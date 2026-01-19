„Столичен автотранспорт“: Автобусите, които предстои да купим, ще отговарят на всички изисквания за безопасност

„Автобусите, които предстои да бъдат закупени, ще отговарят на всички изисквания за безопасност. Като изпълнителен директор няма да подпиша нито един договор, който нарушава принципите на безопасност и икономическа рентабилност по отношение на превозните средства, обслужващи столичани и гостите на града.“

Това заяви Стилян Манолов, изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“, във връзка с постъпили в Дружеството запитвания относно марките и моделите на превозните средства.

Той бе категоричен, че договори няма да бъдат подписвани от него, в случай че някои от предложените от доставчици автобуси формално отговарят на заложените в обществената поръчка критерии, но бъде установено, че не са в оптимално добро състояние или се предлагат на неизгодна за „Столичен автотранспорт“ цена.

„За съжаление, столичният автобусен транспорт е жертва на системно недофинансиране. И към днешна дата Дружеството не е получило гласуваните средства за подобряване на условията на труд“, допълни Манолов.