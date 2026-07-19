Любопитно

Не яжте тези 5 храни сурови: Tе могат да бъдат вредни за здравето ви

Експерти предупреждават за скритите опасности в кухнята. Консумацията на някои популярни храни без термична обработка крие риск от тежки инфекции със салмонела и ешерихия коли

19 юли 2026, 07:23
Не яжте тези 5 храни сурови: Tе могат да бъдат вредни за здравето ви
Източник: iStock

Н якои от най-разпространените продукти в кухнята крият сериозен риск от бактериални или паразитни инфекции и тежки хранителни отравяния, ако се консумират сурови. Те се нуждаят от задължителна топлинна обработка, за да бъдат напълно безопасни за здравето ни.

Здравни експерти и диетолози от сайта Eating Well посочват петте храни, към които трябва да подхождаме с огромно внимание:

1. Сурово тесто за бисквити и сладки

Много хора (особено децата) обичат да си хапват от суровото тесто, докато приготвят домашни сладки. Това обаче е изключително опасно. Основната заплаха тук не са само суровите яйца (които могат да съдържат салмонела), но и... суровото брашно.

Повечето хора смятат брашното за безопасен сух продукт, но по време на производството му то не преминава през топлинна обработка. В него лесно могат да оцелеят опасни бактерии като Ешерихия коли, които причиняват жестоки стомашни разстройства. Високата температура при печене е единственото нещо, което ги унищожава.

2. Непастеризирано (сурово) мляко

Домашното мляко „директно от кравата“ се смята от мнозина за най-полезно, но пиенето му без обработка крие огромни рискове. Ако млякото не е преминало през индустриална пастеризация, в него могат да се развият редица болестотворни микроорганизми. Затова задължително го сварете добре, преди да го консумирате или да го дадете на децата си.

3. Телешка кайма

Яденето на сурова телешка кайма (или недопечени кюфтета и бургери) е бърз път към спешното отделение. Месото, особено когато е смляно, е перфектна среда за развитие на салмонела, листерия и ешерихия коли. Консумацията му в суров вид може да предизвика гадене, повръщане, диария, висока температура и опасни усложнения.

За да бъде каймата напълно безопасна, тя трябва да бъде термично обработена, докато вътрешната ѝ температура достигне поне 71°C.

4. Фасул (Боб)

Някои видове сушен боб съдържат естествени токсични съединения. Суровият червен боб например има изключително висока концентрация на фитохемаглутинин (лектин). Само няколко сурови или лошо сварени зърна могат да предизвикат остро стомашно-чревно разстройство и сериозни проблеми с бъбреците само броени часове след консумация.

Как да го приготвите безопасно:

  • Накиснете боба в студена вода за 8–12 часа.
  • Задължително излейте тази вода!
  • Варете боба в чиста вода на силен огън (в кипяща вода) поне 10 минути, след което намалете котлона до пълното му омекване. Този процес напълно разрушава токсичния лектин.

5. Гъби

Повечето гъби съдържат вещества, които дразнят храносмилателната система и се усвояват изключително трудно от човешкия организъм в суров вид. Освен това по повърхността им лесно се задържат бактерии и паразити от почвата. При готвене тези вредни съставки се разрушават, а гъбите стават леки за стомаха.

  • Важно напомняне: Топлинната обработка не прави отровните гъби ядливи! Гответе само добре познати култивирани или диворастящи гъби.
Източник: rbc.ua    
хранително отравяне сурови храни топлинна обработка бактериални инфекции безопасност на храните салмонела ешерихия коли сурово тесто непастеризирано мляко телешка кайма
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя

Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя

19 юли: Когато Кайро започна да се дави в... злато

19 юли: Когато Кайро започна да се дави в... злато

Жена е с опасност за живота, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Бургас

Жена е с опасност за живота, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Бургас

Мистерията е разгадана: Учени разкриха какво е унищожило 96% от живота на Земята

Мистерията е разгадана: Учени разкриха какво е унищожило 96% от живота на Земята

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
5 популярни мита за храненето на кучета и котки

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите
Ексклузивно

Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите

Преди 2 дни
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина
Ексклузивно

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Преди 2 дни
Страшни наводнения удариха Тексас
Ексклузивно

Страшни наводнения удариха Тексас

Преди 2 дни
<p>Това "чудовище" току що излетя от Бургас</p>
Ексклузивно

Това "чудовище" току що излетя от Бургас

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Танкер избухна в пламъци след удар от снаряд край Оман

Танкер избухна в пламъци след удар от снаряд край Оман

Свят Преди 8 часа

Британският център за морски превози съобщи, че търговският кораб е засегнат от интензивната военна активност в региона край пристанището Дукм

Мистерия в Airbnb: Две сестри откриха зловеща семейна снимка на стената в наето жилище

Мистерия в Airbnb: Две сестри откриха зловеща семейна снимка на стената в наето жилище

Любопитно Преди 9 часа

Две сестри от Юта станаха популярни в TikTok, след като откриха стара семейна снимка на стената в наета от тях къща в Airbnb. Историята зад кадъра, заснет преди 10 години на плаж в Сан Диего, получи своето логично обяснение през юли 2026 г.

