Свят

Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран

Върховният лидер разпореди обновяване на списъка с военни цели, така че в него да бъдат включени американски и израелски обекти

31 октомври 2026, 13:37
Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран
Източник: iStock
  • Моджтаба Хаменей нареди на иранските въоръжени сили да реагират незабавно на всяка вражеска заплаха, независимо от местоположението ѝ.
  • Той разпореди обновяване на списъка с военни цели, включително американски и израелски обекти.
  • Хаменей призова също за укрепване на военното разузнаване, увеличаване на производството на оръжия и боеприпаси и развитие на отбранителните способности на Иран.

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей нареди на въоръжените сили на страната да реагират незабавно на "всякаква вражеска заплаха независимо от географското ѝ разположение", става ясно от изявление, публикувано на неговия канал в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс.

Хаменей заяви, че Иран ще определи подходящото време, както и условията за прекратяването на "всяка нова военна или терористична вражеска атака".

Той разпореди списъка с военни цели на Ислямската република да бъде обновен, за да може американските и израелски "физически и нефизически обекти" да бъдат включени в обсега на иранските въоръжени сили.

Върховният лидер на Ислямската република призова също така армията да укрепи капацитетите на военното разузнаване, да увеличи производството на боеприпаси и оръжия за разузнавателни цели, поддържащи и бойни операции, както и да развие националните способности за отбрана.

Източник: БТА    
Иран Моджтаба Хаменей САЩ Израел Въоръжени сили Военна заплаха Геополитическо напрежение Военни цели Отбранителни способности Производство на оръжия
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