Свят

Украински дрон удари склад в Санкт Петербург, избухна голям пожар

Според изображения, разпространявани в социални мрежи и местни медии, мишена са били складове, принадлежащи на руския гигант за онлайн търговия "Уайлдберис"

Стела Христова Стела Христова

24 юли 2026, 08:21
Украински дрон удари склад в Санкт Петербург, избухна голям пожар
Източник: iStock

У краински дрон нанесе днес удар в склад в Санкт Петербург, Русия, причинявайки голям пожар, предадоха Франс прес и ТАСС, като се позоваха на местните власти и свои кореспонденти.

"Санкт Петербург беше атакуван от безпилотни летателни апарати, използвани за военни цели“, каза губернаторът на втория по големина град в Русия - Александър Беглов, в публикация, разпространена в социалните мрежи. "Нападението е било насочено срещу обекти на гражданската инфраструктура“, уточни той, добавяйки, че се действа "за справяне с последствията“

Според изображения, разпространявани в социални мрежи и местни медии, мишена са били складове, принадлежащи на руския гигант за онлайн търговия "Уайлдберис", отбелязва АФП. Обектите са разположени на Московско шосе, уточнява ТАСС.

Популярната в Русия компания е обект на украински атаки през последните дни. Удар в нощта срещу събота в Котовск, Тамбовска област, отне живота на осем работници. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че компанията съхранява и доставя компоненти, предназначени за производство на военна техника, посочва АФП.

Редактор: Стела Христова
Източник: Иво Тасев/БТА    
Украйна Русия Санкт Петербург атака с дрон пожар склад Уайлдберис гражданска инфраструктура
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