BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)

Макар и дискусионен на визия, този плъг-ин хибрид предлага изключителна икономия за габаритите и теглото си (гони 2,3 тона), прекрасен на дълъг път, просто създаден да навърта километри, а като динамика е по-бърз от М5 (Е60) с неговия V10 от Ф1

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

19 януари 2026, 10:01
К арал съм i5 в изпълнение M60 xDrive с неговите 601 к.с., карал съм и 520d с неговата склонност да мирише дизела. 550е комбинира качествата на тези два модела в един. Два специални автомобила, но много различни.

Стани ли обаче въпрос за BMW, винаги ще е Love or Hate. Започна се по този начин с пристигането на Крис Бенгъл в началото на 90-те години, продължиха го наследниците му. Ако е широка: защо е широка? Радиаторната решетка, разбира се. Ако е висока и широка: прилича на двоен ковчег. Ако е тясна: защо е тясна? Защо свети, къде е хромът (забрани го ЕС)... Дамагой Дукец залагаше на безброй линии, извивки, отвори. Сега iX3 Neue Klasse е изчистен откъм толкова „бъбриви“ дизайнерски решения, но пак не може да се хареса на всички.

Винаги е: „абе, преди години беше друго...“. Което никой не отрича. Емблематични модели от германската автомобилна индустрия почти не се появяват вече. Няма такива автомобили, за които феновете и на BMW, и на Mercedes да са единодушни, че имат култов статус. За съжаление.

Пропускът тук, който всички правят, е свързан с клиентите. Защото повечето хора, които въздишат по отминали времена не са клиентите на BMW днес. Днес клиентите не искат Е30, днес искат дисплеи, комфорт, свързаност, технологии, игри в колата... И те им го дават, защото, ако бяха застинали във времето, сега щяха да са като Subaru (без обаче да строят самолетоносачи и други кораби, за да не им пука), който продава по около 20 000 коли в Европа.

Случайно или не, но това противопоставяне и откровен hate в социалните мрежи работи, при това работи изключително добре за BMW. През миналата година BMW Group е произвел над 1 млн. автомобила в Германия. Това значи, че един на всеки четири автомобила, произведени в страната, идва от завод на концерна. Според Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA), през същия период в Германия са произведени общо 4,15 милиона автомобила.

Нещо повече, баварците отново произведоха рекорден брой автомобили в САЩ (за четвърта поредна година), а вече излезе и статистиката, че BMW отново е продала повече коли от Mercedes в света, и разликата се увеличава.

И тук стигам отново до клиентите. Те са тези, които се промениха, с тях се промени и BMW. Може да не ви/ни харесва, но реалностите са това: hardcore ядрото от фенове на марката не са основната й фокусна група. Празнувам с такъв Нова година. Ники има последно поколение „петица“, 540i (в България тази модификация не се предлага), защото живее във Финикс, САЩ. Накичена с всички екстри, показва ми талона й, цената е с 30-40% по-ниска от европейските. Еми... не го кефи, не е това, което някога е била „петицата“, казва ми той.

Не мога да не се съглася с него. Днес всичко е подчинено на технологиите, дисплеите, електрификацията, а т. нар. interaction bar вероятно е направен с мисъл за китайския пазар, но там абсолютно всички западни марки изпуснаха фронта. Така че остава сега ние да се задоволяваме с „дишането“ му. Съпругата ми не е от Китай, за нея това е супер яко. Макар на мен да ми пречи и закрива страничните огледала, когато шофирам нощем.

На Ники не му харесва, че BMW е кривнал от предначертания път да прави коли, предназначени само за шофиране и удоволствието, което то носи. Но малцина са новите клиенти, които се вълнуват толкова живо от философии. Ако искат да се позабавляват, ще могат да го направят, но иначе, по default, BMW 5 Series винаги е бил бизнес седан, какъвто е и днес: тежък и луксозен автомобил, предлагащ абсолютно всичко, което клиентът му може да поиска.

Може би ключовата дума тук е тежък, затова в горното изречение трябваше да я сложа в кавички. Защото имах предвид преносното значение на думата, а именно кола, която декларира обществен статут. Проблемът е, че днес автомобилът, или поне версията 550е xDrive, интерпретира определението и в прекия му смисъл: тази кола тежи над 2200 кг без пътници и товар. Това значи, че няма как да е толкова забавна на писта. Но те и собствениците на М5 са малцина, които ще отидат на „А1 ринг“ в Самоков, нали.

За сметка на това обаче 550е стъпва изключително „тежко“ на магистралата и навъртането на километри е истинско удоволствие. Това е кола, която е направена точно за това: да компресира разстоянието, да мачка пространството, да накара километри да изчезнат, това е силата на 550е. И в същото време да харчи по-малко от личния ми Hyundai i30.

