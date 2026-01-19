Свят

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Рекордни снеговалежи, жертви и блокирани градове: Русия под снежен натиск от Камчатка до Москва

19 януари 2026, 10:38
Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам
Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа
Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп

Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп "противоконституционни"
Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове
Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия
Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени
Обща позиция на осемте европейски страни, заплашени с мита от Тръмп

Обща позиция на осемте европейски страни, заплашени с мита от Тръмп
Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп

Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп

Е кстремни снеговалежи в руския полуостров Камчатка затрупаха населени места, нарушиха нормалния ритъм на живот и превърнаха региона в мащабна зона на извънредна ситуация.

(А какво ще е времето у нас - вижте в нашето видео)

Русия преживява най-тежкия снеговалеж от 130 години насам, който парализира транспортната система на полуостров Камчатка.

Местните власти в Камчатка обявиха извънредно положение, след като натрупаният сняг по покривите и последвалите лавини взеха жертви, блокираха пътища и доведоха до недостиг на доставки. Продължаващата снежна буря остави цели квартали изолирани, като снежната покривка на места достига между 3 и 12 метра. Има съобщения, че апартаменти на четвъртия етаж в многоетажни сгради са напълно затрупани от сняг.

Екстремният сняг поглъща цели градове

Полуостров Камчатка в руския Далечен изток не е чужд на суровите климатични условия – районът е известен с обилните снеговалежи и активните си вулкани. Настоящата снежна буря обаче надминава всички исторически средни стойности, което доведе до прекъсвания на електрозахранването, блокирани пътища, отменени полети и сериозна заплаха за живота на хората.

Кметът на Петропавловск-Камчатски – административния център на Камчатския край – Евгений Беляев обяви извънредно положение в целия град на 15 януари 2026 г. По данни на местни медии той е обвинил фирмите за управление на имоти, че не са почистили навреме покривите, тъй като са изчаквали бурята да отмине.

Какво причинява безпрецедентния снеговалеж в Камчатка?

Основната причина за рекордните снеговалежи в Камчатка и други части на руския Далечен изток е образуването на множество циклони с ниско атмосферно налягане над Охотско море – крайбрежно море в северозападната част на Тихия океан. Това води до силни ветрове и интензивни, продължителни валежи от сняг.

В момента училищата и местният бизнес са затворени, а много хора са принудени да работят дистанционно. Поради блокираните пътища в магазините започват да липсват стоки от първа необходимост като хляб, мляко и яйца. Кадри в социалните мрежи показват автомобили, затрупани под над два метра сняг – сцени, които местните определят като истински „снежен апокалипсис“.

Според последната прогноза на The Weather Channel, обилните снеговалежи и ледените ветрове в Камчатка ще продължат поне до 26 януари 2026 г.

Жителите на Москва също се борят с рекордни снеговалежи от края на миналата седмица. Обилният сняг блокира трафика, наруши работата на обществения транспорт и затрупа тротоарите с дебели преспи.

От Руския хидрометеорологичен център съобщиха, че снеговалежът на 9 януари се нарежда сред петте най-обилни в 146-годишната история на метеорологичните наблюдения в Москва.

Кметството на руската столица информира, че градските служби са изчистили близо 1 милион кубически метра сняг само през уикенда.

С оглед на прогнозите за нови снеговалежи до сряда, властите предупреждават, че Москва все още не е излязла от снежната криза и обстановката остава усложнена.

