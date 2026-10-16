ДПС отрече твърденията на Шишков за мантинелите, поиска трима министри да отговарят пред НС

ДПС отправи нови обвинения към регионалния министър Иван Шишков във връзка с обществените поръчки за доставка и монтаж на пътни мантинели. От партията заявиха, че ще продължат да събират информация за предполагаеми нарушения и да сезират компетентните институции. Те настояха Шишков, финансовият министър Гълъб Донев и вътрешният министър Иван Демерджиев да се явят в Народното събрание и да отговорят на въпроси за действията си.

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Повод за реакцията са изявления на Шишков по повод сигналите, подадени от ДПС до прокуратурата за предполагаемо оскъпяване на договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи по пътищата.

От политическата формация определиха обясненията на министъра като опит за отклоняване на общественото внимание от съмненията за нередности.

„Опитът на министър Шишков да замете въпросите, които ДПС подаде към прокуратурата за съмнителни схеми за оскъпяване на поръчките за мантинели с твърдения за засегнати икономически интереси, не е нищо друго освен несръчен опит за кризисен пиар“, се посочва в позицията на партията.

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ДПС твърди, че договори се прекратяват, за да бъдат възложени на по-високи цени

Според ДПС зад действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството стоят политически и икономически интереси. От партията твърдят, че договори, сключени преди години от Шишков, се прекратяват, за да бъдат възложени впоследствие отново на по-високи цени и на компании, които формацията определя като приближени до управляващите.

„Явно е, че единствените интереси, които са нарушени, са тези на Шишков и партийната върхушка на „Прогресивна България“, които трескаво се опитват да овладеят всички публични финансови ресурси“, заявяват от ДПС.

От партията посочват, че ще продължат да подават сигнали до институциите. Според тях въпросът е пряко свързан и с безопасността на движението по пътищата.

„Мантинелите и безопасността по пътищата трябва да бъдат изпълнени и гарантирани по най-сигурния за хората начин“, се казва още в позицията.

ДПС настоява Иван Шишков, Гълъб Донев и Иван Демерджиев да се явят пред депутатите.

„Шишков, Донев и Демерджиев да имат мъжеството да се явят пред Народното събрание, за да отговарят за действията и бездействията си, вместо страхливо да се крият и да се изявяват само в контролирана среда и TikTok комуникация“, заявяват от формацията.

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Какво заяви по-рано Иван Шишков

Новата позиция на ДПС идва след коментар на регионалния министър Иван Шишков по темата за договорите за мантинели в ефира на NOVA.

Той отхвърли отправените към него обвинения и свърза критиките към действията на регионалното министерство със засегнати икономически интереси в пътния сектор.

Шишков защити предприетите от ведомството действия по договорите, като постави акцент върху контрола върху разходването на публични средства и условията, при които се възлагат дейностите по пътната инфраструктура.

Министърът оспори и твърденията, че решенията на ведомството са насочени към обслужване на определени компании.