG — New York Post (@nypost) February 25, 2026

Модифицираната подводница и „доказателствата“

Името на Хокинг фигурира в две снимки, свързани с имението на Епстийн. Едната, появила се още през 2015 г., го показва на открито с група други посетители. Втората го улавя по време на подводна обиколка на морското дъно край Литъл Сейнт Джеймс. Според информациите Епстийн е поръчал специална модификация на плавателното средство, за да може Хокинг да го използва.

Физикът се споменава поне 250 пъти в архива от над 3,5 милиона документа, но никъде не е заснет директно с осъдения сексуален престъпник. Самото присъствие на името му в документите не е доказателство за съучастие.

Jeffrey Epstein documents reveal truth about Professor Stephen Hawking's involvement in 'underage orgy' at predator's island https://t.co/4e0BKrzgMI pic.twitter.com/4fJ4rrbQTV — Daily Mail (@DailyMail) January 4, 2024

Необосновани твърдения и имейли

През януари имейли на Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието, разкриха необосновани твърдения, че Хокинг е бил обвинен от Вирджиния Джуфре в „участие в оргия с непълнолетни“. В имейл, написан от самия Епстийн, се казва:

„Можете да обявите награда за всеки от приятелите, познатите или семейството на Вирджиния, който се яви и помогне да докаже, че твърденията ѝ са неверни. Най-силната е вечерята с Клинтън и новата версия на Вирджинските острови, че Стивън Хокинг е участвал в оргия с непълнолетни.“

Хокинг се разделя с втората си съпруга, Илейн Мейсън, именно през 2006 г. Преди това той бе женен за Джейн Хокинг в продължение на 30 години, като двамата имат три деца.

Предистория и други замесени имена

Вирджиния Джуфре, която сложи край на живота си през април 2025 г. на 41-годишна възраст, твърдеше, че е била жертва на трафик на хора от страна на Епстийн и обвини принц Андрю в сексуално посегателство. Делото бе уредено извънсъдебно срещу сумата от 12 милиона паунда. Документите споменават и недоказан сигнал до ФБР, според който Епстийн и Хокинг са посетили „изцяло мъжки гей клуб“ през 2011 г.

Епстийн системно е градил имидж на меценат, опитвайки се да се обгради с интелектуалния елит, включително Стивън Джей Гулд, Оливър Сакс и Франк Уилчек. Харвардският университет потвърди, че е получил дарения от Епстийн в размер на 9,1 милиона долара в периода 1998–2008 г.