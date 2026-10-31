Свят

Дрон бе прехванат край Рияд на фона на ескалацията между Саудитска Арабия и хусите

Военната коалиция, подкрепяща йеменското правителство, съобщи, че отломки от апарата са паднали на земята

31 октомври 2026, 11:26
Дрон бе прехванат край Рияд на фона на ескалацията между Саудитска Арабия и хусите
Източник: БТА
  • Противовъздушната отбрана на ръководената от Саудитска Арабия коалиция е свалила вражески дрон в района на Рияд, без да има пострадали.
  • Инцидентът става на фона на засилени нападения на йеменските бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия.
  • Рияд обвини хусите и в изстрелване на балистични ракети към Мека и Медина, но те отрекоха.

Саудитската ПВО прехвана дрон на хусите южно от Мека, твърди коалицията

Ръководената от Саудитска Арабия военна коалиция, която подкрепя йеменското правителство в конфликта му с подкрепяните от Иран бунтовници хуси, съобщи, че протовивъздушната отбрана е свалила "вражески дрон" в района на Рияд, предаде Франс прес.

"Системите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха вражески дрон в района на Рияд", заяви говорителят на коалицията Турки ал Малки.

82 цели под обстрел: Рияд нанесе масирани удари по хутите

Той уточни, че отломки от сваления дрон са паднали на земята, но няма пострадали.

През последните седмици хусите засилиха нападенията си срещу Саудитска Арабия, включително нанесоха удари по летището в Рияд, при които имаше жертви. Заради атаките летището остана затворено в продължение на две седмици, а няколко големи събития бяха отменени.

Вчера Ал Малки обвини хусите, че са изстреляли балистични ракети в посока на Мека и Медина, най-свещените места за мюсюлманите. Хусите отрекоха обвинението.

Източник: БТА    
Саудитска Арабия хуси Йемен дрон противовъздушна отбрана Рияд военна коалиция конфликт нападения балистични ракети
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Кола прелетя през мантинела и се приземи в тревата между блоковете във „Връбница“

Кола прелетя през мантинела и се приземи в тревата между блоковете във „Връбница“

МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона

МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона

Последно сбогом със Слави Бинев - между спорта, политиката и сенките на 90-те

Последно сбогом със Слави Бинев - между спорта, политиката и сенките на 90-те

Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран

Хаменей нареди незабавен отговор на всяка вражеска заплаха срещу Иран

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Модерно Audi Quattro с V8 двигател до 10 000 об./мин?! Да, моля

Модерно Audi Quattro с V8 двигател до 10 000 об./мин?! Да, моля

carmarket.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 17 часа
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 17 часа
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 18 часа
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изборът на нов ВСС започна със закъснение и без нужния кворум

Изборът на нов ВСС започна със закъснение и без нужния кворум

България Преди 2 часа

Първоначално са се регистрирали 464 магистрати, а заседанието е започнало с 608 регистрирани съдии след едночасово изчакване

<p>&bdquo;Заради алкохола забравих да родя&ldquo;</p>

„Заради алкохола забравих да родя“: Изповедта на една жена за 20-годишната битка със зависимостта и пътя към новия живот

България Преди 3 часа

След години на опити да спре да пие, Ива намира подкрепа в групата на анонимните алкохолици в Русе. Тя разказва как общността и програмата на 12-те стъпки променят живота ѝ

Снимката е илюстративна

Време е за зимни гуми: „Акция Зима“ започва с проверки по пътищата

България Преди 4 часа

Как ще се отрази на джоба ни първият зимен сезон в евро и как да подготвим автомобилите си?

Ще преобърне ли влаковата катастрофа в Испания предизборната кампания (ОБЗОР)

Ще преобърне ли влаковата катастрофа в Испания предизборната кампания (ОБЗОР)

Свят Преди 5 часа

Тридневният траур приключва, но разследването продължава. Сред основните въпроси са отказът на сигнализационната система и разрешението влакът на „Ренфе“ да продължи движението си при червен сигнал

Красимир отстрани Александра от Войната на племената на “Игри на волята”

Красимир отстрани Александра от Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Студентката е следващият обитател на новата територия - Вишката

