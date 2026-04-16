България

Акция "купен вот" в няколко града, блокада и арести

Задържаха четирима служители на ТЕЦ „Бобов дол“, иззеха списъци с имена и предложения за награди

16 април 2026, 12:25
Почина котаракът Румен – любимецът на хиляди българи в социалните мрежи

Почина котаракът Румен – любимецът на хиляди българи в социалните мрежи
Конституционният съд отбеляза 35 години от създаването си във Велико Търново

Конституционният съд отбеляза 35 години от създаването си във Велико Търново
МЗ: Нови случаи на морбили са регистрирани в страната

МЗ: Нови случаи на морбили са регистрирани в страната

"Ела бързо, горя, изгорях": Търсят кръводарители за жената, подпалена от мъжа си в Силистренско
До 15 пъти разлика в цените на едни и същи лекарства в държавни болници

До 15 пъти разлика в цените на едни и същи лекарства в държавни болници
Има 30 преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет

Има 30 преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет
Тервел Замфиров: Инцидентът със сестра ми Малена е тежък момент в живота ми

Тервел Замфиров: Инцидентът със сестра ми Малена е тежък момент в живота ми
Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

П оредна акция срещу купения вот се провежда в Горна Оряховица. В четвъртък сутринта беше блокиран квартал „Калтинец”, където има претърсвания и арести. Задържани са заподозрени, в търговия с гласове.

Полицията и прокуратурата също работят по сигнал, че голяма група от хора претендират, че адресните им регистрации са променени без тяхно знание, предава NOVA.

Проверени са 142 автомобила и 175 лица, връчени са 5 електронни фиша, наложени са 28 глоби по фиш и са съставени 7 предупредителни протокола.  Установен е водач, седнал зад волана в едногодишния срок от наказването му по административен ред за шофиране, без необходимата правоспособност. Започнато е бързо производство. Операцията продължава и към този момент.

Задържаха четирима служители на ТЕЦ „Бобов дол“ и иззеха счетоводни документи, списъци с имена и предложения за награди

Полицейски акции срещу купуването на гласове в страната, има задържани

При проведени вчера процесуално-следствени действия за пресичане на подготовка за нарушаване на изборното законодателство на територията на предприятие в с. Големо село, служители на ОДМВР и РУ Бобов дол са иззели счетоводни документи, списъци с имена и материали с предложения за „награди“.

По първоначални данни, в подаден сигнал се твърди, че са били подготвяни списъци и значителни парични суми с цел склоняване на избиратели да гласуват в полза на определена политическа партия. В резултат на операцията са задържани четирима служители с полицейска заповед. По случая е образувано бързо производство, а прокуратурата е уведомена.

При отделна проверка в административна сграда в същия обект, в каса са открити и иззети пет цилиндрични опаковки с общо около 200 грама взривно вещество, за които не е представено законово разрешение за притежание. 

Нови акции срещу купуването на гласове, има задържани

Задържани и проверки за купуване на гласове в Димитровград и Разград

За още две акции съобщиха кореспондентите на БТА в Разград Садет Кърова и в Хасково Николай Грудев.

Четирима мъже са задържани в Димитровград по подозрение за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Нова серия акции срещу купуването на гласове

Задържаните са на възраст 22, 32, 33 и 37 години. По данни на разследването има съмнения, че те са организирали и предлагали пари с цел влияние върху вота в полза на определена партия или кандидат. При действията на полицията са открити агитационни материали, парични средства и снимки на лични карти в мобилен телефон на един от задържаните.

При последвали претърсвания в Димитровград и Меричлери са намерени около 19 800 евро, за които се предполага, че са предназначени за купуване на гласове. Разследването по досъдебното производство продължава.

Междувременно в Разград полицията проверява сигнал за купуване на гласове и оказване на натиск върху животновъди в село Хърсово. Сигналът е подаден на телефон 112.

Според информацията в него кмет на населено място е раздавал пакети с хранителни продукти с цел осигуряване на гласове за определена политическа сила, а животновъди са били заплашвани с проверки и санкции от контролни органи.

Източник: NOVA, БТА    
Последвайте ни

По темата

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

След края на ерата Орбан – накъде ще поеме Унгария

След края на ерата Орбан – накъде ще поеме Унгария

Земетресение до Благоевград

Земетресение до Благоевград

От работохолици до царе на дивана: Класация на зодиите по мързел

От работохолици до царе на дивана: Класация на зодиите по мързел

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

pariteni.bg
5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 18 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 14 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 16 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Най-черните прогнози се сбъдват: Рискът от климатичен колапс в Атлантика вече е над 50%

Свят Преди 7 минути

Ново изследване разкрива, че най-песимистичните климатични модели са най-реалистични, като се очаква забавяне на Гълфстрийм с до 58% до края на века

Зеленски получи награда за смелостта, проявена по време на войната с Русия

Зеленски получи награда за смелостта, проявена по време на войната с Русия

Свят Преди 20 минути

"Те воюват за сигурността на цяла Европа и я защитават с живота си"

