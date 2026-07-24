Украински дрон удари склад в Санкт Петербург, избухна голям пожар

У краински дрон нанесе днес удар в склад в Санкт Петербург, Русия, причинявайки голям пожар, предадоха Франс прес и ТАСС, като се позоваха на местните власти и свои кореспонденти.

"Санкт Петербург беше атакуван от безпилотни летателни апарати, използвани за военни цели“, каза губернаторът на втория по големина град в Русия - Александър Беглов, в публикация, разпространена в социалните мрежи. "Нападението е било насочено срещу обекти на гражданската инфраструктура“, уточни той, добавяйки, че се действа "за справяне с последствията“.

Уночі у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області рф дрони атакували два ключові логістичні хаби компанії Wildberries pic.twitter.com/RDjHzUNm2d — hromadske (@HromadskeUA) July 24, 2026

Според изображения, разпространявани в социални мрежи и местни медии, мишена са били складове, принадлежащи на руския гигант за онлайн търговия "Уайлдберис", отбелязва АФП. Обектите са разположени на Московско шосе, уточнява ТАСС.

Популярната в Русия компания е обект на украински атаки през последните дни. Удар в нощта срещу събота в Котовск, Тамбовска област, отне живота на осем работници. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че компанията съхранява и доставя компоненти, предназначени за производство на военна техника, посочва АФП.