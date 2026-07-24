Есен посред лято: Студ и бури в петък, но рязък обрат през уикенда

В ремето прави рязък завой: след ясната нощ, в петък ни очаква чувствително захлаждане, временно интензивни валежи с гръмотевици и дори слаб сняг по най-високите върхове. Спадането на температурите обаче ще бъде краткотрайно – през уикенда слънцето бързо се завръща.

Предупреждение от първа степен – жълт код е обявено в отделни области на страната за интензивни валежи за петък, 24 юли, сочи справка в сайта на НИМХ.

Кодът е в сила за София-област, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Кърджали, Хасково, Търговище, Разград и Шумен.

Областите, в които е обявен жълт код за петък, 24 юли Източник: НИМХ

При жълт код за интензивни валежи от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. В петък от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието – временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици.

Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18°-20° в западните райони до 26°-28° в източните, в София – около 19°. Атмосферното налягане ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 24 юли Източник: НИМХ

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 10 мин. и залязва в 20 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 46 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 18 мин. и изгрява в 17 ч. и 22 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.

В събота ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°.

В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.