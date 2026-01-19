Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Е кстремни снеговалежи в руския полуостров Камчатка затрупаха населени места, нарушиха нормалния ритъм на живот и превърнаха региона в мащабна зона на извънредна ситуация.

(А какво ще е времето у нас - вижте в нашето видео)

Русия преживява най-тежкия снеговалеж от 130 години насам, който парализира транспортната система на полуостров Камчатка.

Местните власти в Камчатка обявиха извънредно положение, след като натрупаният сняг по покривите и последвалите лавини взеха жертви, блокираха пътища и доведоха до недостиг на доставки. Продължаващата снежна буря остави цели квартали изолирани, като снежната покривка на места достига между 3 и 12 метра. Има съобщения, че апартаменти на четвъртия етаж в многоетажни сгради са напълно затрупани от сняг.

Heavy snow is not uncommon in Kamchatka, but the unusual intensity of the storms has left the region's major city partially paralysed. Snow piles reached three metres high, and sometimes even more.



Kamchatka Peninsula, eastern Russia, Sunday morning, January 18, 2026 pic.twitter.com/CGAqSPhoi7 — World's Amazing Things (@Hana_b30) January 18, 2026

Екстремният сняг поглъща цели градове

Полуостров Камчатка в руския Далечен изток не е чужд на суровите климатични условия – районът е известен с обилните снеговалежи и активните си вулкани. Настоящата снежна буря обаче надминава всички исторически средни стойности, което доведе до прекъсвания на електрозахранването, блокирани пътища, отменени полети и сериозна заплаха за живота на хората.

No AI



This is from Kamchatka in easter Russia. Where historical amounts of snow has pounded some 10feet, but in rare cases like here, piles up to 40 feet.



100% of Russia is currently covered in snow.



Extreme climate is new norm pic.twitter.com/HOittWoGA8 — Linus ✦ Ekenstam (@LinusEkenstam) January 17, 2026

Кметът на Петропавловск-Камчатски – административния център на Камчатския край – Евгений Беляев обяви извънредно положение в целия град на 15 януари 2026 г. По данни на местни медии той е обвинил фирмите за управление на имоти, че не са почистили навреме покривите, тъй като са изчаквали бурята да отмине.

Какво причинява безпрецедентния снеговалеж в Камчатка?

Основната причина за рекордните снеговалежи в Камчатка и други части на руския Далечен изток е образуването на множество циклони с ниско атмосферно налягане над Охотско море – крайбрежно море в северозападната част на Тихия океан. Това води до силни ветрове и интензивни, продължителни валежи от сняг.

This is real — and terrifying.



Locals in Russia’s Kamchatka Peninsula are calling it a “snow apocalypse” after a powerful snowstorm buried entire towns under record-breaking snowfall. Roads are blocked, buildings are partially submerged, and a state of emergency has been… pic.twitter.com/uG2SqopABt — ARCLANTIC (@arclanticltd) January 19, 2026

В момента училищата и местният бизнес са затворени, а много хора са принудени да работят дистанционно. Поради блокираните пътища в магазините започват да липсват стоки от първа необходимост като хляб, мляко и яйца. Кадри в социалните мрежи показват автомобили, затрупани под над два метра сняг – сцени, които местните определят като истински „снежен апокалипсис“.

Според последната прогноза на The Weather Channel, обилните снеговалежи и ледените ветрове в Камчатка ще продължат поне до 26 януари 2026 г.

Жителите на Москва също се борят с рекордни снеговалежи от края на миналата седмица. Обилният сняг блокира трафика, наруши работата на обществения транспорт и затрупа тротоарите с дебели преспи.

От Руския хидрометеорологичен център съобщиха, че снеговалежът на 9 януари се нарежда сред петте най-обилни в 146-годишната история на метеорологичните наблюдения в Москва.

Кметството на руската столица информира, че градските служби са изчистили близо 1 милион кубически метра сняг само през уикенда.

С оглед на прогнозите за нови снеговалежи до сряда, властите предупреждават, че Москва все още не е излязла от снежната криза и обстановката остава усложнена.