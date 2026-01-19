Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

С метната палата на Република България е дала през 2025 г. 901 препоръки на одитираните обекти за подобряване на дейността им, отчитат от одитната институция. През 2024 г. препоръките, дадени от палатата, са били 573, а през 2023 г. - 611.

Сред причините за издаването им са констатирани несъответствия с правната рамка и нужда от актуализиране на нормативни документи, както и необходимост от предприемане на ефективни управленски решения и мерки за справяне с различни проблеми.

От препоръките през изминалата година малко повече от половината - 506, са дадени на кметове на общини и общински съвети при проверка на управлението на техните публични средства и дейности. Останалите 395 са към министри, ръководители на агенции, на други държавни органи и висши училища.

Изцяло изпълнени са 67 процента от дадените препоръки и подпрепоръки през 2025 г., или 604 от тях. Частично са изпълнени 101 препоръки и подпрепоръки. В процес на изпълнение са 61. Не са изпълнени 116, а 15 са отпаднали поради промени в законодателството.

Извършени са общо 73 проверки по одити на Сметната палата за изпълнението на препоръките.

Примери за извършен контрол за изпълнението на препоръките на Сметната палата по одити на теми и обекти с високо обществено значение през 2025 г. са одитите на „Национална електрическа компания“ ЕАД, на оптимизирането на организацията на регистрите на държавната администрация, втора проверка на управлението на Природен парк „Витоша“, на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), втора проверка на подхода „Водено от общностите местно развитие“ - подход, в който местните общности търсят решения за справяне с местните проблеми.

Най-много препоръки традиционно одиторите дават при одитите за съответствие при финансовото управление, при които се следи за спазването на законодателството и вътрешните актове, системите за финансово управление и контрол, обществените поръчки, отбелязват от Палатата, добавяйки, че през 2025 г. това са 72 процента от всички препоръки.

За препоръките, които не са изпълнени, изпълнени са частично или са в процес на изпълнение, Сметната палата уведомява Народното събрание, Министерския съвет или съответния общински съвет за предприемане на действия за изпълнението им. В тези случаи Сметната палата взема решения за извършване на още последващи проверки до окончателното изпълнение на препоръките.

През 2025 г. при 15 одита са извършени втори, трети и четвърти проверки за изпълнение на препоръките и са взети решения за нови проверки. Трети проверки през 2026 г. предстоят на публични средства и дейности в общините Стамболово и Стамболийски, а четвърта проверка - в община Пирдоп, посочват от Сметната палата.