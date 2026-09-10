България

Кога АМ „Хемус“ ще стигне до Велико Търново: Министър Шишков обяви новия план

Строителството се рестартира без нови търгове, за да не се губят пет години в съдебни дела. Регионалното министерство променя правилата – парите за фирмите ще се плащат едва след като свършат работата и при строг контрол

10 септември 2026, 12:57
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М агистрала „Хемус“ може да стигне до Велико Търново в рамките на две години и половина до три години, а още една година ще е необходима за цялостното й изграждане. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков след среща във Велико Търново с кметове на общини, пряко свързани с изграждането на автомагистралата. По думите му всички кметове са подкрепили варианта строителството да продължи по действащите договори, чрез анекси, вместо да се започват нови процедури.

„Всички казаха ясно и точно – искаме да построите магистрала „Хемус“, да започнем да я строим сега и веднага“, заяви Шишков. Той посочи, че срещата е била необходима заради юридическото наследство от договорите, сключени през 2018 и 2019 г., по които са били изплатени аванси, но значителна част от строителството не е реализирана.

Шишков: „Хемус“ ще се строи на съвсем други обороти, целта е да стигне до Велико Търново

Според министъра прекратяването на договорите и започването на нови процедури би довело до съдебни спорове, загуба на средства и забавяне от около пет години. Затова Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще продължи преговорите със строителния бранш за анексиране на договорите при нови правила и значително по-строг контрол.

Шишков: До края на август решаваме как продължава строителството на „Хемус“

Шишков подчерта, че строителните компании ще трябва да докажат пред обществото, че могат да изпълнят поетите ангажименти. Контролът върху строителството ще бъде различен, като държавата няма да предоставя нови аванси. Предвижда се първо да бъде извършено строителството, след което да започне плащането, като разплащанията ще продължат и след завършването на обектите. Според министъра този модел е съобразен както с необходимостта от контрол върху качеството, така и с възможностите на държавния бюджет.

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За седми лот ще бъде извършено препроектиране, като очакването е в рамките на следващата година строителите да могат да влязат в обекта. Необходимостта от промени е свързана и с участъка в близост до складове за взривни материали. За осми лот засега се очаква да бъде запазено първоначално предвиденото решение, като ще бъде преценено дали и там ще се наложат промени. Девети лот също е в напреднала фаза. Седми, осми и девети лот са с обща дължина 87 километра.

Министърът постави като първи приоритет достигането на „Хемус“ до Велико Търново, което по думите му ще има съществен ефект за облекчаване на транспортното движение в Северна България. Той припомни, че трасето на четвърти, пети и шести лот е било отчуждено още през 2021 г., но оттогава по него не е реализирано строителство.

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Паралелно с „Хемус“ държавата работи и по автомагистралата от Русе към Велико Търново, която вече се разглежда като част от направлението Русе – Велико Търново – Маказа. По думите на Шишков първите два лота са в строителство, а в рамките на следващите седмици предстои възлагане на подробен устройствен план за участъка към Велико Търново. Трасето до района след Велико Търново няма да бъде променяно, а след това ще продължат процедурите по избор на трасе и оценка на въздействието върху околната среда до Маказа.

Шишков посочи като сериозен пропуск при досегашното проектиране липсата на предвиден пътен възел между „Хемус“ и магистралата Русе – Велико Търново. По думите му възелът ще бъде проектиран и изграден в рамките на „Хемус“, за да не се налага спиране на движението по вече построената магистрала при последващото изграждане на другото трасе.

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За участъка от Русе към Велико Търново предстои одобряване на подробен устройствен план, след което могат да започнат отчуждителните процедури. Министърът очаква планът да бъде одобрен в рамките на около половин година, ако няма обжалвания. За магистралните проекти, които все още нямат необходимата проектна готовност, амбицията на правителството е в рамките на година и половина да бъдат одобрени подробни устройствени планове и идейни проекти, за да могат да стартират следващите процедури.

По думите на Шишков бъдещото финансиране на магистралата Русе – Велико Търново – Маказа може да бъде осигурено чрез европейски средства в следващия програмен период или чрез концесия. Той подчерта, че преди да се търсят концесионери, държавата трябва да има готови проекти и ясно определени трасета. „Проблемът е, че ние нямаме готовност да строим“, каза министърът, като подчерта необходимостта магистралните проекти да бъдат реално подготвени, а не само да бъдат предмет на политически заявления.

Шишков заяви, че държавата ще търси инвестиционен интерес за новите магистрални проекти, но при условия, които да гарантират най-добра позиция за държавата. По думите му в момента се работи по около 100 километра нови магистрали, за които все още няма започнало строителство и сключени договори.

Министърът коментира и необходимостта от законово уреждане на инфраструктурни обекти, изградени през годините без необходимата строителна документация. Той съобщи, че се подготвят промени в Закона за устройство на територията, които се очаква да бъдат публикувани за обществено обсъждане в рамките на седмица. Целта е да се даде възможност на определени държавни инфраструктурни обекти да получат необходимата легитимация след обследване и доказване на съответствието им с изискванията за безопасност.

„Когато хората искат строителство сега и веднага, ясно е, че ние трябва да го направим“, каза Шишков. Той подчерта, че решението за продължаване на строителството на „Хемус“ е продиктувано от необходимостта Северна България да получи по-добра транспортна свързаност и да бъде преодоляно изоставането на региона. „По-важно е отношението към българските граждани“, заяви министърът.

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков    
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