България

Шишков: Пътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен в рамките на година

Министърът увери, че държавата ще осигури необходимото финансиране за завършването на обекта

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 5 октомври 2026, 07:05
Шишков: Пътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен в рамките на година
Източник: БТА

П ътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен в рамките на една година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред журналисти след инспекция на строителните дейности по трасето.

Шишков: До края на август решаваме как продължава строителството на „Хемус“

„Имаме направен график, имаме уверението, че в рамките на една година този път ще бъде завършен“, заяви Шишков.

По думите му на този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя и отклоняване на движението заради строителните дейности.

  • Как върви строителството

Лот 1 от участъка Мездра - Ботевград, от км 174+800 до км 194+122, е част от път I-1 (Е-79) Видин - София. В него попада трасето между село Лютидол и Ботевград.

Прогнозната стойност на участъка се очаква да бъде над 170 млн. евро с ДДС, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Според Шишков основните причини за забавянето на ремонта са свлачищата, както и бавната реакция на държавата в качеството ѝ на възложител.

„Когато се случи така, че седем години се бави един обект, най-вероятно и строителят има вина, но основната вина, аз съм го казал многократно, е винаги на възложителя, защото възложителят е този, който, първо, трябва да гони срокове, второ, трябва да създава условия“, коментира министърът.

Той посочи, че в миналото строителният процес е бил спиран заради бавното вземане на технически и управленски решения, както и заради забавяне при одобряването на подробните устройствени планове (ПУП) и преработките на проектите.

По думите му в момента министерството е предприело необходимите мерки, а процедурните въпроси са в напреднала фаза.

Кога АМ „Хемус“ ще стигне до Велико Търново: Министър Шишков обяви новия план

  • Ще поскъпне ли проектът

По повод оскъпяването на проекта заради забавянето и свлачищата Шишков заяви, че колкото по-бързо бъде завършен обектът, толкова по-малко ще бъде допълнителното му оскъпяване.

Министърът увери, че необходимите средства ще бъдат осигурени и заложени в бюджета за следващата година, тъй като обектът е държавен приоритет.

  • Какво се случва с „Хемус“

В отговор на въпрос за автомагистрала „Хемус“ Шишков отбеляза, че се навършват 52 години от началото на нейното строителство.

Той съобщи, че преговорите са във финална фаза, а част от строителите вече се връщат на обектите.

„Всеки месец ще се правят проверки на качеството на строителството и документацията - протоколите за скрити работи, съвместно с ДНСК“, увери министърът.

Шишков: „Хемус“ ще се строи на съвсем други обороти, целта е да стигне до Велико Търново

  • Какво се случва с „Струма“ през Кресненското дефиле

За проекта за автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле Шишков посочи, че в одобрения участък в посока България и обхода на Кресна се работи активно.

Той припомни, че наскоро експертен съвет е приел подробния устройствен план, а Министерският съвет е започнал процедурите по отчуждаване.

Продължава и работата по процедурите за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за другото платно.

  • Шишков: Няма конфликт с ръководството на АПИ

Министърът отхвърли твърденията за конфликт или проблеми с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и подчерта, че между институциите има добро сътрудничество.

Шишков увери, че всички фирми, включително тези, работили по участъка Мездра - Лютидол, носят гаранционна отговорност и ще изпълнят задълженията си по отстраняване на установените дефекти.

  • Пускат пътния възел при Ботевград

По отношение на пътния възел при Ботевград, част от трасето Мездра - Ботевград, министърът заяви, че се очаква в рамките на деня да бъде издадено разрешение за ползване.

Изграждането на пътния възел приключи през юли. Тогава от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по съоръжението ще бъде пуснато след подписването на констативен акт 15, с който се установява годността на строежа за приемане.

Впоследствие са предприети действия по приемането на обекта и издаването на разрешение за ползване.

На място обаче продължават работите, свързани с новорегистрираните шест свлачища.

Шишков: Дюлинският проход ще бъде завършен до края на годината

  • Подготовка за зимата

Шишков коментира и разплащанията със строителните компании и подготовката на пътната мрежа за зимния сезон.

По думите му на фирмите се дължат значителни средства за текущи ремонти от предходни периоди, но с нормализирането на работата на държавата се търсят решения за разплащанията.

„Приоритет в момента е осигуряването на финансиране и подготовката на пътната мрежа за предстоящия зимен сезон и снегопочистването“, заяви министърът.

Той съобщи още, че допълнителни ремонти, включително на пътя към АЕЦ „Козлодуй“, се планират за следващата година.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова, Екатерина Тотева    
инфраструктура Иван Шишков МРРБ пътни ремонти Северозападна България Мездра - Ботевград Регионите говорят инспекции пътна мрежа местна власт
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Разгадан ли е митът за „магическия куршум“ около убийството на Кенеди?

Разгадан ли е митът за „магическия куршум“ около убийството на Кенеди?

Държавата срещу банките: Кой ще плати сметката за свръхпечалбата (ОБЗОР)

Държавата срещу банките: Кой ще плати сметката за свръхпечалбата (ОБЗОР)

Фил Колинс и Пол Маккартни сложиха край на 24-годишната си вражда

Фил Колинс и Пол Маккартни сложиха край на 24-годишната си вражда

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж отива на съд за фалшиви евробанкноти за над 25 000 евро

Мъж отива на съд за фалшиви евробанкноти за над 25 000 евро

България Преди 13 минути

Разследващите са открили и четири листа, върху които били отпечатани подправени таксови марки

Криптото под лупа: Какво готви европейският регулатор за инвеститорите през 2027 г.