Крал Чарлз почете жертвите на британските колониални зверства в Гвиана

Крал Чарлз почете жертвите на британските колониални зверства в Гвиана

Свят Преди 5 часа

Монархът запази минута мълчание на място, където са били екзекутирани местни жители. Бивши британски колонии продължават да настояват за официално извинение и репарации

Катастрофа с български автобус край Одрин

Автобус с български туристи катастрофира край Одрин, има ранени

Свят Преди 6 часа

Автобусът пътувал от Русе за Истанбул с 51 туристи на борда, когато се ударил отзад в движещ се пред него тежкотоварен камион

70 000 полицаи на крак във Франция: Очакват се нови масови протести и безредици

70 000 полицаи на крак във Франция: Очакват се нови масови протести и безредици

Свят Преди 6 часа

Властите очакват между 350 000 и 450 000 участници в демонстрациите. В Париж и други градове са въведени ограничения, а на места ще има вечерен час

Радовлав Шикорски

Шикорски призова за примирие в Черно море, Лавров разкритикува участието на Полша в Г-20

Свят Преди 6 часа

Полският външен министър настоя за безопасно преминаване на корабите със зърно от Украйна и Русия. Москва оспори поканата към Варшава за срещата на Г-20 в Атланта

Ден за размисъл преди балотажа: Какво е забранено до края на изборния ден

Ден за размисъл преди балотажа: Какво е забранено до края на изборния ден

България Преди 7 часа

Предизборната агитация и оповестяването на социологически проучвания са забранени в периода преди вота. В неделя избирателните секции отварят в 7:00 ч.

Разказът за възкресението на Исус е претърпял промяна, показва нов анализ

Разказът за възкресението на Исус е претърпял промяна, показва нов анализ

Любопитно Преди 7 часа

Нов анализ на „Юдейски древности“ от Йосиф Флавий показва, че ключов пасаж за възкресението на Исус е претърпял промени през вековете. Различни древни преписи разкриват как християнски автори може да са променили оригиналния исторически текст

„Небесен страж“ на колела: Украйна монтира купол с изкуствен интелект за борба с дронове върху военна машина

„Небесен страж“ на колела: Украйна монтира купол с изкуствен интелект за борба с дронове върху военна машина

Свят Преди 7 часа

Sky Sentinel е поставена върху машина HAMMER. Системата използва радарни данни и автоматизирано насочване за откриване и проследяване на въздушни цели.

Снимката е илюстративна

Никога няма да познаете какво използва Украйна, за да поддържа дроновете си в полет при −20°C

Свят Преди 7 часа

Производителят Fire Point съобщава, че при температури около −20°C скрежът може да засегне камерите и кабелите, а батериите се разреждат по-бързо

От животински кожи до латекс: Зловещата история на костюмите за Хелоуин

От животински кожи до латекс: Зловещата история на костюмите за Хелоуин

Любопитно Преди 7 часа

Празненствата в края на октомври са се променили драстично от древния езически празник Самайн, но носенето на маски се е запазило с хилядолетия. Как модата, моралът и вярванията са превърнали древните ритуали в индустрия за стотици милиони лири?

Времето се разваля в деня за размисъл: Дъжд, облаци и сняг над 1800 метра

Времето се разваля в деня за размисъл: Дъжд, облаци и сняг над 1800 метра

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

От салонна игра до символ на ужаса: Невероятната истинска история зад името на дъската Уиджа

От салонна игра до символ на ужаса: Невероятната истинска история зад името на дъската Уиджа

Любопитно Преди 7 часа

Малцина знаят истинския произход на прочутата дъска за спиритически сеанси Уиджа. От сестрите Фокс през 1848 година, през първия патент в Балтимор, чак до култовия хорър филм "Екзорсистът", ето как тя се превръща в легенда

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Циклон с интензивни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Кейти Пери отпразнува рождения си ден с Джъстин Трюдо високо в планината

Edna.bg

Пептидите – новата мания срещу стареенето, за която учените предупреждават

Edna.bg

Серия от акции срещу наркотиците в София: Задържаха дилъри, открити са кокаин, MDMA, екстази и канабис (СНИМКИ)

Nova.bg

Свидетели чули вик: Българка изчезна безследно в Кипър, задържаха мъж, с когото имала връзка

Nova.bg