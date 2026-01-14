България

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

Тя ще оскъпи полиците за „Гражданска отговорност” при тези, които имат провинения на пътя

14 януари 2026, 19:51
Протест за машинен вот в центъра на София

Протест за машинен вот в центъра на София
Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в

Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Трамвай блъсна дете в София

Трамвай блъсна дете в София
Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима

Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима
Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)

Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)
България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци

България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци
България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море
Социалното министерство отпуска допълнителни 1550 евро на засегнатите от бедствията в Кърджалийско

Социалното министерство отпуска допълнителни 1550 евро на засегнатите от бедствията в Кърджалийско

И шофьорите, и застрахователите са в очакване на въвеждането на системата „Бонус-малус” при цените на застраховките „Гражданска отговорност”. Това ще оскъпи полиците за тези, които имат провинения на пътя, а примерните шофьори ще плащат по-малко, предава NOVA.

Системата трябва да заработи от 1 февруари. Според бранша обаче промяната няма да се случи на планираната дата. Причините са няколко - не е готова Наредбата за получаване на информация от Гаранционния фонд за катастрофите, не са готови и методиките на компаниите за оценка на риска, а е нужно и обновяване на системите на застрахователите. Едва когато всичко това е готово, ще се премине към действието на системата.

"Бонус-малус" стартира и в България: Как ще промени цената на "Гражданската отговорност"

Какво представлява тя? В крайната цена на задължителната полица ще се включва бонус - или поевтиняване за водачите без провинения на пътя за 5 години назад, или малус - оскъпяване за онези, които са причинили ПТП-та с щети и вината им е доказана.

280 лв. плаща за годишна „Гражданска отговорност” Петър Николов, но като шофьор от 63 години се опасява, че с „Бонус-малус” цената ще скочи. „Обстановката в страната е такава, че цените на практика са неконтролируеми”, казва той.

Като шофьор с богат опит в Испания, където също е въведена системата „Бонус-малус” при „Гражданската отговорност”, Игнат дава конкретен пример. „Застрахователят държи връзка с трафик полицията и кръгът се затваря. Аз, ако имам 20 нарушения днес, утре 10, вдругиден 50, в един момент стават 100. Ако плащам 100 евро застраховка, следващата година ще плащам 300, защото съм един вид опасен на пътя”, обяснява международният шофьор.

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари

От години Велин Николов е застрахователен брокер и не вижда риск от промяна на базовата цена на задължителната застраховка. „Базовата премия се определя от застрахователите. Тя има доста фактори”, казва управителят на голям застрахователен брокер.

Коефициентът на бонус или малус ще се определя от компаниите, а изчислението на крайната цена ще е електронно - без намеса на служителите в застрахователните офиси. „Когато системата влезе в действие, автоматично бонусът или малусът за конкретния автомобил ще бъде отразен в цената. Тя се визуализира за клиента, т.е. не би следвало да има затруднения или допълнителни изчисления, които да се налагат от страна на нашите служители”, подчерта Николов.

За тази цел информация за щетите ще идва и от Гаранционния фонд за 5 години назад. „Новият режим предполага достъп на всеки застраховател до пълната история на всеки водач. Нямаме обща единна методология. Всеки застраховател трябва да си изготви методология как ще използва тази информация и как ще я прилага при определянето на цените”, изтъкна председателят на УС на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев.

Източник: NOVA    
Бонус-малус система Гражданска отговорност Застраховки
Последвайте ни
САЩ спират издаването на визи за РС Македония и още 74 страни

САЩ спират издаването на визи за РС Македония и още 74 страни

Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор

Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор

"Търпението ни се изчерпва": Какви са военните опции на Тръмп за атака срещу Иран?

