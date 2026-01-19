България

„Столичен автотранспорт“: Автобусите, които предстои да купим, ще отговарят на всички изисквания за безопасност

„Дружеството няма да закупи автобусите, чиито снимки циркулират в медиите. Водещи при избора ще бъдат безопасността и икономическата рентабилност“, заяви Стилян Манолов

19 януари 2026, 09:20
„Столичен автотранспорт“: Автобусите, които предстои да купим, ще отговарят на всички изисквания за безопасност
Източник: Столичен автотранспорт

„Автобусите, които предстои да бъдат закупени, ще отговарят на всички изисквания за безопасност. Като изпълнителен директор няма да подпиша нито един договор, който нарушава принципите на безопасност и икономическа рентабилност по отношение на превозните средства, обслужващи столичани и гостите на града.“

Това заяви Стилян Манолов, изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“, във връзка с постъпили в Дружеството запитвания относно марките и моделите на превозните средства.

Той бе категоричен, че договори няма да бъдат подписвани от него, в случай че някои от предложените от доставчици автобуси формално отговарят на заложените в обществената поръчка критерии, но бъде установено, че не са в оптимално добро състояние или се предлагат на неизгодна за „Столичен автотранспорт“ цена.

„За съжаление, столичният автобусен транспорт е жертва на системно недофинансиране. И към днешна дата Дружеството не е получило гласуваните средства за подобряване на условията на труд“, допълни Манолов.