Да, възможно е, прави го именно чрез това, за което големите карачи ще критикуват тази версия – батерията с капацитет 19,4 kWh, която носи допълнителното тегло. Но за около 300 км от София до гръцкото крайбрежие средният разход се качи малко над 5 л/100 км. След това, в Гърция и на връщане към София, когато вече бях останал без никакъв първоначален заряд в батерията, разходът скочи до 7,3 л/100 км. Ако въобще „скочи“ е точното определение за кола с подобни параметри. Говоря за 940 км пробег, от които 287 км съм изминал на електричество. Not bad, not bad at all.

В комфортен режим, това е мечтан „кораб“, реещ се над вълните по родните магистрали, без обаче от това да получавате неприятно усещане в корема, така характерно за клатушкането в други автомобили. Както вече казах, прекрасен автомобил за дълги разстояния, каквито навъртях аз.

Неприятното усещане беше, че на два пъти, достигайки 120-130 км/ч и натискайки педала на газта, в първия момент не получавах обратна връзка, колата не реагираше. Трябваше да вдигна крака от газта и отново да го натисна, за да зацепи ДВГ-то, защото в тези случаи колата се движеше само на ток и реално достигаше ограничението се на максималната скорост, т.е. електрониката явно забиваше и не включваше двигателя в играта.

Когато обаче включите на спортен режим, всичко се променя. Управлението на четирите колела ефективно скъсява междуосието, правейки волана по-бърз и по-остър. Окачването се втвърдява и така се неутрализира всякакво поклащане на каросерията. ESP се разхлабва малко и започваш да усещаш преноса за повече въртящ момент към задната ос.

Говорех за нисък разход, когато, може и да ви шокирам с това сравнение, става въпрос за автомобил, който е само на няколко конски сили (18 точно) от М5 (Е60) от 2005 г. и неговия V10 с гени от Формула 1. Същият (S85) е с обем 4999 куб. см и се развърта до 8250 об/мин. Знам, звучи кощунствено това сравнение, но параметрите на този двигател (507 к.с.) и 3,0-литровия „шестак“ (489 к.с.) под предния капак на 550е са повече от близки. Като мощност, защото като въртящ момент този плъг-ин хибрид разполага с цели 180 Нм (700) повече. Това – заедно със задвижването на четирите колела, преимуществено на задните – прави тежащия половин тон повече плъг-ин хибрид по-бърз от „стареца“ с 0,4 секунди в упражнението 0-100 км/ч.

Знаех, че с почти 500 „коня“ тази кола няма да е бавна. Но не бях подготвен колко ще е това, а то реално е в сферата на влияние на М-дивизията. В режим Sport, жената до мен започва да ми обяснява, че й е лошо и да се напряга. Със сигурност няма как да сравня звука от V10 с този, но въпреки това останах приятно изненадан от звученето на редовия шестцилиндров двигател на 550e, дори и да е синтетично подобрен.

Дотук, освен споменатия вече Interaction Bar, не казах нищо за интериора. А той е страхотен. Вероятно най-готиният сред преките конкуренти. Разбира се, имаме 12,3-инчов информационен дисплей и 14,9-инчов контролен дисплей, но те са много добри интегрирани в таблото, а не са качени върху него като при iX. Скритата вентилация и регулаторите са други детайли, които заслужават внимание. Воланът, след като вече имах интеракция с този в iX3 Neue Klasse, ми харесва много. Същото мога да кажа за седалките и щедрото количество естествена кожа, метал и голяма панорама.

Половинката ми я возя вече над две десетилетия и половина във всичко ново, което излезе на пазара. И същата ми каза: „Това е моята кола [разбирай BMW], не ми хвали нищо друго.“ Обсъдихме и решихме, знаете как стоят нещата.

Технически характеристики

BMW 550e xDrive

Размери

Дължина, мм: 5060

Широчина, мм: 1900

Височина, мм: 1515

Междуосие, мм: 2995

Маса, кг: 2230

Двигател

Тип: 6-цилиндров, редови

Работен обем, куб. см: 2998

Батeрия

Капацитет, kWh: 19,4

Системна мощност

Макс. мощност, к.с.: 489

Макс. въртящ момент, Нм:700

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 250

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 4,3

Среден разход, л/100 км: 3,3 – 2,8

Пробег на ток, км (WLTP): 93 - 84

Вредни емисии СО2, г/км: 75 - 63

Базова цена на модела с ДДС: 79 404 евро/155 300 лв.

Автор: Пламен Георгиев
