България

ДПС отрече твърденията на Шишков за мантинелите, поиска трима министри да отговарят пред НС

От партията твърдят, че договори за пътни ограничителни системи се прекратяват, за да бъдат възложени отново на по-високи цени

Василена Василева Василена Василева

16 октомври 2026, 13:14
ДПС отрече твърденията на Шишков за мантинелите, поиска трима министри да отговарят пред НС
Източник: ДПС

ДПС отправи нови обвинения към регионалния министър Иван Шишков във връзка с обществените поръчки за доставка и монтаж на пътни мантинели. От партията заявиха, че ще продължат да събират информация за предполагаеми нарушения и да сезират компетентните институции. Те настояха Шишков, финансовият министър Гълъб Донев и вътрешният министър Иван Демерджиев да се явят в Народното събрание и да отговорят на въпроси за действията си.

Шишков за мантинелите: Нарушения за милиони, договори над законовия праг и съмнения за облагодетелстване

Повод за реакцията са изявления на Шишков по повод сигналите, подадени от ДПС до прокуратурата за предполагаемо оскъпяване на договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи по пътищата.

От политическата формация определиха обясненията на министъра като опит за отклоняване на общественото внимание от съмненията за нередности.

„Опитът на министър Шишков да замете въпросите, които ДПС подаде към прокуратурата за съмнителни схеми за оскъпяване на поръчките за мантинели с твърдения за засегнати икономически интереси, не е нищо друго освен несръчен опит за кризисен пиар“, се посочва в позицията на партията.

ДПС иска трима министри да бъдат изслушани за схемата с мантинелите

  • ДПС твърди, че договори се прекратяват, за да бъдат възложени на по-високи цени

Според ДПС зад действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството стоят политически и икономически интереси. От партията твърдят, че договори, сключени преди години от Шишков, се прекратяват, за да бъдат възложени впоследствие отново на по-високи цени и на компании, които формацията определя като приближени до управляващите.

„Явно е, че единствените интереси, които са нарушени, са тези на Шишков и партийната върхушка на „Прогресивна България“, които трескаво се опитват да овладеят всички публични финансови ресурси“, заявяват от ДПС.

От партията посочват, че ще продължат да подават сигнали до институциите. Според тях въпросът е пряко свързан и с безопасността на движението по пътищата.

„Мантинелите и безопасността по пътищата трябва да бъдат изпълнени и гарантирани по най-сигурния за хората начин“, се казва още в позицията.

ДПС настоява Иван Шишков, Гълъб Донев и Иван Демерджиев да се явят пред депутатите.

„Шишков, Донев и Демерджиев да имат мъжеството да се явят пред Народното събрание, за да отговарят за действията и бездействията си, вместо страхливо да се крият и да се изявяват само в контролирана среда и TikTok комуникация“, заявяват от формацията.

ДПС сигнализира прокуратурата за договорите за мантинели

  • Какво заяви по-рано Иван Шишков

Новата позиция на ДПС идва след коментар на регионалния министър Иван Шишков по темата за договорите за мантинели в ефира на NOVA.

Той отхвърли отправените към него обвинения и свърза критиките към действията на регионалното министерство със засегнати икономически интереси в пътния сектор.

Шишков защити предприетите от ведомството действия по договорите, като постави акцент върху контрола върху разходването на публични средства и условията, при които се възлагат дейностите по пътната инфраструктура.

Министърът оспори и твърденията, че решенията на ведомството са насочени към обслужване на определени компании.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев настоя ЕС да засили охраната на границите и подкрепата срещу нелегалната миграция

Радев настоя ЕС да засили охраната на границите и подкрепата срещу нелегалната миграция

Исторически шанс за България: DARA се бори за 4 номинации за „Грами“ 2027

Исторически шанс за България: DARA се бори за 4 номинации за „Грами“ 2027

Ще сложим ли край на смяната на часовото време? Здравни експерти посочиха кое е по-полезно за здравето

Ще сложим ли край на смяната на часовото време? Здравни експерти посочиха кое е по-полезно за здравето

Фермер случайно откри 8-метрова статуя на Рамзес II

Фермер случайно откри 8-метрова статуя на Рамзес II

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мартин Димитров

ДБ: Бюджет 2027 води България към катастрофа, реалният дефицит е 5%

Парите ни Преди 21 минути

Предлагат компенсация от 20 евроцента на литър гориво за сметка на данъка върху свръхпечалбата

ЦИК: Нови скенери ще улесняват обработката на изборните протоколи

ЦИК: Нови скенери ще улесняват обработката на изборните протоколи

България Преди 22 минути

Стоянка Балова изрази увереност, че процесът няма да срещне затруднения

Кметът на Кърджали: Към нас са отправени десетки сигнали за полицейско насилие в града

Кметът на Кърджали: Към нас са отправени десетки сигнали за полицейско насилие в града