Амал и Джордж Клуни

Моден риск на Капри: Амал Клуни се появи с винтидж велурена рокля в жегите

Любопитно Преди 10 часа

Амал Клуни закова погледите на остров Капри с неочакван летен тоалет от велур на марката Thierry Mugler. 48-годишната адвокатка и съпругът ѝ Джордж Клуни, на 65 години, предизвикаха слухове за покупка на ново имение по време на разходката си с лодка

Иранка държи снимка на Моджтаба Хаменей

Моджтаба Хаменей обяви подписа на Тръмп за „невалиден“ и споразумението със САЩ за провалено

Свят Преди 11 часа

Върховният лидер на Иран обвини Вашингтон в системни нарушения на юнския меморандум и заплаши САЩ с „незабравим урок“

Остров Астипалея

7 гръцки острова обявиха извънредно положение заради суша

Свят Преди 12 часа

7 гръцки острова в Егейско море обявиха извънредно положение заради тежка суша. Климатичните промени и бумът на туристи след филма "Одисея" на Кристофър Нолан изправиха пред воден колапс Астипалея, Тинос, Алонисос, Лерос, Патмос, Сими и Карпатос през 2026 г.

Лионел Меси обяви Ламин Ямал за безспорен лидер на новото поколение

Преди финала на Мондиал 2026: Меси посочи Ламин Ямал като бъдещия №1 в света

Любопитно Преди 13 часа

Лионел Меси определи звездата на Барселона Ламин Ямал за най-добрия млад футболист в света. 8-кратният носител на Златната топка даде своята благословия за тийнейджъра с номер 10 точно преди финала на Световното първенство на 19 юли 2026 г.

Зловеща находка в Атина: Намериха куфар с разчленено женско тяло в изоставена сграда

Зловеща находка в Атина: Намериха куфар с разчленено женско тяло в изоставена сграда

Свят Преди 13 часа

Ужасяващото разкритие е направено от бездомник в квартал „Кипсели“; със случая се заема новата Гръцка дирекция за борба с организираната престъпност

Глобиха сладкарница в Бодрум заради сладолед от 7.5 евро за топка

Глобиха сладкарница в Бодрум заради сладолед от 7.5 евро за топка

Свят Преди 14 часа

Видео в социалните мрежи от яхтеното пристанище в Яликавак предизвика масови протести; министерството започва масови проверки по курортите

Тежка катастрофа с петима ранени, сред които три деца, блокира пътя Варна – София

Тежка катастрофа с петима ранени, сред които три деца, блокира пътя Варна – София

България Преди 14 часа

Инцидентът между два леки автомобила е станал край великотърновското село Добри дял, полицията регулира трафика

Пожар наложи евакуация на 50 души в несебърското село Кошарица

Пожар наложи евакуация на 50 души в несебърското село Кошарица

България Преди 14 часа

Силният вятър затруднява 5 екипа на пожарната в района на голям супермаркет, за момента няма опасност за хората

Внучката на Тръмп разкри как е изненадала дядо си за 80-ия му рожден ден

Внучката на Тръмп разкри как е изненадала дядо си за 80-ия му рожден ден

Любопитно Преди 14 часа

Кай Тръмп подари голф мач на Доналд Тръмп за неговия 80-и рожден ден. 19-годишната голфърка разкри подробности за семейния празник в Белия дом, за кариерата си в Маями и за над 3 000 000 свои последователи, докато блестеше на спортните награди ESPY

Евродепутатът Елена Йончева

Елена Йончева сезира Европол и Интерпол за политическо наблюдение през МВР

България Преди 15 часа

Евродепутатката алармира за злоупотреба с чувствителни лични данни от PNR системата без съдебно разрешение, ДПС атакува вътрешния министър в прокуратурата

Клаудия Шейнбаум и Доналд Тръмп

Мексиканската президентка изненадващо отива на финала на Мондиал 2026 по покана на Тръмп

Свят Преди 15 часа

Мексиканската президентка промени графика си за сблъсъка между Испания и Аржентина; Хавиер Милей пропуска мача от суеверие

Исторически триумф за Делхи: „Скайрут“ изстреля първата индийска частна орбитална ракета

Исторически триумф за Делхи: „Скайрут“ изстреля първата индийска частна орбитална ракета

Свят Преди 15 часа

Успехът на „Мисия Аагаман“ отваря вратите за Индия в глобалната комерсиална битка срещу гиганти като SpaceX

Мисия за мир: Президентът на Ливан замина при Тръмп заради преговорите с Израел

Мисия за мир: Президентът на Ливан замина при Тръмп заради преговорите с Израел

Свят Преди 15 часа

Жозеф Аун ще обсъди в Белия дом изтеглянето на израелските сили и укрепването на примирието на фона на продължаващите боеве в южната част на страната

Люпчо Георгиевски

Български евродепутати алармираха ЕП за присъдата на Люпчо Георгиевски в РСМ

Свят Преди 16 часа

Докладчиците в сянка Станислав Стоянов и Ивайло Вълчев изпратиха писмо до всички свои колеги; Ангел Георгиев от „Възраждане“ сезира комисиите в Народното събрание

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчев и горещ уикенд

sinoptik.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 19 юли, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 19 юли, неделя

Edna.bg

Ботев Враца приема Черно море в корав сблъсък

Gong.bg

България с нова крачка към финалите в Лига на нациите след бой над САЩ

Gong.bg

19-годишен блъсна жена на пешеходна пътека в Бургас, тя е с опасност за живота

Nova.bg

Гореща неделя с температури до 38 градуса

Nova.bg