Бюджет 2026 на финалната права: Депутатите гласуват окончателно текстовете по план-сметката

Б юджет 2026 - на финалната права. Днес депутатите трябва да гласуват окончателно текстовете по план-сметката, съобщи NOVA.

Заради превишението на разходите над приходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималният и минималните осигурителни прагове се повишават, така и работещите, и работодателите ще плащат повече за осигуровки.

Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си, като заплатите им ще бъдат компенсирани, така че да не намалеят. От следващия месец ще плащаме повече за винетки. По-скъпи ще са и цигарите, заради повишаване на акциза.

Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Управляващите, обаче, засега се отказват от идеята да се сложи таван за заплатите на ръководствата на държавните дружества.