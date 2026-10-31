Дрон бе прехванат край Рияд на фона на ескалацията между Саудитска Арабия и хусите

Противовъздушната отбрана на ръководената от Саудитска Арабия коалиция е свалила вражески дрон в района на Рияд, без да има пострадали.

Инцидентът става на фона на засилени нападения на йеменските бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия.

Рияд обвини хусите и в изстрелване на балистични ракети към Мека и Медина, но те отрекоха.

Саудитската ПВО прехвана дрон на хусите южно от Мека, твърди коалицията

Ръководената от Саудитска Арабия военна коалиция, която подкрепя йеменското правителство в конфликта му с подкрепяните от Иран бунтовници хуси, съобщи, че протовивъздушната отбрана е свалила "вражески дрон" в района на Рияд, предаде Франс прес.

"Системите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха вражески дрон в района на Рияд", заяви говорителят на коалицията Турки ал Малки.

82 цели под обстрел: Рияд нанесе масирани удари по хутите

Той уточни, че отломки от сваления дрон са паднали на земята, но няма пострадали.

През последните седмици хусите засилиха нападенията си срещу Саудитска Арабия, включително нанесоха удари по летището в Рияд, при които имаше жертви. Заради атаките летището остана затворено в продължение на две седмици, а няколко големи събития бяха отменени.

Вчера Ал Малки обвини хусите, че са изстреляли балистични ракети в посока на Мека и Медина, най-свещените места за мюсюлманите. Хусите отрекоха обвинението.