Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето

„AI няма да замени всички хора, ще замени тези, които не са спечелили доверие“, категоричен е предприемачът

18 януари 2026, 15:48
„Хората четат за успехи, а живеят борба. Ако искаш да бъдеш честен, трябва да разкажеш и за провалите“, заяви в студиото на „Събуди се“ предприемачът, инвеститор и филантроп Пламен Русев, който говори за новата си книга „Капиталът на доверието“, която за кратко време се превърна в бестселър. Той признава, че книгата не е била лесно решение, включително и в личен план, съобщи NOVA.

Именно тази откровеност, според него, е причината толкова много хора да се припознаят в книгата.

Провалите като основа на доверието

Русев не крие, че е преживял тежки моменти. На 22 години остава без пари и с над 1 милион долара задължения – сума, равняваща се на милиарди левове по тогавашния курс. „Тогава разбрах, че реалността не награждава обещанията, а това, което доставяш“, споделя той.

От този период идва и личната му формула за доверието: едно неизпълнено обещание изтрива пет изпълнени. За Русев доверието не е абстрактно понятие, а измерим капитал – възможности, екип и бъдеще.

„Видимостта е привилегия“

Един от най-ранните му уроци идва още в детството, когато като шестгодишно дете продава копър на пазара във Варна. Срещата с властта и усещането да бъдеш „невидим“ го белязват за цял живот. „Тогава реших, че никога няма да правя хората невидими и ще помагам на невидимите да станат видими“, казва Русев.

Днес този принцип е в основата на инвестиционната му философия – да търси неизвестни хора и идеи и да им помогне да разгърнат потенциала си.

Прогнозите за бъдещето и една задраскана истина

Още през 2016 г. Русев формулира 10 прогнози за следващите 10 години – осем от тях вече са реалност, а останалите са в процес на реализиране. Но има и една, която тогава съзнателно задрасква.

„Бях сигурен в нея, но не исках да се случи“, признава той. Прогнозата е за разделението на човечеството и разпада на световния ред, основан на доверие в институциите и договорите. „Страхът е най-скъпият заместител на доверието“, предупреждава Русев.

Ще ни замени ли изкуственият интелект?

„AI няма да замени всички хора, ще замени тези, които не са спечелили доверие“, категоричен е предприемачът. По думите му изкуственият интелект замества задачи, но не и хората. Смисълът, отговорността и моралът остават човешки качества.

На въпроса на сина си защо изобщо трябва да учи, след като AI дава по-добри отговори, Русев отговаря така: „Учиш, за да разбереш, че си човек“.

Оптимист или песимист?

Пламен Русев отказва да се самоопредели като оптимист или песимист. „И двете групи чакат някой друг да направи нещата. Аз вярвам в отговорността – да работиш и да създаваш света, в който искаш да живееш“, казва той.

Източник: NOVA    
Пламен Русев Капиталът на доверието Доверие Провали Предприемачество Инвестиции Изкуствен интелект Отговорност Видимост Прогнози
