Шишков: Пътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен в рамките на година

П ътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен в рамките на една година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред журналисти след инспекция на строителните дейности по трасето.

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„Имаме направен график, имаме уверението, че в рамките на една година този път ще бъде завършен“, заяви Шишков.

По думите му на този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя и отклоняване на движението заради строителните дейности.

Как върви строителството

Лот 1 от участъка Мездра - Ботевград, от км 174+800 до км 194+122, е част от път I-1 (Е-79) Видин - София. В него попада трасето между село Лютидол и Ботевград.

Прогнозната стойност на участъка се очаква да бъде над 170 млн. евро с ДДС, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Според Шишков основните причини за забавянето на ремонта са свлачищата, както и бавната реакция на държавата в качеството ѝ на възложител.

„Когато се случи така, че седем години се бави един обект, най-вероятно и строителят има вина, но основната вина, аз съм го казал многократно, е винаги на възложителя, защото възложителят е този, който, първо, трябва да гони срокове, второ, трябва да създава условия“, коментира министърът.

Той посочи, че в миналото строителният процес е бил спиран заради бавното вземане на технически и управленски решения, както и заради забавяне при одобряването на подробните устройствени планове (ПУП) и преработките на проектите.

По думите му в момента министерството е предприело необходимите мерки, а процедурните въпроси са в напреднала фаза.

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Ще поскъпне ли проектът

По повод оскъпяването на проекта заради забавянето и свлачищата Шишков заяви, че колкото по-бързо бъде завършен обектът, толкова по-малко ще бъде допълнителното му оскъпяване.

Министърът увери, че необходимите средства ще бъдат осигурени и заложени в бюджета за следващата година, тъй като обектът е държавен приоритет.

Какво се случва с „Хемус“

В отговор на въпрос за автомагистрала „Хемус“ Шишков отбеляза, че се навършват 52 години от началото на нейното строителство.

Той съобщи, че преговорите са във финална фаза, а част от строителите вече се връщат на обектите.

„Всеки месец ще се правят проверки на качеството на строителството и документацията - протоколите за скрити работи, съвместно с ДНСК“, увери министърът.

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Какво се случва с „Струма“ през Кресненското дефиле

За проекта за автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле Шишков посочи, че в одобрения участък в посока България и обхода на Кресна се работи активно.

Той припомни, че наскоро експертен съвет е приел подробния устройствен план, а Министерският съвет е започнал процедурите по отчуждаване.

Продължава и работата по процедурите за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за другото платно.

Шишков: Няма конфликт с ръководството на АПИ

Министърът отхвърли твърденията за конфликт или проблеми с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и подчерта, че между институциите има добро сътрудничество.

Шишков увери, че всички фирми, включително тези, работили по участъка Мездра - Лютидол, носят гаранционна отговорност и ще изпълнят задълженията си по отстраняване на установените дефекти.

Пускат пътния възел при Ботевград

По отношение на пътния възел при Ботевград, част от трасето Мездра - Ботевград, министърът заяви, че се очаква в рамките на деня да бъде издадено разрешение за ползване.

Изграждането на пътния възел приключи през юли. Тогава от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по съоръжението ще бъде пуснато след подписването на констативен акт 15, с който се установява годността на строежа за приемане.

Впоследствие са предприети действия по приемането на обекта и издаването на разрешение за ползване.

На място обаче продължават работите, свързани с новорегистрираните шест свлачища.

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Подготовка за зимата

Шишков коментира и разплащанията със строителните компании и подготовката на пътната мрежа за зимния сезон.

По думите му на фирмите се дължат значителни средства за текущи ремонти от предходни периоди, но с нормализирането на работата на държавата се търсят решения за разплащанията.

„Приоритет в момента е осигуряването на финансиране и подготовката на пътната мрежа за предстоящия зимен сезон и снегопочистването“, заяви министърът.

Той съобщи още, че допълнителни ремонти, включително на пътя към АЕЦ „Козлодуй“, се планират за следващата година.