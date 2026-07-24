Джон Бон Джови прекъсна концерт в Ню Йорк заради инфекция (ВИДЕО)

Р ок легендата Джон Бон Джови внезапно прекрати концерта си в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк след едва 90 минути на сцената. Причината за неочакваната прекъсване е внезапно влошена инфекция на синусите, пише PEOPLE.
64-годишният музикален ветеран си партнираше на сцената с фронтмена на група Train, Пат Монахан, за съвместно изпълнение на вечния хит от 1986 г. „Livin' On a Prayer“, когато се наложи да спре шоуто.
Bon Jovi Suddenly Ends Concert Early Due to Sinus Infection amid Return After Vocal Cord Surgery https://t.co/hfiyfcJyzN— People (@people) July 24, 2026
„Не изхвърляйте билетите си, ще измисля нещо, не се притеснявайте“, обърна се Бон Джови към публиката. „Просто ги запазете, ще намеря начин да пренасрочим тази вечер.“
Музикантът увери феновете, че въпреки неразположението се чувства добре: „Ще трябва да се успокоя за една нощ. Чувствам се чудесно, ще се видим отново съвсем скоро. Чао!“
Представител на рокера потвърди пред медиите, че причината за ранния край на осмия концерт от поредицата е остър синузит, който е засегнал гласа му.
Концертната резиденция от девет разпродадени шоута в „Медисън Скуеър Гардън“ отбелязва официалното завръщане на Бон Джови към големите сцени. То идва след четиригодишна пауза и сложна операция за медиализация на гласните му струни, след като лекарите откриват, че една от тях атрофира.
Tonight’s day 8 @BonJovi show ended abruptly due to Jon having sinus infection, a rescheduled show at Madison Square Garden will be figured out #BonJovi— Bon Jovi Updates (@JoviUpdates) July 24, 2026
Credit: celebsecrets on IG pic.twitter.com/pnjZGYwTQH
В залата до Джон Бон Джови отново застанаха оригиналните членове на групата Тико Торес и Дейвид Брайън, подкрепени от Хю Макдоналд, Джон Шанкс, Фил Екс и Еверет Брадли, с които изпълняват най-големите си хитове.
Музикантът наскоро сподели, че възстановяването му след хирургическата интервенция е било по-дълго от очакваното, но е преминало успешно благодарение на постоянството му.
Bon Jovi decidió suspender su concierto de hoy en el MSG cuando ya iba por la canción 14 de la noche. Argumentó que una sinusitis le estaba haciendo. Imposible cantar. Prometió a los asistentes reprogramar el Show. Comenzaron los problemas? Ojalá no. pic.twitter.com/0xjNrTxpg8— Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) July 24, 2026
„Никога не съм правил нищо, което да увреди гласа ми — не съм прекалявал с нищо. Аз съм обучен вокалист и винаги съм се грижил за занаята си. Възстанових се напълно и вярата ни никога не ни напусна“, сподели той преди началото на турнето.
Очаква се екипът на Бон Джови да обяви новата дата за прекъснатия концерт в най-скоро време.