Не яжте тези 5 храни сурови: Tе могат да бъдат вредни за здравето ви

Н якои от най-разпространените продукти в кухнята крият сериозен риск от бактериални или паразитни инфекции и тежки хранителни отравяния, ако се консумират сурови. Те се нуждаят от задължителна топлинна обработка, за да бъдат напълно безопасни за здравето ни.

Здравни експерти и диетолози от сайта Eating Well посочват петте храни, към които трябва да подхождаме с огромно внимание:

1. Сурово тесто за бисквити и сладки

Много хора (особено децата) обичат да си хапват от суровото тесто, докато приготвят домашни сладки. Това обаче е изключително опасно. Основната заплаха тук не са само суровите яйца (които могат да съдържат салмонела), но и... суровото брашно.

Повечето хора смятат брашното за безопасен сух продукт, но по време на производството му то не преминава през топлинна обработка. В него лесно могат да оцелеят опасни бактерии като Ешерихия коли, които причиняват жестоки стомашни разстройства. Високата температура при печене е единственото нещо, което ги унищожава.

2. Непастеризирано (сурово) мляко

Домашното мляко „директно от кравата“ се смята от мнозина за най-полезно, но пиенето му без обработка крие огромни рискове. Ако млякото не е преминало през индустриална пастеризация, в него могат да се развият редица болестотворни микроорганизми. Затова задължително го сварете добре, преди да го консумирате или да го дадете на децата си.

3. Телешка кайма

Яденето на сурова телешка кайма (или недопечени кюфтета и бургери) е бърз път към спешното отделение. Месото, особено когато е смляно, е перфектна среда за развитие на салмонела, листерия и ешерихия коли. Консумацията му в суров вид може да предизвика гадене, повръщане, диария, висока температура и опасни усложнения.

За да бъде каймата напълно безопасна, тя трябва да бъде термично обработена, докато вътрешната ѝ температура достигне поне 71°C.

4. Фасул (Боб)

Някои видове сушен боб съдържат естествени токсични съединения. Суровият червен боб например има изключително висока концентрация на фитохемаглутинин (лектин). Само няколко сурови или лошо сварени зърна могат да предизвикат остро стомашно-чревно разстройство и сериозни проблеми с бъбреците само броени часове след консумация.

Как да го приготвите безопасно:

Накиснете боба в студена вода за 8–12 часа.

Задължително излейте тази вода!

Варете боба в чиста вода на силен огън (в кипяща вода) поне 10 минути, след което намалете котлона до пълното му омекване. Този процес напълно разрушава токсичния лектин.

5. Гъби

Повечето гъби съдържат вещества, които дразнят храносмилателната система и се усвояват изключително трудно от човешкия организъм в суров вид. Освен това по повърхността им лесно се задържат бактерии и паразити от почвата. При готвене тези вредни съставки се разрушават, а гъбите стават леки за стомаха.