България Преди 40 минути

Заместник-председателят на ДПС заяви, че част от случаите вече са отнесени до компетентните институции. Партията поиска оставката на директора на областната полиция Щерьо Милчев

Ледник

Ледникът на Страшния съд заплашва да вдигне световния океан с 3 метра

Любопитно Преди 42 минути

Ледникът Туейтс в Западна Антарктида, наричан „Ледникът на Страшния съд“ заради катастрофата, която би предизвикал неговият колапс, е голямата неизвестна, когато става въпрос за прогнозиране на глобалното покачване на морското равнище

Два служебни автомобила на ДПС в Търговище са били подпалени

Два служебни автомобила на ДПС в Търговище са били подпалени

България Преди 52 минути

От партията твърдят, че колите са били залети с леснозапалима течност, настояват за бързо разследване

Рут Снайдър

„Обявявам тази жена за мъртва“: Смразяващата история на Рут Снайдър - единственият човек, заснет на електрическия стол

Любопитно Преди 1 час

През 1928 г. брутална убийца приключва живота си на електрическия стол в затвора Синг Синг. Без никой да забележи, таен фотограф заснема последните ѝ глътки въздух, създавайки един от най-скандалните и зловещи кадъра в историята на световната преса

Доналд Тръмп отмени излъчването на екзекуция на живо

Доналд Тръмп отмени излъчването на екзекуция на живо

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп реши, че все пак ще отмени решението на Пентагона да излъчва на живо екзекуция чрез разстрел. Тази идея предизвика много критики в САЩ - и от демократи, и от републиканци

Колко струва зимнината тази година

Колко струва зимнината тази година

Парите ни Преди 1 час

Лютеницата и киселите краставички излизат по-изгодно от туршията, а карфиолът натоварва най-много бюджета

Изненада от лабораторията: Веганската диета се отрази зле на мишки

Изненада от лабораторията: Веганската диета се отрази зле на мишки

Любопитно Преди 1 час

Изследователи от Университета в Женева, Швейцария, установиха, че когато мишките преминат на изцяло растителна диета, само за няколко дни функцията на черния им дроб се променя и те изпитват значително намаляване на мотивацията за физическа активност

Спор в парламента за рециклирането: Ще доведат ли промените до по-ниски цени?

Спор в парламента за рециклирането: Ще доведат ли промените до по-ниски цени?

България Преди 1 час

Промените в Закона за управление на отпадъците предвиждат по-голяма конкуренция между фирмите и промяна в режима за организациите по оползотворяване на отпадъци. От ДБ критикуваха преработените текстове, а управляващите заявиха, че целта е по-голяма прозрачност и контрол

Доналд Тръмп пред строежа на балната залата на Белия дом

Секретни документи разкриват дарителите зад 330-те милиона долара за балната зала на Тръмп

Свят Преди 1 час

Списък, получен от американското издание „Вашингтон Пост“, разкрива всички основни спонсори на проекта за бална зала в Белия дом, включително досега неогласени благодетели, които са се възползвали от регулаторни решения, държавни договори и в един случай - от помилване за член на семейството

Икономисти: МРЗ от 660 евро е разумна, протестите няма да доведат до резултат

Икономисти: МРЗ от 660 евро е разумна, протестите няма да доведат до резултат

Парите ни Преди 1 час

Георги Вулджев от ЕКИП и Никола Филипов коментираха минималната заплата, бюджетния дефицит и данъка върху свръхпечалбата

Дейв Брум

Дейв Брум идва за първи път в България

Любопитно Преди 2 часа

Авторът на „Световен атлас на уискито“ ще е специален гост на Whiskey Fest Sofia

,

„Спомени с вкус“ поднася най-апетитната страна на приятелството

Любопитно Преди 2 часа

Нови кулинарни предизвикателства очакват Изабел Овчарова и една от най-близките ѝ приятелки тази събота от 17:00 ч. по NOVA

Наталия Ефремова

Ефремова: Помощите за деца растат с до 65%, решението за минималната заплата – в края на октомври

Парите ни Преди 2 часа

Нормално е работещите да искат по-високи заплати, каза социалният министър във Варна в деня на протеста на КНСБ

Омбудсманът поиска яснота за здравните досиета на осиновените деца

Омбудсманът поиска яснота за здравните досиета на осиновените деца

България Преди 2 часа

Велислава Делчева настоява за информация кога ще бъдат въведени правила за обединяване на медицинските данни преди и след осиновяването. Проблемът може да затрудни записването на деца в ясли и детски градини

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

DARA се кандидатира за „Грами“ в 4 категории

Edna.bg

Запек? Ето 13 доказани съвета от лекари за бързо и трайно облекчение

Edna.bg

DARA кандидатства за четири категории на „Грами“ 2027

Nova.bg

Какво време ни очаква до края на октомври

Nova.bg