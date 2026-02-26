Как Русия води информационната си война с Европа

Д искредитирането на Украйна и на западните лидери, които я подкрепят, е една от най-важните цели на руската пропаганда. Как го постига? С манипулирани изображения, фалшиви скрийншотове и лъжливи твърдения, съобщи Deutsche Welle.

"Гангстерите от мексиканския наркокартел, които се бият с правителството в Мексико имат украински знамена на джиповете си” - това твърдение се завъртя в социалните мрежи кратко време, след като беше убит наркобосът "Ел Менчо". Снимки показват джипове, маркирани със синьо и жълто, което се представя като доказателство, че става дума за украински военни машини. Няма никакви реални данни за това, но сюжетът се вписва перфектно в руската пропаганда.

Много от каналите, които разпространяват твърдението, са публикували проруска дезинформация и преди, разказва АРД. Публикациите сега се опитват да внушат, че Украйна просто препродава оръжията, с които я снабдяват западните ѝ съюзници. Това е наратив, който се повтаря често от началото на пълномащабната война, която Русия води срещу страната. Още през 2023 г. проруски профили в социалните мрежи разпространяваха твърдения, че наркокартели и престъпни организации купуват оръжия от Украйна

Украйна като "корумпирана и неонацистка държава"

Във връзка с войната в Близкия изток проруски пропагандисти многократно твърдяха, че Украйна снабдява с оръжия Хамас, припомня АРД, включително чрез имитиране на реномирани издания, които уж били съобщили това.

Дискредитирането на Украйна е една от най-важните цели на руската пропаганда, казва Юлия Смирнова, старша изследователка от Центъра за мониторинг, анализ и стратегии. "От години се опитват да представят Украйна като корумпирана и неонацистка държава", казва тя пред АРД.

В Украйна е имало истински корупционни скандали - например този с дясната ръка на Зеленски Андрий Ермак, който в момента е разследван по подозрения в корупционни практики. Много от разпространяваните от руската пропаганда твърдения обаче са неверни. Например изображение, на което украинският президент Зеленски е облечен с футболен екип с нарисувана на него свастика. То е напълно манипулирано - на фланелката всъщност е изписан номер 95.

Володимир Зеленски е мишена на пропагандата

Украинският президент така или иначе често е обект на дезинформация, казва експертката Смирнова. В последните седмици се появиха дигитално манипулирани изображения, които уж доказват връзка между Зеленски и осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Не спират да се разпространяват и твърденията, че Зеленски вече не е легитимен президент. Всички тези наративи не отговарят на истината.

Друга мишена на дезинформацията и пропагандата са украинските бежанци. Например в Германия се разпространява невярното твърдение, че украинските бежанци имат специален статут в германската пенсионна система, който им позволява да се пенсионират по-рано от германците. Редица проверки доказват, че това е измислица.

САЩ вече не са враг номер едно

Руската пропаганда следва една линия сравнително точно в последните години, казва Смирнова. Въпреки това някои неща са се променили. "В началото на агресивната война САЩ бяха представени като най-големият враг, заедно с Украйна. Откакто Тръмп стана президент, руските държавни медии спряха да говорят по този начин и се фокусираха върху Великобритания и ЕС".

Непрестанно се разпространяват и неверни твърдения по адрес на лидерите на европейските държави - например видео, в което се твърдеше, че се вижда, че германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър употребяват кокаин. Това се оказа лъжа. "В последните години руската пропаганда се е насочила не само към подкрепата на Запада за Украйна, но и към самите демократични системи в държавите в Европа - чрез намеси в изборите и опити за дестабилизация", казва Смирнова пред АРД. "Четири години след началото на пълномащабната инвазия, едно е ясно - Европа е възприемана като враг от Русия и срещу нея се води информационна война".

Руските медии заобикалят санкциите

Руската пропаганда се разпространява през различни канали - първо през държавните медии като Russia Today, която според изследване на германската платформа за разследваща журналистика "Коректив" продължава да се гледа от милиони души въпреки санкциите. След въвеждането на тези санкции обаче руската пропаганда разчита на прикрито влияние, например чрез кампанията си със сайтове двойници, които копират уважавани медии, или използвайки инфлуенсъри, които формално нямат връзка с държавата, но разпространяват тезите на Москва на родните си езици.

В различните държави руската пропаганда таргетира различен тип публика, обяснява пред АРД експертката Смирнова. "За политически левите Русия е представена като съпротивителна сила на колониалните сили и носителка на мира. За политически десните - Русия е защитник на традиционните ценности”, казва анализаторката.

Хората, които нямат доверие в традиционните медии и търсят информация другаде, обичайно са най-уязвими към руска пропаганда. Въпреки че е важно да се отбележи, че Русия не постига успехи с всяка своя дезинформационна кампания, Москва "инвестира огромен ресурс в това", казва Смирнова. "Затова отговорът трябва да надхвърля просто опровергаването на определена кампания - той трябва да е стратегически".