Режисьорът на „Олдбой“ Пак Чхан Ук става първият кореец, оглавил журито в Кан

Р ежисьорът на филмите „Олдбой“ и No Other Choice Пак Чхан Ук ще оглави журито на 79-ия филмов фестивал в Кан, съобщиха организаторите на събитието, цитирани от Асошиейтед прес.

Пак Чхан Ук ще бъде първият кореец, начело на журито, което ще раздаде престижните отличия „Златна палма“. Присъствието му на фестивала е редовно, след като лентата му „Олдбой“ спечели в Кан през 2004 г. Гран при, която е втората по значимост награда. Той завоюва наградата на журито през 2009 г. за Thirst и отличието за най-добър режисьор през 2022 г. за Decision to Leave.

„Изобретателността и визуалното майсторство на Пак Чхан Ук и склонността му да улавя многобройните импулси на жените и мъжете със странни съдби дадоха на съвременното кино някои наистина паметни моменти“, казват в общо изявление президентът на фестивала Ирис Кноблох и директорът му Тиери Фремо. „Радваме се да почетем огромния му талант и, като цяло, киното на една страна, която е дълбоко въвлечена в проблемите на нашето време“, допълват те.

Пак Чхан Ук ще оглави журито след Жулиет Бинош през 2025 г., когато филмът It Was Just an Accident на иранеца Джафар Панахи спечели „Златна палма“. Сънародникът на Чхан Ук - Пон Джун Хо, завоюва голямото отличие в Кан през 2019 г. за лентата си „Паразит“.

Последният филм на Пак Чхан Ук No Other Choice - черна сатира за безработен семеен мъж, който решава да елиминира конкуренцията си за новата работа, бе корейската селекция за наградите „Оскар“, но не бе номиниран. Според Асошиейтед прес това е един от най-добрите филми на 2025 г.

Филмовият фестивал в Кан ще се проведе от 12 до 23 май.