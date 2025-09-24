4 лв. за "синя зона" и 2 лв. за "зелена зона" - предлагат нови цени за паркиране в София

К метът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на ПП-ДБ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Предложенията са резултат от анкета, проведена сред гражданите, в която са взели участие 22 230 души от всички части на града.

Основни изводи от анкетата:

Най-сериозният проблем е недостигът на паркоместа, което принуждава хората да губят време в обикаляне или да паркират далеч от дома си.

Почти половината от участниците подкрепят въвеждането на платена зона в "Банишора", южните квартали до бул. "Тодор Каблешков", както и в "Редута", "Гео Милев", "Изток" и "Изгрев".

В съществуващи зелени подзони (Център, "Оборище", "Иван Вазов", "Лозенец" и др.) има желание за повишаване на цената, за да се намали натоварването.

Живеещите в синя зона настояват тя да работи и в неделя.

80% от гражданите смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.

Основни предложения в доклада: