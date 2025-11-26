МС отпусна коледни добавки към пенсиите

К абинетът одобри коледните добавки за пенсионерите на заседанието си в сряда. За целта правителството ще насочи 64 милиона лева към бюджета на Националния осигурителен институт.

На 20 ноември управляващите одобриха изплащането им след заседание на Съвета за съвместно управление. Бонусът няма да е за всички, а само за тези с доходи до линията на бедност, предаде NOVA.

По 120 лева допълнително към пенсиите си за декември ще получат около 536 хиляди възрастни хора. Добавката е само за тези, които попадат под линията на бедност, която през тази година е 638 лева. Предложението дойде от ГЕРБ-СДС, а по-късно беше подкрепено и от "ДПС Ново начало".

А Деница Сачева обяви, че управляващите ще предложат механизъм, по който да уредят коледните добавки чрез закон. По думите ѝ от ГЕРБ са изпратили писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, в което са поискали законодателно решение. Идеята е добавката да достига до най-бедните като нов вид социално подпомагане. Това обаче ще се случи в рамките на следващата година.

В дневния ред на правителственото заседание е заложено и освобождаване на председателя на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, както и определяне на временно изпълняващ длъжността.