Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран

Моджтаба Хаменей нареди на иранските въоръжени сили да реагират незабавно на всяка вражеска заплаха, независимо от местоположението ѝ.

Той разпореди обновяване на списъка с военни цели, включително американски и израелски обекти.

Хаменей призова също за укрепване на военното разузнаване, увеличаване на производството на оръжия и боеприпаси и развитие на отбранителните способности на Иран.

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Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей нареди на въоръжените сили на страната да реагират незабавно на "всякаква вражеска заплаха независимо от географското ѝ разположение", става ясно от изявление, публикувано на неговия канал в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс.

Хаменей заяви, че Иран ще определи подходящото време, както и условията за прекратяването на "всяка нова военна или терористична вражеска атака".

Той разпореди списъка с военни цели на Ислямската република да бъде обновен, за да може американските и израелски "физически и нефизически обекти" да бъдат включени в обсега на иранските въоръжени сили.

Върховният лидер на Ислямската република призова също така армията да укрепи капацитетите на военното разузнаване, да увеличи производството на боеприпаси и оръжия за разузнавателни цели, поддържащи и бойни операции, както и да развие националните способности за отбрана.