Криптото под лупа: Какво готви европейският регулатор за инвеститорите през 2027 г.

Парите ни Преди 15 минути

Агенцията поема надзор над нови участници на пазара, обещава по-малко административно бреме и залага на изкуствения интелект

Нова епична битка за територия очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Нова епична битка за територия очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 39 минути

Кой ще се радва на удобствата в Резиденцията и кой ще се отправи към Изолатора?

Американски шпионски спътник от Студената война мистериозно се разпадна

Американски шпионски спътник от Студената война мистериозно се разпадна

Свят Преди 44 минути

„Причината за фрагментацията в момента е неизвестна, тъй като анализът все още продължава“, заяви говорител на Космическите сили на САЩ (S4S)

Чували ли сте твърдения, че хората не са дошли от Африка? Ето защо грешат

Чували ли сте твърдения, че хората не са дошли от Африка? Ето защо грешат

Любопитно Преди 45 минути

Спекулациите около древни фосили в Европа и Азия не преобръщат научния консенсус: анатомично съвременният Homo sapiens е възникнал в Африка. Генетичните доказателства и най-старите вкаменелости потвърждават, че корените на човечеството са там

Запознайте се с Таку: Роботът с изкуствен интелект, който зарежда перални, сгъва кърпи и подрежда рафтове

Запознайте се с Таку: Роботът с изкуствен интелект, който зарежда перални, сгъва кърпи и подрежда рафтове

Любопитно Преди 50 минути

Американската компания DYNA Robotics представи полухуманоидния робот Таку, който вече работи в хотели, ресторанти и перални. Машината е създадена да изпълнява пълни работни процеси без никаква човешка намеса

ЕЦБ предлага по-леки правила за малките банки в еврозоната

ЕЦБ предлага по-леки правила за малките банки в еврозоната

Свят Преди 58 минути

По-висок праг за определяне на „малка банка“, облекчени стрес тестове и по-малко финансови показатели са сред предложените промени

Откриха стотици кашони с лекарства с изтекъл или заличен срок на годност край Костинброд

Откриха стотици кашони с лекарства с изтекъл или заличен срок на годност край Костинброд

България Преди 1 час

Иззети са и близо 200 чувала с храни за животни, които също са били с изтекъл срок

Поколението Z масово напуска университета, за да се върнат при мама и тати

Поколението Z масово напуска университета, за да се върнат при мама и тати

Любопитно Преди 1 час

Някои първокурсници от поколението Z вече са решили, само броени седмици след началото на есенния семестър, да напуснат университетските си кампуси, да се върнат у дома и да преминат към онлайн обучение

Таксата за дългосрочна виза може да стане 120 евро

Таксата за дългосрочна виза може да стане 120 евро

България Преди 1 час

МВнР предлага увеличение с 20%, като аргументите са по-високите административни разходи и по-ниската такса спрямо много страни от ЕС

Сам Алтман

Светът трябва да приеме, че ще се случват и лоши неща, предупреди Сам Алтман

Свят Преди 1 час

Изпълнителният директор на OpenAI се опита да разграничи позицията си относно регулирането от тази на съперника Anthropic

Земетресение разлюля Вранча

Земетресение разлюля Вранча

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран тази сутрин на дълбочина 133,5 км, няма данни да е усетен в България

.

На нивото на световния елит: Представиха новите стипендианти на програмата EXPLORER

България Преди 1 час

Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти

Самолетът на Flydubai, който кацна извънредно в Саудитска Арабия

„Така ли ще умреш? Така ли ще умрат момичетата ти?“: Майка на 4 деца говори за ужаса на отвлечения самолет

Свят Преди 1 час

39-годишната Литал Хиршл-Шахар разказва, че в сряда на борда на полет 1073 на FlyDubai за Израел избухнал хаос, когато някой близо до предната част на кабината започнал да крещи, че пилотът е нападнат и че в пилотската кабина има голямо количество кръв

,

Трилърът „Верити“ оглави боксофиса в САЩ, нов филм с Том Круз разочарова в дебюта си

Любопитно Преди 1 час

Въпреки огромния бюджет от над 250 милиона долара за производство и маркетинг, новият филм на Алехандро Иняриту с участието на Том Круз дебютира едва на пето място в САЩ с 8 милиона долара, докато трилърът „Верити“ оглави боксофиса с 32,6 милиона

Джанис Джоплин

Истината за смъртта на Джанис Джоплин 56 години по-късно

Свят Преди 1 час

Изминаха 56 години от трагичната загуба на Джанис Джоплин, която остана завинаги на 27. Какво се случва в последните часове от живота на певицата, какъв отзвук оставя фаталната вест и какво наследство завеща тя на световната музикална сцена

Всичко от днес

От мрежата

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Сара Джесика Паркър за гардероба на Кари Брадшоу: Защо никога не носи емблематичните ѝ дрехи?

Edna.bg

Мартин Гяуров: Йоанна не изневери на принципите и сърцето си

Edna.bg

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ е подал оставка

Nova.bg

Разбиха нелегална кланица край Сливен с 200 кг месо и трупни отпадъци (СНИМКИ)

Nova.bg