Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

Обновена преди 56 минути / 13 ноември 2025, 13:36
Делото за побоя над шефа на МВР в Русе: Съдът смекчи мерките на двама от обвиняемите
Желязков: Проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен още днес в НС
НС отхвърли ветото на президента Радев върху закона за нефтените продукти
Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева разтърси мрежата
Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем
Арестуваният с 4,23 промила мъж във Врачеш е пил водка от обяд
Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята
Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

С иня и зелена зони в София се разширяват и поскъпват след Нова година. Общинският съвет гласува днес реформата в столичното паркиране като обедини предложенията на ПП-ДБ и на "Спаси София".

С 35 гласа "за", 12 "против" и 6 "въздържал се", местният парламент реши, че синя зона в София ще работи от 9 до 21 часа, от понеделник до неделя, включително в празнични дни. Тя ще струва 2 евро на час и ще позволява паркиране до 3 последователни часа, а подзоните ще са по-големи, за да е по-лесно намирането на паркомясто за живущите.

Зелената зона ще продължи да струва евро евро на час, като поетапно ще се разширява, за да обхване "Красно село", "Триадица", "Подуяне", "Изгрев", "Слатина" и "Студентски град".

Новата жълта зона ще важи за Банкя. Тя ще работи само през почивните дни и ще е безплатна за живущите, за приходящи  автомобили ще струва 0,50 евроцента на час.

Първоначално предлаганата червена зона няма да се въвежда.

Според вносителите на предложенията новите зони за паркиране ще донесат около 75 млн. лева годишно за София, които вече ще отиват директно за подобряване на придвижването в града: 20 млн. за ремонт на тротоари, квартални улици и кални точки; 20 млн. за строителство на паркинги и нови автобуси, тролеи и трамваи; 20 млн. за по-добър градски транспорт; 15 млн. за големи инфраструктурни ремонти.

Новите цени влизат в сила от 5 януари, 2026 година.

За поставена скоба шофьорите ще заплащат 30 евро, а за репатрак - 75 евро.

Работното време на синя зона става от понеделник до неделя от 9:00 до 21:00. Работното време на зелена зона става от понеделник до събота от 9:00 до 21:00. Синята зона ще работи и в празнични дни. Табелите по улиците ще бъдат оборудвани с QR код или линк с алтернативни канали за плащане, различни от SMS - Sofia Plus, сайта на ЦГМ и т.н.

Времето за паркиране в синя зона се увеличава от 2 на 3 часа. Времето за паркиране в зелена зона остава 4 часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026 и схемата да може да паркираш с SMS, а после с хартиен талон повече няма да е възможна.

Цената за живущите в синя зона за първа кола става 150 евро за година или 15 евро на месец. Цената за втора кола е по 2. Цената за живущите в зелена зона за първа кола става 100 евро за година или 10 евро на месец. Цената за втора кола е по 2. Цената за живущи в уикенд зона е 0 евро. Цените за синя и зелена зона влизат в сила от 5 януари 2026.

Служебният абонамент става 800 евро в синя зона и 500 евро в зелена зона. Извън зона - 255 евро. Цената за денонощен служебен абонамент е по 2. Служебният абонамент се ограничава до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона.

Всички валидни стикери за локално паркиране важат до изтичане на тяхната валидност и не трябва да се доплаща нищо.

Електромобилите запазват привилегията си да могат да паркират през цялото работно време на зоните за паркиране, НО първите три часа са им безплатни, а всеки следващ час до края на зоната се заплаща по стандартната тарифа. За електромобилите вече важат същите правила за локалното паркиране, както за всички други живущи - ще трябва да си вадят годишен или месечен стикер на стандартната за всички цена. Тази промяна ще влезе в сила от 1 януари 2027!

Източник: БГНЕС/БНТ    
Паркиране в София Синя зона Зелена зона Поскъпване на паркирането Столичен общински съвет Платени зони за паркиране Разширяване на зоните Васил Терзиев Годишен стикер Цени за паркиране
Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

