Скиори и сноубордисти изпратиха „родопски огън“ на Малена Замфирова от Пампорово

С понтанна подкрепа за пострадалата при нелеп инцидент в Чехия Малена Замфирова дойде от Пампорово. Участниците в зимното състезание „Рестарт Оупън Къп” изпратиха на българската сноубордистка символичен „родопски огън”.

Замфирова е победителка от миналото издание на тази надпревара, припомнят организаторите. Над 100 души от 5 до 82 години се спуснаха по ски пистите в няколко дисциплини. Сред тях и множество ски учители от курорта.

„Рестарт Оупън Къп” се провежда за втора година с амбицията да се превърне в устойчива инициатива по трасетата под връх Снежанка.

На 3 март турист рани тежко най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова. Младата спортистка претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия.