Свят

Джон Бон Джови прекъсна концерт в Ню Йорк заради инфекция (ВИДЕО)

Рок легендата Джон Бон Джови бе принуден внезапно да прекрати шоуто си в Ню Йорк след 90 минути на сцената. Изпълнителят се бори със синусова инфекция, която го възпрепятства да завърши концерта от завръщащото му се турне "Forever"

Стела Христова Стела Христова

24 юли 2026, 08:47
Джон Бон Джови прекъсна концерт в Ню Йорк заради инфекция (ВИДЕО)
Източник: Getty

Р ок легендата Джон Бон Джови внезапно прекрати концерта си в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк след едва 90 минути на сцената. Причината за неочакваната прекъсване е внезапно влошена инфекция на синусите, пише PEOPLE.

64-годишният музикален ветеран си партнираше на сцената с фронтмена на група Train, Пат Монахан, за съвместно изпълнение на вечния хит от 1986 г. „Livin' On a Prayer“, когато се наложи да спре шоуто.

„Не изхвърляйте билетите си, ще измисля нещо, не се притеснявайте“, обърна се Бон Джови към публиката. „Просто ги запазете, ще намеря начин да пренасрочим тази вечер.“

Музикантът увери феновете, че въпреки неразположението се чувства добре: „Ще трябва да се успокоя за една нощ. Чувствам се чудесно, ще се видим отново съвсем скоро. Чао!“

Представител на рокера потвърди пред медиите, че причината за ранния край на осмия концерт от поредицата е остър синузит, който е засегнал гласа му.

Концертната резиденция от девет разпродадени шоута в „Медисън Скуеър Гардън“ отбелязва официалното завръщане на Бон Джови към големите сцени. То идва след четиригодишна пауза и сложна операция за медиализация на гласните му струни, след като лекарите откриват, че една от тях атрофира.

В залата до Джон Бон Джови отново застанаха оригиналните членове на групата Тико Торес и Дейвид Брайън, подкрепени от Хю Макдоналд, Джон Шанкс, Фил Екс и Еверет Брадли, с които изпълняват най-големите си хитове.

Музикантът наскоро сподели, че възстановяването му след хирургическата интервенция е било по-дълго от очакваното, но е преминало успешно благодарение на постоянството му.

„Никога не съм правил нищо, което да увреди гласа ми — не съм прекалявал с нищо. Аз съм обучен вокалист и винаги съм се грижил за занаята си. Възстанових се напълно и вярата ни никога не ни напусна“, сподели той преди началото на турнето.

Очаква се екипът на Бон Джови да обяви новата дата за прекъснатия концерт в най-скоро време.

Редактор: Стела Христова
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