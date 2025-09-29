Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

До 20 градуса днес, но с облаци и валежи – есента превзема страната

Прокурор: Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото

Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

У волнени са служители от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в отговор на запитване във връзка с медийни публикации за уволнени служители.

СДВР задържа служители на Автомобилна администрация за подкуп от шофьори на Роби Уилямс

Двамата инспектори са дългогодишни служители, работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени. „Автомобилна администрация“ оказа пълно съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София, посочва Караджов.

„Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи“, коментира Гроздан Караджов.

Повреда в тахошайбите на камионите с техника за концерта на Роби Уилямс е причината за поискания подкуп, съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Той посочи, че инспекторите инспектирали 22 превозни средства с британска регистрация, като потенциални неизправности са били установени в пет от тях.

Служителите на ДАИ поискали подкупи от петимата чуждестранни шофьори, след като отбили камионите около 19:20 ч. край "Черната котка" в София. Двама от шофьорите предоставили по 200 лева, след като били принудени да изтеглят сумите от банкомат, а трети се съгласил да даде 300 евро. Между водачите и инспекторите е имало езикова бариера, като подкупите са били поискани посредством Гугъл преводач.

Директорът на СДВР посочи, че са претърсени автомобилите, служебните помещения и жилищата на задържаните.

Сигнал за престъплението е бил подаден от организатора на концерта. Служителите на ДАИ са задържани за срок до 72 часа, като спрямо тях предстои да бъде внесено искане за мярка "задържане под стража", поясни прокурор Десислава Петрова.