Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

И шофьорите, и застрахователите са в очакване на въвеждането на системата „Бонус-малус” при цените на застраховките „Гражданска отговорност”. Това ще оскъпи полиците за тези, които имат провинения на пътя, а примерните шофьори ще плащат по-малко, предава NOVA.

Системата трябва да заработи от 1 февруари. Според бранша обаче промяната няма да се случи на планираната дата. Причините са няколко - не е готова Наредбата за получаване на информация от Гаранционния фонд за катастрофите, не са готови и методиките на компаниите за оценка на риска, а е нужно и обновяване на системите на застрахователите. Едва когато всичко това е готово, ще се премине към действието на системата.

Какво представлява тя? В крайната цена на задължителната полица ще се включва бонус - или поевтиняване за водачите без провинения на пътя за 5 години назад, или малус - оскъпяване за онези, които са причинили ПТП-та с щети и вината им е доказана.

280 лв. плаща за годишна „Гражданска отговорност” Петър Николов, но като шофьор от 63 години се опасява, че с „Бонус-малус” цената ще скочи. „Обстановката в страната е такава, че цените на практика са неконтролируеми”, казва той.

Като шофьор с богат опит в Испания, където също е въведена системата „Бонус-малус” при „Гражданската отговорност”, Игнат дава конкретен пример. „Застрахователят държи връзка с трафик полицията и кръгът се затваря. Аз, ако имам 20 нарушения днес, утре 10, вдругиден 50, в един момент стават 100. Ако плащам 100 евро застраховка, следващата година ще плащам 300, защото съм един вид опасен на пътя”, обяснява международният шофьор.

От години Велин Николов е застрахователен брокер и не вижда риск от промяна на базовата цена на задължителната застраховка. „Базовата премия се определя от застрахователите. Тя има доста фактори”, казва управителят на голям застрахователен брокер.

Коефициентът на бонус или малус ще се определя от компаниите, а изчислението на крайната цена ще е електронно - без намеса на служителите в застрахователните офиси. „Когато системата влезе в действие, автоматично бонусът или малусът за конкретния автомобил ще бъде отразен в цената. Тя се визуализира за клиента, т.е. не би следвало да има затруднения или допълнителни изчисления, които да се налагат от страна на нашите служители”, подчерта Николов.

За тази цел информация за щетите ще идва и от Гаранционния фонд за 5 години назад. „Новият режим предполага достъп на всеки застраховател до пълната история на всеки водач. Нямаме обща единна методология. Всеки застраховател трябва да си изготви методология как ще използва тази информация и как ще я прилага при определянето на цените”, изтъкна председателят на УС на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев.