Свят

"Ройтерс": Иран е изпратил военна подкрепа за хутите в Йемен

От Техеран са пристигнали военни, части за ракети и дронове, както и злато

24 юли 2026, 06:54
"Ройтерс": Иран е изпратил военна подкрепа за хутите в Йемен
Източник: БТА

И ран е изпратил командири от Революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърди "Ройтерс". Според източници със самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни, части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, а хутите я определиха като лъжа, съобщи NOVA.

Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. На единия избухна пожар, но екипажът не е пострадал. Въпреки нападенията трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения.

Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за „сериозни военни действия“. На този фон петролът "Брент" премина 100 долара за барел за първи път от май. Опасенията са, че атаките в Червено море и Ормузкия проток могат да нарушат петролните доставки и да повишат цените на горивата.

Източник: NOVA    
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