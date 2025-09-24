България

4 лв. за "синя зона" и 2 лв. за "зелена зона" - предлагат нови цени за паркиране в София

Предложенията са резултат от анкета, в която са участвали 22 230 души от всички части на града

24 септември 2025, 13:46
Източник: БГНЕС/Архив

К метът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на ПП-ДБ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Предложенията са резултат от анкета, проведена сред гражданите, в която са взели участие 22 230 души от всички части на града. 

Основни изводи от анкетата:

  • Най-сериозният проблем е недостигът на паркоместа, което принуждава хората да губят време в обикаляне или да паркират далеч от дома си.
  • Почти половината от участниците подкрепят въвеждането на платена зона в "Банишора", южните квартали до бул. "Тодор Каблешков", както и в "Редута", "Гео Милев", "Изток" и "Изгрев".
  • В съществуващи зелени подзони (Център, "Оборище", "Иван Вазов", "Лозенец" и др.) има желание за повишаване на цената, за да се намали натоварването.
  • Живеещите в синя зона настояват тя да работи и в неделя.
  • 80% от гражданите смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.

Основни предложения в доклада:

  • Разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток".
  • Превръщане на част от зелените подзони в сини.
  • Уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30, включително в неделя за синята зона.
  • Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.
  • Актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.
  • Ново разпределение на приходите от паркиране: част от събраните пари за паркиране ще остават в Столична община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.
