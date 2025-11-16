България

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари

Очакванията са до февруари догодина, тя да заработи

16 ноември 2025, 18:33
С промените в Кодекса за застраховането през юли тази година беше прието у нас да бъде въведена системата „Бонус-малус". Принципът ѝ е: колкото по-малко са щетите по автомобила, толкова по-евтина излиза „Гражданска отговорност" за следващата година. А очакванията са шест месеца след въвеждането на системата, или до февруари догодина, тя да заработи, предава NOVA.

Системата „Бонус-малус" ще се прилага за задължителната „Гражданска отговорност". Философията е: „Които нямат щети,  да получат отстъпка, а пък тези, които са имали щети и през предишни периоди, съответно да получат завишение на застраховката”, обясни  зам.-председателят на Асоциация на българските застрахователи на Пламен Шинов.

"Бонус-малус" стартира и в България: Как ще промени цената на "Гражданската отговорност"

Гаранционният фонд ще събира информация за причинени щети и на база тези данни, след това застрахователите ще определят размера на „Гражданска отговорност". Всеки сам ще преценява как и с колко.

„Повечето „Бонус малус” системи по света са изключително прости и работят само на база брой щети”, посочи Шинов.

По системата у нас все още се работи.

„Работим усилено по изработването на наредбите, които уреждат начина, по който ще се случи. Срокът е до началото на февруари. Би трябвало да сме се справили - изпратени са първите виждания на Комисията за финансов надзор  и как трябва да изглежда подзаконовата нормативна уредба на всички заинтересовани лица”, подчерта зам.- председателят на Комисия за финансов надзор Пламен Данаилов.

„Моят апел е по-скоро хората да не внимават заради това, че ще плащат по-голяма премия, а да внимават, защото и те могат да бъдат потърпевши, и да пазят всеки, който е на или около пътя”, съветва Пламен Данаилов.

До 400% по-скъпа "Гражданска отговорност", за кого

При съмнения за нечестно калкулиране от страна на застрахователите от Комисията за финансов надзор апелират ощетените да се обърнат към тях. Системата трябва да започне да работи от началото на февруари.

Източник: NOVA    
Бонус-малус система Гражданска отговорност Застрахователни премии
