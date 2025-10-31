Предложение: Край на безплатното паркиране в Синя и Зелена зона за електромобили в София

О бщинският съветник Карлос Контрера предлага да се прекрати практиката с безплатно паркиране на електрически автомобили в Синя и Зелена зона в София. Той е изпратил предложение в тази насока до кмета на столицата Васил Терзиев.

Новината съобщи самият Контрера в профила си в социалната мрежа „Фейсбук“. Той предлага

физическите лица, които са собственици на електрически автомобили да заплащат годишен стикер за преференциално паркиране в зоните с цена 600 евро.

За електрическите автомобили на юридически лица общинският съветник предлага да не могат да ползват тази преференция и да паркират по общите правила и общия ред.

Мотивите

за предложението на Карлос Контрера са: облекчаване на трафика в централната градска част, като се осигурят повече свободни паркоместа за кратковременно ползване; има случаи, в които електрически автомобили са паркирани с дни и седмици в рамките на зоните за локално платено паркиране, което създава огромен проблем с липсата на места особено за живущите в съответните подзони.

Ето и цялото предложение на Карлос Контрера, без редакторска намеса:

Край на безплатното паркиране на електрически автомобили в Синя и Зелена зони! Предложение в тази посока съм внесъл към доклада на кмета Васил Терзиев за промени в Наредбата за организация на движението.

Предложението ми е физическите лица, притежаващи електрически автомобили или ползващи ги на лизинг, да заплащат ежегоден годишен стикер, който да им позволява преференциално паркиране в рамките на Синя и Зелени зона. Цената на стикера да бъде 600 евро. Електрическите автомобили на юридически лица ( в т.ч. спаркове и тем подобни) няма да ползват тази преференция и паркират по общите правила и общия ред. Разглеждам това предложение като първа стъпка да се отворят места за паркиране в зоните, които в момента се заемат от безплатно паркиращи електрически автомобили. Има случаи, когато това продължава с дни...

📑Ето и мотивите, които съм посочил:

Една от основните цели на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението е да облекчи трафика в зоните на централна градска част, като се постигне поетапно осигуряването на повече свободни паркоместа за кратковременно ползване. Режимът на абсолютно безплатно паркиране на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) е несъвместим с тази цел. Има цели улици, по които 50 и над 50 на 100 от обособените места за паркиране в зоните са заети от електрически автомобили. Ако режимът на безплатно паркиране на ИЕПС се запази като до сега – другите промени няма да дадат необходимия ефект – а именно освобождаване на паркоместа за кратковременно паркиране, т.е. осигуряване на свободни места за паркиране в оборота.

Има случаи, в които електрически автомобили са паркирани с дни и седмици в рамките на зоните за локално платено паркиране, което създава огромен проблем с липсата на места особено за живущите в съответните подзони. Затова и предложението е собствениците/ползвателите физически лица на ИЕПС да заплащат годишен електронен винетен стикер, който да им дава право на преференциално паркиране. Тези, които не притежават такъв, ще бъдат таксувани по общия ред.

С тази мярка се цели намаляване на паркирането в зоните за платено паркиране и ограничаване на безплатното паркиране. Наличието на широк кръг от субекти, които имат право на паркират безплатно в зоните за платено паркиране, на практика увеличава трафика към централна градска част, а не го намалява. Съответно се намалява и броят на разполагаемите паркоместа. Затова е необходимо това изключение – безплатно паркиране, да бъде ограничено по обхват. Само така може да се постигне целта за осигуряване на по-голям брой свободни паркоместа в зоните за почасово платено паркиране.

Към днешна дата само в Столична община има регистрирани над 20 000 електрически автомобила с тенденция да се увеличават. Към момента от безплатно паркиране се възпозлват и юридическите лица (ЮЛ), собственици или ползватели на ИЕПС. На практика общината субсидира тяхната търговска дейност, давайки им и предимство спрямо останалите ЮЛ, които не притежават ИЕПС. В същото време гражданите, живущи в зоните за локално платено паркиране, заплащат винетен стикер, а ИЕПС не заплащат нищо. В чл. 72 от Наредбата изрично е уредено, че право на преференциално паркиране по домуване имат само физически лица. Няма никаква логика режимът за преференциално паркиране на ИЕПС да е по-широк, включвайки и ЮЛ, а в не малко случаи и превозни средства, които дори не са регистрирани на територията на Столична община и за които не се плаща местен данък в общината.

Практиката на редица български общини е за ИЕПС да се издават стикери за паркиране срещу определена цена. Запазването на безплатния им режим на паркиране само ще задълбочи проблема с липсата на паркоместа в Синя и Зелена зони. Предлагам да се въведе цена за годишен винетен стикер в размер на 600 евро на ИЕПС, важащ за „Синя“ и „Зелена“ зони за ИЕПС на физически лица. По този начин ще се избегне и паразитният трафик от част от ИЕПС, които рядко преминават и паркират в централна градска част, но безплатното паркиране ги стимулира да навлизат в нея и да паркират без ограничение във времето.