България

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени

29 септември 2025, 12:21
Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол

Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол
До 20 градуса днес, но с облаци и валежи – есента превзема страната

До 20 градуса днес, но с облаци и валежи – есента превзема страната
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Никола Цолов: Второто място е огромно постижение – горд съм с нашите волейболисти

Никола Цолов: Второто място е огромно постижение – горд съм с нашите волейболисти
Прогнози и очаквания: България на крачка от волейболния връх – цялата страна затаи дъх

Прогнози и очаквания: България на крачка от волейболния връх – цялата страна затаи дъх

"Финалът е изстрадан с много труд и лишения": Вълнение и напрежение преди сблъсъка България – Италия
Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос

Необичайна находка: Семейство от Лакатник спаси рядък таралеж албинос

У волнени са служители от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в отговор на запитване във връзка с медийни публикации за уволнени служители.

СДВР задържа служители на Автомобилна администрация за подкуп от шофьори на Роби Уилямс

Двамата инспектори са дългогодишни служители, работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени. „Автомобилна администрация“ оказа пълно съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София, посочва Караджов. „Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи“, коментира Гроздан Караджов.

Роби Уилямс пя пред повече от 40 000 души на Националния стадион „Васил Левски“ вчера.  „България, вие ми дадохте всичко. Енергията ви, любовта ви, вниманието ви – всичко това се превръща в магия. Това е причината да продължавам да пея, да танцувам и да се боря с моите тревоги и страхове“, каза британската попзвезда.

Вижте повече за концерта в нашата галерия:

Роби Уилямс: "Кралят на забавленията" разкри сърцето си в София
60 снимки
Роби Уилямс
Роби Уилямс
Роби Уилямс
Роби Уилямс
Източник: БТА, Николай Трифонов    
ИААА подкуп шофьори Роби Уилямс концерт камиони уволнение задържане Министерство на транспорта София
Последвайте ни

По темата

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Застрашена ли е свободата на словото в САЩ

Застрашена ли е свободата на словото в САЩ

От -3° до 30°: Синоптиците разкриха какво ще е времето през октомври

От -3° до 30°: Синоптиците разкриха какво ще е времето през октомври

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

Всеки втори нов пенсионер с инвалидна пенсия

Всеки втори нов пенсионер с инвалидна пенсия

pariteni.bg
Мерцедес-ът, който свали Golf (макар и за кратко) от трона му

Мерцедес-ът, който свали Golf (макар и за кратко) от трона му

carmarket.bg
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Ексклузивно

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 17 часа
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Ексклузивно

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 17 часа
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Ексклузивно

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 16 часа
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Ексклузивно

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 16 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Любопитно Преди 8 минути

Открийте универсалните истини, които поддържат вътрешния баланс и водят до истинско щастие, дори в трудни моменти

<p>Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото</p>

Прокурор: Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото

България Преди 12 минути

По делото бяха разпитани двама свидетели

Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия

Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия

Свят Преди 38 минути

​Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова за резултата от изборите

Тестостеронът при младите мъже – тенденции, рискове и какво казва науката

Тестостеронът при младите мъже – тенденции, рискове и какво казва науката

Любопитно Преди 41 минути

Отговорите дава андрологът д-р Георги Лазаров

Сбогом на краля: Последната колекция на Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Сбогом на краля: Последната колекция на Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Любопитно Преди 47 минути

Шоуто, планирано като честване на 50-годишнината на модната къща "Джорджо Армани", се превърна в почит към покойния дизайнер

<p>Доли Партън отложи концерти заради здравето си</p>

Доли Партън отложи концерти заради „здравословни предизвикателства“

Любопитно Преди 51 минути

Емблематичната звезда ще трябва да претърпи няколко процедури

<p>От живопис до имерсивни проекти &ndash; какво ни очаква на Sofia Art Fair 2025</p>

Sofia Art Fair 2025 превръща София в сцена на световното изкуство

Любопитно Преди 1 час

Събитието ще се проведе в Иновационен форум „Джон Атанасов“ в Sofia Tech Park

73-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Търговище

73-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Търговище

България Преди 1 час

Пешеходката е с опасност за живота

Жесток побой в градския парк в Гоце Делчев, мъж е в болница със сериозни наранявания

Жесток побой в градския парк в Гоце Делчев, мъж е в болница със сериозни наранявания

България Преди 1 час

Пострадалият е настанен за лечение в болнично заведение в София

<p>&quot;Скучаещ&quot; мъж нарочно блъсна патрулка: Мразя полицаи</p>

"Скучаещ" мъж нарочно блъсна патрулка в САЩ: Мразя полицаи

Свят Преди 1 час

Шофьорът призна, че е употребявал алкохол и наркотици преди катастрофата

Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери

Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери

Свят Преди 1 час

Фалшивите твърдения за "восъчни фигури" тръгнаха от руските медии, но се оказва, че снимките са автентични и част от официалния протокол

Дъщерята на Тайсън Фюри се сгоди на партито за 16-ия си рожден ден

Дъщерята на Тайсън Фюри се сгоди на партито за 16-ия си рожден ден

Любопитно Преди 1 час

Венецуела се сгоди за младия боксьор Ноа Прайс по време на празненството

Млад мъж намушка приятелката си в Благоевград

Млад мъж намушка приятелката си в Благоевград

България Преди 1 час

23-годишен е задържан от полицията, жената е настанена в болница без опасност за живота.

Чужденец счупи с паве витрини на 7 обекта по булевард "Мария Луиза"

Чужденец счупи с паве витрини на 7 обекта по булевард "Мария Луиза"

България Преди 2 часа

Сред обектите са магазини и хотели

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Свят Преди 2 часа

Екзекутираният е назован като Бахман Чуби-асл

<p>Китайски учени създадоха най-мощното магнитно поле в света и никой не знае защо</p>

Китайски учени създадоха най-мощното магнитно поле в света

Любопитно Преди 2 часа

Магнитното поле е с интензитет от 351 000 гауса с изцяло свръхпроводящ магнит и постави нов световен рекорд

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Интензивни дъждове в началото на октомври

sinoptik.bg
1

Законът защити вековен дъб в Старо Железаре

sinoptik.bg

Момичето на волейболния ас: Вижте Юлита, която вдъхновява Алекс Николов (СНИМКИ)

Edna.bg

Роби Уилямс показа дъщеря си пред пълен стадион: Теди празнува в Хелзинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Във Филипините луднаха по Алекс Николов, затрупаха го с подаръци (снимки)

Gong.bg

Сашо Димитров взима пример от волейбола, ще пуска интервютата на героите на футболните национали

Gong.bg

Задържаха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

Nova.bg

Приятелката на Алекс Николов: Този финал доказа, че упоритостта ражда легенди

Nova.bg