Източник: themoscowtimes/travelandleisureasia    
Екстремни снеговалежи Камчатка Извънредно положение Снежен апокалипсис Русия Блокирани пътища Нарушен ритъм на живот Рекордни валежи Петропавловск-Камчатски Снежна буря
Последвайте ни
Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

"Идва диктаторът": Когато политиците казват на глас онова, което обикновено премълчават

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
AI ще ни направи по-бързи на писта от професионални пилоти

AI ще ни направи по-бързи на писта от професионални пилоти

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Нова носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Любопитно Преди 1 минута

TikTok съобщи, че през първата седмица на годината търсенията за „2016“ са скочили с 452 процента в платформата

<p>Bitchat: Приложението, което плаши диктаторите</p>

Защо всички говорят за Bitchat? Новата офлайн мрежа на съоснователя на Twitter, което плаши диктаторите

Любопитно Преди 14 минути

Bitchat свързва смартфони наблизо директно чрез Bluetooth mesh мрежа, което създава локална мрежа от свързани устройства

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

12-годишно момче се бори за живота си след нападение от акула в Сидни

Свят Преди 35 минути

Полицията похвали приятелите му, че незабавно са извадили припадналото момче от водата преди да пристигнат спасителите, което му е дало шанс да оцелее

<p>Силно земетресение разлюля&nbsp;Джаму и Кашмир</p>

Силно земетресение разлюля индийската съюзна територия Джаму и Кашмир

Свят Преди 40 минути

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Технологии Преди 1 час

Гладът за RAM, SSD и други компоненти, който е провокиран от огромните строежи на центрове за данни за AI, продължава да се увеличава, което води до вдигане на цените все повече устройства, включително смартфони, лаптопи и таблети

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

България Преди 1 час

Сред причините за издаването им са констатирани несъответствия с правната рамка и нужда от актуализиране на нормативни документи

<p>Тръмп обеща премахване на &quot;руската заплаха&quot; от Гренландия</p>

Тръмп обеща действия за премахване на "руската заплаха" от Гренландия

Свят Преди 1 час

Той твърди, че НАТО от 20 години настоява Дания да реши проблемите със сигурността, и заявява, че "това ще бъде направено" по отношение на безопасността на арктическата територия

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

Свят Преди 1 час

„Световният мир е в опасност!“, написа Тръмп

<p>&bdquo;Столичен автотранспорт&ldquo;: Новите автобуси ще отговарят на всички изисквания за безопасност</p>

„Столичен автотранспорт“: Автобусите, които предстои да купим, ще отговарят на всички изисквания за безопасност

България Преди 1 час

„Дружеството няма да закупи автобусите, чиито снимки циркулират в медиите. Водещи при избора ще бъдат безопасността и икономическата рентабилност“, заяви Стилян Манолов

<p>Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто</p>

Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто до нови рекорди

Свят Преди 1 час

Американският президент подхрани вече нарастващите геополитически напрежения този месец, като настоя, че Вашингтон ще поеме контрол над Гренландия

Къде е Светият Граал? Тайните на параклиса „Рослин“ и легендата за рицарите тамплиери

Къде е Светият Граал? Тайните на параклиса „Рослин“ и легендата за рицарите тамплиери

Любопитно Преди 1 час

Тази теория за първи път получава сериозна подкрепа през 80-те години на миналия век и оттогава е допълнително популяризирана чрез бестселъра криминален роман „Шифърът на Леонардо“

Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

България Преди 1 час

По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки

Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.

Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.

Свят Преди 1 час

Миналата година са регистрирани едва 7,92 милиона раждания

Първите три думи според вота на хората в анкетата „Думи на годината 2025 с „Как се пише?“

"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България

България Преди 2 часа

Хората избраха победителите в „Думи на годината с „Как се пише?“

<p>Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата</p>

В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

България Преди 2 часа

Синът на последния ирански шах се зарече да се завърне в Иран

Синът на последния ирански шах се зарече да се завърне в Иран

Свят Преди 2 часа

Реза Пахлави обаче не посочи конкретни срокове и все още не е ясно дали ще му бъде позволено да влезе в страната

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg
1

Седмицата започва с "ледено" време

sinoptik.bg

Антоанет Пепе с малката Беатрис в болница

Edna.bg

Доли Партън на 80: Кралицата на кънтрито, която промени музиката, модата и света

Edna.bg

Левски остана без десни бекове за следващата проверка

Gong.bg

Реал се страхува, че отношението на феновете ще откаже Винисиус от нов договор

Gong.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg

Добрич въвежда мерки срещу грипа

Nova.bg