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

България Преди 46 минути

През 2025 г. наемите в ЕС са се повишили средно с 3.1%, като в редица страни увеличенията са двуцифрени

Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

Любопитно Преди 50 минути

Как една жена се превръща от любовница в агент на ЦРУ със задача да убие Ел Команданте и защо бурната им връзка завършва с провален заговор и мистериозни разкрития

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

Свят Преди 59 минути

"Снощи Русия предприе нова жестока атака срещу мирни граждани в Украйна", заяви той

Необичаен инцидент в София: Кола „паркира“ в подлеза на Орлов мост (СНИМКА)

Необичаен инцидент в София: Кола „паркира“ в подлеза на Орлов мост (СНИМКА)

България Преди 1 час

Необичаен инцидент блокира подлеза на Орлов мост, след като автомобил без надзор се спусна по стълбите. По първоначални данни няма пострадали, а екипи на полицията изясняват причините за самопроизволното тръгване на колата

Тя ли е най-мразеният човек в онлайн пространството

Тя ли е най-мразеният човек в онлайн пространството

Любопитно Преди 1 час

Меган Маркъл направи силно лично признание по време на последната си публична поява в Австралия, заявявайки пред група студенти, че вярва, че е била „най-тролваният човек в целия свят“ след десетилетие на непрекъснати онлайн нападки

Доживотен затвор за 12-годишни: Ел Салвадор прие драстични мерки срещу престъпността

Доживотен затвор за 12-годишни: Ел Салвадор прие драстични мерки срещу престъпността

Свят Преди 1 час

Новият закон, иницииран от президента Найиб Букеле, позволява на властите да налагат най-тежкото наказание на малолетни за убийства и тероризъм, предизвиквайки остри критики от ООН

Автомобил пламна край Владая, изгоря до основи

Автомобил пламна край Владая, изгоря до основи

България Преди 1 час

Към момента няма данни за пострадали хора

Москва публикува списък с цели, Медведев към ЕС: „Сладки сънища, европейски партньори!“

Москва публикува списък с цели, Медведев към ЕС: „Сладки сънища, европейски партньори!“

Свят Преди 1 час

Изявленията идват след публикуван списък с предприятия в ЕС и съюзнически държави

Робърт Кенеди младши

От китове с резачка до мечета в парка: Тайните на Робърт Ф. Кенеди

Свят Преди 1 час

Странен разказ за високопоставения здравен служител е разкрит в новата книга „RFK Jr.: The Fall and Rise“, написана от журналистката Изабел Винсент, която се е позовала на широк кръг източници, включително лични дневници, водени от него, докато е живял в Ню Йорк между 1999 и 2001 г.

Емоция в кадри: Графа рисува „Картина“ и пренася магията на живо в „Графа Live“

Емоция в кадри: Графа рисува „Картина“ и пренася магията на живо в „Графа Live“

Любопитно Преди 1 час

Графа представи сингъла „Картина“, поставяйки началото на видео поредицата „Графа Live“ в YouTube. След успеха на едноименната книга, форматът продължава да разказва историята на артиста чрез кадри от най-силните му концертни изпълнения

Франция освободи петролен танкер, свързван със "сенчестия флот"

Франция освободи петролен танкер, свързван със "сенчестия флот"

Свят Преди 2 часа

Корабът беше задържан през март заради липса на доказателства за флаг и собственост

.

Горивата през 2026: Франция бори спекулата, какви са цените в съседите ни и в ЕС

Свят Преди 2 часа

Докато френското правителство влиза в открита битка с високите цени по бензиностанциите, разликите по Балканите се задълбочават

Дара Екимова представя „Броя звезди“ – емоционална изповед и начало на нов албум

Дара Екимова представя „Броя звезди“ – емоционална изповед и начало на нов албум

Любопитно Преди 2 часа

Дара Екимова сподели новия си проект „Броя звезди“ – авторска поп-трап изповед за пропуснатите мигове, която бележи началото на предстоящия ѝ втори албум. Песента е много важна за Дара Екимова, както самата тя признава, защото е вътрешно преобръщане

<p>Кристалина Георгиева предупреди за глобален трус, БНБ балансира на ръба</p>

Геополитическото „влакче на ужасите“: Кристалина Георгиева предупреди за глобален трус, БНБ балансира на ръба

Свят Преди 2 часа

Кристалина Георгиева предупреди, че конфликтът в Близкия изток рискува да предизвика тежка глобална криза с прекъсване на веригите за доставки, рязък скок на цените на енергията и храните и по-висока инфлация, като призова правителствата към спешни мерки за ограничаване на търсенето и централните банки

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Мая Нешкова: Отиде си моето момче, моето всичко

Edna.bg

Истината за Coachella: блясъкът в Instagram и реалността, за която никой не говори

Edna.bg

Ливърпул потвърди кошмарните очаквания: Екитике пропуска Световното първенство

Gong.bg

Трагедия: бивш футболист от Бундеслигата загина след сблъсък с елен

Gong.bg

ЕК одобри помощ заради цените на тока за енергоемките отрасли в България

Nova.bg

Почина Маестро Кирил Икономов

Nova.bg