Предложение: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват за СО и районните кметове

Н а 13 ноември предстои да гледаме реформата в паркирането. Предлагаме част от парите, които влизат към момента 100% в Центъра за градска мобилност (ЦГМ), да отиват в Столична община (СО), по направления и до районните кметове, заяви председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров на брифинг относно Програмата за изграждане и поддръжка на публичната инфраструктура за градска мобилност.

Заместник-кметът на Столична община в направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев обясни, че идеята е средствата, които значително ще се увеличат като приходи във връзка със Синя и Зелена зони, да отиват по районите за подобряване на инфраструктурата и да се разходват за ремонти на паркинги, асфалтиране на улици, тротоари, улично осветления и др.

„Основната инвестиция ще бъде там, където има Синя и Зелена зони“, уточни зам.-кметът по транспорт и допълни, че тези инвестиции поетапно се предвижда в зависимост от самите средства, които ще бъдат получени след реформата, доста сериозно да променят облика на кварталите, където има зони.

Общинският съветник от групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров отбеляза, че в програмата много ясно са разписани абсолютно всички правила, по които ще се разходват тези средства. Проектите ще се внасят в СОС, който финално ще одобрява какво ще се прави през годината, както и ще се приеме ежегоден отчет какво е свършено.

„Целта ни е абсолютно всеки гражданин на София, когато дава своите пари за паркиране, той да знае, че те ще се харчат разумно и да знае къде са отишли. Поради тази причина ние сме в преговори и с останалите политически групи, както и с ръководството на ЦГМ“, каза още общинският съветник.

Общинският съветник от групата на ПП-ДБ в СОС Симеон Ставрев от своя страна заяви, че от 2005 г. е въведено платено паркиране в София и „за 20 години хората не виждат инвестиция на парите, които плащат за Синя и Зелена зони в техните квартали“.

„С нашата програма част от парите, които ще постъпят от паркиране, ще се разходват в районите, друга част ще бъде разходвана от кмета на СО, а трета от ЦГМ. Тези програми ще бъдат контролирани от Общинския съвет и за разлика от държавата, където изпълнителната и законодателната власт са се слели, тук законодателната власт на София ще може да контролира къде и как, и какво да бъде построено“, обобщи той и посочи, че предложения ще бъдат давани както от районните кметове, където има зони за паркиране, така и от столичния кмет, а също от ЦГМ.

Това, поясни Ставрев, прекъсва практиката за „работа на парче“ и в случай ще има ясна визия всяка година какво точно ще бъде построено с парите от паркирането.

Докладът е подписан от 11 души с електронни подписи – от кмета на София Васил Терзиев, зам.-кмета по транспорт Виктор Чаушев, общински съветници от ПП-ДБ и 6 районни кметове.

В процес на обсъждане е какъв ще бъде процентът от приходите, който ще отива в общината и който ще остава в ЦГМ, като това зависи и от размера на приходите.