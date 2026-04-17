Сигнали за изборни нарушения в социалната сфера се проверяват от институциите

Инспекцията по труда следи за спазване на правата на избирателите

17 април 2026, 12:31
700 000 евро допълнителни възнаграждения за служителите в "Борба с градушките"

Акция "купен вот" в няколко града, блокада и арести

О коло 30 сигнала са постъпили в Министерството на труда и социалната политика за опити да се въздейства върху вота на гражданите чрез инструментите на социалната политика, съобщи пред журналисти служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. За шест от тях сме сигнализирали МВР, два сигнала сме отправили към прокуратурата, останалите са задължение на Инспектората към МТСП да се наложат административни и наказателни мерки, посочи той.

Социалният министър посети предприятие в кв. "Модерно предградие" в София, което работи в събота и неделя, за да запознае работниците му с правата им като избиратели и със задължението на техния работодател да им осигури възможност да гласуват.

Хасан Адемов напомни на работодателите, чиито работници са на работа в изборния ден, че са задължени съгласно Конституцията и Изборния кодекс между 7:00 и 20:00 ч. да направят такава организация, че да осигурят възможност на всички да упражнят правото си на глас. Ако такава възможност не им е осигурена, работниците имат право да сезират Инспекцията по труда, за да може да се реагира бързо и да упражнят правото си на глас, посочи той. 

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Сигнали за изборни нарушения Министерство на труда и социалната политика Въздействие върху вот Социална политика Хасан Адемов МВР Прокуратура Право на глас Задължения на работодатели Инспекция по труда