Зловещи писъци под самолета секунди преди излитане: Какво се е случило на борда на Air Canada

Зловещи писъци под самолета секунди преди излитане: Какво се е случило на борда на Air Canada

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

pariteni.bg
Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 14 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 14 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 14 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 14 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Френското правителство оцеля след вот на недоверие

Френското правителство оцеля след вот на недоверие

Свят Преди 30 минути

Предложението, внесено от крайнолявата партия „Непокорна Франция“ (LFI), беше подкрепено от 256 народни представители

Румен Радев: Трябва машинно гласуване с електронно отчитане

Румен Радев: Трябва машинно гласуване с електронно отчитане

България Преди 1 час

Радев: Парламентът има нужда от техническо време за тези изборни промени

о

Риана разкри, че би искала да има още едно дете тази година

Любопитно Преди 4 часа

Риана каза, че първите ѝ няколко месеца като майка са били като влакче на ужасите и описа раждането като „главоблъсканица“, казвайки, че не може да повярва, че е влязла в болницата бременна и е излязла с бебе

Мъж разпространявал порно с деца в Русе

Мъж разпространявал порно с деца в Русе

България Преди 4 часа

Файловете са разпространявани чрез онлайн приложение

НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула“

НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула“

България Преди 4 часа

Законопроектът предвижда определяне на максимални цени

Сидни Суини се срещна с освободени израелски заложници от Газа (СНИМКА)

Сидни Суини се срещна с освободени израелски заложници от Газа (СНИМКА)

Свят Преди 4 часа

Звездата от „Еуфория“ сияеше, когато се срещна с Ноа Аргамани и Авинатан Ор, три месеца след освобождаването им от плен на „Хамас“

<p>САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток</p>

Американски представител: САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток като предпазна мярка

Свят Преди 4 часа

Целта е да бъдат възпрени заплахите на Тръмп да се намеси в подкрепа на протестиращите

„Един от най-опасните мъже в света“ е заловен в Ирак

„Един от най-опасните мъже в света“ е заловен в Ирак

Свят Преди 4 часа

Хамад - известен още като Кадим Малик Хамад Рабах ал-Хаджами - е заподозрян, че е играл ключова роля в т.нар. тютюневи войни в Мелбърн, докато е живял в родината си, след като е бил депортиран през 2023 г.

,

"Искаше парите си обратно": Клиент отправи смъртни заплахи към служители в ресторант

Свят Преди 4 часа

„Един от засегнатите служители е на 16 години

Зрелищна гледка, скрита опасност: Балатон замръзна напълно за първи път от 9 години

Зрелищна гледка, скрита опасност: Балатон замръзна напълно за първи път от 9 години

Свят Преди 5 часа

Въпреки че температурите през последните дни са били достатъчно ниски за образуване на лед, честите и силни ветрове многократно са разбивали и размествали плаващите ледени късове по повърхността на езерото

Какво става с 90 млрд. евро от ЕС за Украйна

Какво става с 90 млрд. евро от ЕС за Украйна

Свят Преди 5 часа

Условията са "да се гарантира, че Украйна продължава по пътя си за присъединяване към ЕС"

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Свят Преди 5 часа

Мисията „Артемис II“, която ще продължи около 10 дни, може да отведе астронавтите си по-далеч в Космоса, отколкото който и да е човек е бил досега

<p>Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия</p>

Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия - може да съжалява за това

Свят Преди 5 часа

Докато Тръмп заплашва да завземе Гренландия със сила, неспособността на Европа да развие минното дело в покритата с лед територия все повече изглежда като стратегическа грешка

Това е новият министър на отбраната на Украйна

Това е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 5 часа

Новият министър отбеляза, че неговите реформи ще се съсредоточат върху цифровизацията

Ашли Сейнт Клеър отговори на Мъск: "Не се страхувам от никого"

Ашли Сейнт Клеър отговори на Мъск: "Не се страхувам от никого"

Свят Преди 5 часа

Компанията на Мъск е изправена пред силна критика, откакто Grok започна да генерира смущаващи, оскъдно облечени снимки на жени и непълнолетни в отговор на потребителски подкани

Акция срещу дилърите на дрога в училищата в София

Акция срещу дилърите на дрога в училищата в София

България Преди 6 часа

Задържани за 20 души

Всичко от днес

От мрежата

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Киану Рийвс и Александра Грант показаха как изглежда истинската романтика (ВИДЕО)

Edna.bg

Рачков предложил брак на Бъдни вечер. Ето кой избра пръстена на Вики

Edna.bg

Свързват Левски с хърватски голаджия, привличането му изглежда невъзможно

Gong.bg

Ливърпул взе решение за бъдещето на Мохамед Салах

Gong.bg

Протест в София с искане за 100% машинен вот на изборите

Nova.bg

Доц. Ангел Кунчев: Заболеваемостта от грип продължава да расте, пикът се очаква до края на месеца

Nova.bg