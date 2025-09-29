СДВР задържа служители на Автомобилна администрация за подкуп от шофьори на Роби Уилямс

Д вама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани при операция на СДВР заради това, че са поискали подкуп от 4-ма водачи на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София, който бе снощи.

Това се е случило в края в миналата седмица. Това съобщава БНР , позовавайки се на свои източници.

Четирите камиона са били спрени при влизане в столицата от екип на ИААА.

Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп.

БНР съобщава още, че водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани.

Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.